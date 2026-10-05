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Deportivo Municipal apunta con todo al campeonato Tradición Copera: los refuerzos de la ‘franja’ para buscar el boleto a la Liga 3

Los ediles sumó tres incorporaciones y retuvo a dos piezas clave del plantel para encarar el certamen que arranca el 24 de octubre y que otorga un cupo directo a la tercera categoría del fútbol peruano en 2027

Deportivo Municipal – Tradición Copera – Perú – deportes – 5 octubre
Tras quedar fuera en la Etapa Departamental, la institución afronta este torneo como una oportunidad para evitar el reinicio en la Liga Distrital de San Borja durante el siguiente ciclo competitivo (Deportivo Municipal)
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Deportivo Municipal cerró las heridas de una Copa Perú 2026 que terminó antes de lo previsto y puso toda su energía en el torneo Tradición Copera. El club limeño, eliminado por Sport Humaya en la definición por penales, encontró en este nuevo certamen la vía para no perder un año entero de competencia y retomar el camino hacia la Liga 3.

Con un cuerpo técnico renovado, tres incorporaciones ya integradas a los entrenamientos y dos jugadores de experiencia confirmados en el plantel, la institución de La Alameda de Pachacámac trabaja contra el reloj para llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

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Tres refuerzos en cancha y dos veteranos que se quedan

Deportivo Municipal – Tradición Copera – Perú – deportes – 5 octubre
Roberto Arrelucea ya trabaja con Jordy Santamaría, Aaron Carnero y Diego López como nuevos refuerzos de Municipal. A ellos se suman Ramos y Céspedes, quienes continuarán en el plantel edil. (Deportivo Municipal)

La primera señal concreta del nuevo ciclo llegó con la designación de Roberto Arrelucea como director técnico. El ‘Maharajá’, como se lo conoce en el ambiente del fútbol peruano, asumió la conducción del equipo con el desafío de armar un grupo competitivo en poco tiempo. A su lado, ya se encuentran entrenando en la sede de Pachacámac el defensor Jordy Santamaría y los mediocampistas Aaron Carnero y Diego López, tres jugadores que se unieron al plantel con el objetivo de aportar solidez y jerarquía en cada línea del equipo.

La directiva edil también tomó una decisión que apunta a la continuidad: Christian Ramos y Jair Céspedes seguirán en el club para disputar el Tradición Copera. La apuesta por ambos futbolistas responde a la confianza que la institución deposita en su recorrido y su capacidad para liderar al grupo en los momentos decisivos de la lucha por el ascenso.

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Con estas cinco piezas confirmadas —tres nuevas y dos retenidas—, Deportivo Municipal busca construir una plantilla que no repita los errores que lo dejaron fuera de la Copa Perú, donde Sport Humaya le ganó la serie por penales tras dos empates consecutivos en dos partidos que terminaron 2-2.

Un grupo exigente y un ‘clásico’ antes del debut oficial

Deportivo Municipal – Tradición Copera – Perú – deportes – 5 octubre
Deportivo Municipal renovó su plantel con tres incorporaciones para el Tradición Copera y confirmó la continuidad de Christian Ramos y Jair Céspedes, dos referentes que aportarán experiencia al nuevo proceso. (Deportivo Municipal)

El sorteo del Tradición Copera ubicó a Deportivo Municipal en el Grupo 2, una zona que no admite distracciones. Los ediles compartirán la fase de grupos con Deportivo Maristas y Social Venus, ambos de Huacho, además del Walter Ormeño de Cañete, el Octavio Espinosa de Ica, Defensor Lima y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representante capitalino con peso histórico en el fútbol amateur peruano.

Antes de que arranque la competencia oficial, el equipo tendrá una prueba de fuego que servirá como termómetro del proceso. El domingo 11 de octubre, en la ciudad de Chimbote, disputará un partido de preparación ante José Gálvez, un duelo que en el ambiente del fútbol de franjas se vive como un clásico de identidad. El encuentro, programado en el departamento de Áncash, será la última gran evaluación antes del inicio de la fase de grupos.

La primera fecha del certamen está fijada para el 24 de octubre. La fase de grupos se extenderá hasta el 24 de enero de 2027, y la gran final está prevista para el 28 de febrero de ese mismo año. El campeón del torneo obtendrá un cupo directo para competir en la Liga 3 del 2027, el premio que motiva a Municipal a encarar este nuevo desafío con máxima seriedad.

El contexto de una caída que obligó a reinventarse

Deportivo Municipal – Tradición Copera – Perú – deportes – 5 octubre
La eliminación ante Sport Humaya obligó a Deportivo Municipal a buscar una nueva ruta competitiva. El Tradición Copera aparece como una oportunidad para recuperar terreno y evitar un nuevo año sin objetivos. (Deportivo Municipal)

La eliminación en la Copa Perú no fue solo un golpe deportivo. Para Deportivo Municipal, quedar fuera en la Etapa Departamental ante Sport Humaya implicó también una consecuencia administrativa de peso: por reglamento, la derrota lo obligaba a reiniciar su participación desde la Liga Distrital de San Borja en el siguiente ciclo, un retroceso significativo para una institución que acumula cuatro títulos nacionales y tres de la Segunda División.

El camino hacia la Copa Perú ya había sido accidentado. El club atravesó una crisis económica que le impidió cumplir con compromisos financieros contraídos con la Federación Peruana de Fútbol. Tras sostener apelaciones para mantenerse en el espacio competitivo que había proyectado, terminó acatando la resolución federativa y orientó su participación hacia la Copa Perú, donde avanzó al superar a Defensor Santa Teresa —con goles de Matías Panduro y José Mesías en la ida y un 0-0 en la vuelta— antes de caer ante Sport Humaya.

El Tradición Copera apareció entonces como la alternativa prevista en las bases del torneo para clubes con arraigo popular. Municipal reúne ese perfil y su participación ya está confirmada. Desde la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) anticiparon además que el certamen cambiará de nombre en futuras ediciones, aunque los detalles de esa modificación todavía no fueron oficializados. Por ahora, el foco del club está puesto en otro lado: en Chimbote primero, y en el Grupo 2 después.

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