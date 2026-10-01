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Pablo Guede rescató a Luis Ramos tras la derrota de Alianza Lima ante Palestino: “Me pone muy feliz porque es el que queremos ver”

El delantero de 26 años anotó de cabeza para el empate transitorio en Matute y emocionó al cuerpo técnico con su regreso tras meses de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas

Pablo Guedes – Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
Casi ocho meses sin convertir, una lesión que se complicó con pubalgia y una temporada marcada por la irregularidad. Ante Palestino, Luis Ramos encontró el gol y le dio a Pablo Guede la imagen que el técnico estaba esperando ver. (Alianza Lima)
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Luis Ramos volvió a convertir con la camiseta blanquiazul y se llevó el reconocimiento más importante de la noche: el del propio Pablo Guede. Alianza Lima cayó 2-1 ante Palestino de Chile en un encuentro amistoso disputado en el Estadio de Matute, pero el resultado pasó a segundo plano cuando el entrenador argentino habló en conferencia de prensa sobre el atacante, quien había sufrido una lesión severa que lo marginó durante varios meses y recién comenzó a recuperar su mejor forma.

El gol que rompió meses de silencio

Pablo Guedes – Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
Después de casi ocho meses sin marcar, Luis Ramos encontró nuevamente el gol con Alianza Lima. El atacante apareció de cabeza ante Palestino y respondió a la oportunidad que recibió. (Alianza Lima)

El partido comenzó con el cuadro chileno al frente del marcador, y Alianza necesitaba una respuesta rápida. Fue entonces cuando Luis Ramos apareció en escena. A los 17 minutos, D’Alessandro Montenegro recibió el balón por la banda derecha, encontró un espacio entre los defensores visitantes y lanzó un pase preciso hacia el área. Ramos llegó con timing justo y conectó de cabeza para igualar el partido en uno.

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El tanto tuvo un peso emocional que excedió los 90 minutos del amistoso. El delantero no había marcado desde el encuentro que Alianza Lima disputó ante Inter Miami el 24 de enero pasado, una sequía de casi ocho meses que combinó ausencias por lesión y escasa continuidad dentro del equipo. La celebración fue intensa, cargada de alivio, y no pasó inadvertida para nadie en Matute.

Durante el complemento, Ramos tuvo una segunda oportunidad de anotar, pero el árbitro anuló la acción por posición adelantada. Aun así, su presencia en el campo fue constante: corrió, disputó divididas y generó peligro con una energía que sus propios compañeros no le habían visto en mucho tiempo.

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Las palabras de Guede y una lesión que el técnico conoce de cerca

Pablo Guedes – Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
La recuperación de Luis Ramos tuvo un respaldo especial de Pablo Guede. El entrenador reveló que sufrió una dolencia similar durante su etapa como futbolista y destacó el esfuerzo del atacante. (Alianza Lima)

En la conferencia posterior al partido, Pablo Guede no ocultó su satisfacción con lo que vio del atacante. El entrenador fue directo y emotivo al mismo tiempo, y reveló que la recuperación de Ramos no había sido un camino sencillo.

“La verdad que Luis hoy aprovechó esa oportunidad que le dimos, me pone muy contento por él porque la pasó y la sigue pasando, entre comillas, bastante mal. No es grato tener la lesión que él tuvo. Es una lesión de mi… que no es muy grave pero te rompe los huevos todos los días. Es horrible porque yo la tuve. Que hoy pueda haber corrido, chocado y pateado al arco como lo hizo, a mí me pone muy feliz porque ese es el Luis que queremos ver”, afirmó el técnico argentino.

Las palabras de Guede adquirieron un matiz particular cuando mencionó que él mismo atravesó una dolencia similar durante su carrera como futbolista. Esa experiencia personal le permitió dimensionar con mayor precisión el desgaste físico y mental que implica convivir con ese tipo de molestias durante semanas, sin poder entrenar con normalidad ni competir al nivel que el cuerpo exige.

En mayo de este año, Ramos sufrió un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho. La situación se complicó cuando al desgarro se sumó un cuadro de pubalgia, lo que extendió su recuperación más allá de lo previsto. Recién pudo volver a pisar el campo de juego a fines de agosto, en la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Matute, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.

Montenegro, el otro regreso en Alianza

Pablo Guedes – Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
El regreso de D'Alessandro Montenegro fue otra de las novedades de Alianza Lima ante Palestino. El mediocampista asistió a Luis Ramos, aunque también cometió la falta que derivó en el segundo gol chileno. (Alianza Lima)

El amistoso ante Palestino no solo sirvió para monitorear el estado de Ramos. Guede también aprovechó el encuentro para darle minutos a futbolistas con escasa participación en la Liga 1, entre ellos D’Alessandro Montenegro, quien volvió a disputar un partido oficial tras aproximadamente siete meses de inactividad.

El mediocampista tuvo una actuación con claroscuros. Por un lado, fue el autor de la asistencia que derivó en el tanto de Ramos, con una habilitación precisa tras ganar la posición en la banda. Por otro, antes del descanso cometió una infracción con la mano dentro del área que el árbitro sancionó como penal. Bryan Carrasco ejecutó la pena máxima sin problemas y puso nuevamente en ventaja al conjunto chileno.

El segundo gol del elenco visitante llegó de manera fortuita: un remate de Sebastián Gallegos que Gianfranco Chávez desvió en propia puerta selló el 2-1 definitivo. Alianza no logró revertir la diferencia en el segundo tiempo y cerró el amistoso con una derrota que, sin embargo, dejó señales positivas para Guede de cara a los partidos que restan en el Torneo Clausura.

Con el receso aún en curso, el cuerpo técnico tiene tiempo para evaluar lo visto en Matute. La actuación de Luis Ramos fue, por lejos, el dato más alentador de la noche.

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