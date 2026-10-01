El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

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Alianza Lima no ha tardado en encontrar el empate luego que Palestino abra la cuenta en el encuentro amistoso que se disputa en Matute. A través de una anticipación de Luis Ramos que movió las redes del arco de Sebastián Pérez, el conjunto de Pablo Guede igualó a uno las acciones.

El luminoso en Matute se había estrenado en la jornada apenas a los nueve minutos. Sebastián Gallegos ensayó un remate de larga distancia que se desvió en Gianfranco Chávez. El infortunio alcanzó a Alejandro Duarte, quien quedó totalmente descolocado y observó la caída de su arco.

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Con el marcador en contra, Alianza Lima retomó la iniciativa. El equipo de Pablo Guede encontró la paridad tras una gran jugada de D’Alessandro Montenegro. El latera derecho tomó la lanza y avanzó al área del conjunto chileno.

El exADT despachó un preciso paso a media altura para Luis Ramos. El ariete se lanzó y emuló la popular ‘palomita’ para anticiparse y dejar a medio camino al portero Sebastián Pérez.

Gol de ‘palomita’ de Luis Ramos con gran asistencia de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima vs Palestino por amistoso 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Luis Ramos busca abrir su cuenta oficial y ganar lugar en Alianza Lima

Luis Ramos necesita aprovechar el gol anotado ante Palestino para ganar protagonismo en Alianza Lima durante el tramo final de la temporada. El delantero peruano, de 26 años, aún no registra anotaciones en partidos oficiales con el equipo de La Victoria, una deuda que también responde a las lesiones que lo alejaron del plantel en algunos pasajes del año.

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Su rendimiento todavía no convence a parte de la hinchada, que espera que el tanto en el amistoso pueda servirle como impulso para aparecer en los marcadores durante los compromisos restantes. Ramos tendrá la oportunidad de responder en la cancha, en una etapa en la que el cuadro ‘blanquiazul’ requiere variantes ofensivas para disputar el Clausura y llegar en mejores condiciones a una eventual final nacional.

El fichaje de Luis Ramos despertó expectativa, pero las molestias físicas y la lucha por un puesto limitaron su participación en Alianza Lima durante la presente campaña. (Alianza Lima)

Alianza Lima visitará a Cusco FC en su próximo partido

El próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura será ante Cusco FC, el domingo 11 de octubre a las 18:30, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La visita a Cusco supone una prueba exigente para el conjunto victoriano, por la dificultad habitual de jugar en la altura y frente a un rival que busca hacerse fuerte como local.

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El resultado será determinante para medir las opciones de Alianza Lima en el Clausura. Una victoria le permitiría sostener su pelea por el certamen; un tropiezo, en cambio, podría dejarlo con la mirada puesta en la final por el título nacional, siempre que mantenga las condiciones deportivas para disputarla.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.