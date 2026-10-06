Francisco Hervás valora el aporte de Aixa Vigil en Universitario: “Es una jugadora muy agresiva en el juego de ataque”

El adiestrador Francisco Hervás se refirió a las condiciones de Aixa Vigil y su papel en Universitario. Crédito: Universitario.

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Aixa Vigil aparece como una de las alternativas ofensivas más relevantes de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El técnico Francisco Hervás destacó las condiciones de la reciente incorporación crema tras la participación del equipo en la Copa Brasilia, torneo amistoso que terminó con el subcampeonato del cuadro peruano.

La atacante nacional tuvo participación en los dos encuentros que disputaron las ‘pumas’ en Brasil. Universitario venció 3-0 a Gerdau Minas en las semifinales y avanzó a la definición ante Fluminense. En esa final, el conjunto dirigido por Hervás cayó 3-2, aunque llevó el partido hasta el quinto set.

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Vigil formó parte de un plantel que tuvo poco tiempo de trabajo conjunto, pero que mostró variantes en ataque ante rivales brasileños. En el triunfo frente a Gerdau Minas, la punta receptora ganó protagonismo en la segunda manga junto a la opuesta Maluh Oliveira. En la definición contra Fluminense también intentó sostener la reacción ‘crema’ en el desempate.

Hervás consideró que la exjugadora de Universidad San Martín puede aportar presencia ofensiva cerca de la red. “Es una jugadora muy interesante, indudablemente, para nosotros. Nos da fuerza en la red, una jugadora muy agresiva en el juego de ataque y va a puntuar”, afirmó en declaraciones a ‘Deporte Central’.

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El entrenador de 'las pumas' sostuvo que la seleccionada nacional es una "jugadora muy interesante" y será de vasta utilidad para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Instagram Deporte Central.

El entrenador español señaló que el equipo necesita voleibolistas con capacidad para sumar con regularidad. Desde su perspectiva, Vigil está en condiciones de competir entre las principales anotadoras del campeonato nacional durante la temporada que comenzará este mes.

“Nosotros necesitamos gente que puntúe y yo creo que ella es una chica que se va a sumar en la parte alta de la clasificación en ese aspecto”, sostuvo Hervás. La proyección del técnico sitúa a la atacante como una de las piezas que buscarán complementar a Cat Flood, Maluh Oliveira y las demás opciones ofensivas del plantel.

La exigencia de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 empezará el sábado 17 de octubre, luego de una modificación en el calendario inicial. El Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, será el escenario principal del torneo, que contará con transmisión de Latina Televisión.

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Hervás anticipó un campeonato con mayor paridad por los movimientos que realizaron los clubes en el mercado de pases. “Yo creo que la liga se ha puesto muy competitiva, todos los equipos se han reforzado muy bien y eso va a requerir de un gran esfuerzo”, señaló.

Universitario logró subcampeonato en la Copa Brasilia de Vóley 2026. Crédito: Prensa U

El técnico remarcó que el trabajo cotidiano no asegura resultados, aunque sí permite construir las condiciones para competir. “Controlamos el proceso, pero no controlamos los resultados. Los resultados al final hay que jugarlos y todos los partidos son una historia diferente”, agregó.

Universitario tendrá antes una última prueba de preparación. El viernes 9 de octubre enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil en la Noche de las Pumas, evento que servirá para presentar al plantel ante su hinchada.

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Universitario apunta a su primera final

Las ‘pumas’ retornaron a la máxima división del vóley peruano y atravesaron una progresión sostenida. En la temporada 2025/2026 alcanzaron las semifinales, instancia en la que estuvieron a dos puntos de clasificar por primera vez a la final.

Universitario cayó 3-2 frente a San Martín en el partido extra que definió la serie. El elenco ‘crema’ llegó a estar arriba 12-9 en el quinto set, pero el cuadro santo reaccionó y cerró el desempate por 15-13.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Hervás recordó aquella eliminación al explicar las metas de su equipo. “Nosotros apostamos por estar en la parte de arriba. Queremos llegar a la final, queremos pelearnos por esa opción, que el año pasado se nos escapó por poco, pero se escapó. Y eso es muy exigente”, expresó.

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