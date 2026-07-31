El otro camino que tiene Deportivo Municipal para ascender en este 2026 tras ser eliminado de la Copa Perú

Deportivo Municipal se quedó sin margen en su ruta principal dentro de la Copa Perú 2026, pero no se resignó a que la eliminación signifique un año completo de retroceso. El club limeño cayó en la serie ante Sport Humaya de Huaura y no alcanzó la instancia siguiente, un golpe que, por reglamento, lo empujaba a reiniciar su camino desde la Liga distrital de San Borja en el siguiente periodo.
En ese escenario, el equipo encontró una alternativa contemplada en las bases del torneo: el Tradición Copera, un campeonato programado para noviembre y diciembre que abre una puerta competitiva para los cuadros de mayor arraigo.
PUBLICIDAD
La eliminación ante Sport Humaya y el giro del calendario
El recorrido de Deportivo Municipal en la Etapa Departamental lo llevó primero a una serie frente a Defensor Santa Teresa. En la ida, Matías Panduro y José Mesías marcaron para encaminar la clasificación. En la vuelta, el 0-0 le alcanzó para seguir adelante y avanzar de ronda.
El siguiente cruce lo enfrentó a Sport Humaya, un rival que terminó por convertirse en la sorpresa del camino. Los dos partidos finalizaron 2-2, un doble empate que dejó el boleto en manos de la definición por penales. En esa instancia, la serie resultó adversa para el elenco de la franja, que perdió 1-4 y quedó fuera de competencia.
PUBLICIDAD
La consecuencia inmediata del tropiezo fue deportiva y también administrativa: la eliminación temprana lo dejó con el panorama de volver al punto de partida en el siguiente ciclo, con la Liga Distrital de San Borja como estación obligatoria. Para un club que había trabajado con la idea de sostenerse en una categoría superior, el desenlace profundizó un inicio de año marcado por cambios de rumbo.
Ese arranque accidentado incluyó una preparación enfocada en otro escenario, hasta que el club se desvió hacia la Copa Perú. La institución, atravesada por una crisis económica, no pudo cumplir con el pago de sus deudas y terminó acatando la ordenanza de la Federación Peruana de Fútbol, luego de sostener apelaciones para permanecer en el espacio en el que había proyectado competir.
PUBLICIDAD
Tradición Copera: la opción que mantiene viva una meta deportiva
La alternativa que se abrió para Deportivo Municipal se sostiene en lo dispuesto en las bases de la Copa Perú: el Tradición Copera, un certamen previsto para los meses de noviembre y diciembre. Según lo establecido, el campeón obtendrá un cupo para la Liga 3 del 2027.
El acceso al torneo contempla dos condiciones. La primera exige ubicarse entre el tercer y el décimo lugar de la tabla de posiciones en la Etapa Nacional. La segunda se apoya en una categoría distinta, vinculada al perfil histórico de los participantes: ser considerado un club de arraigo popular dentro del circuito de Copa Perú.
PUBLICIDAD
En ese marco, el Municipal aparece como un candidato natural a recibir una invitación por tradición: el texto de referencia lo presenta con cuatro títulos nacionales y tres de la Segunda División. La posibilidad, sin embargo, depende de un paso formal que todavía no se concreta: resta que la invitación sea oficial y que la dirigencia la acepte.
Si ese llamado no se materializa o si el club decide no tomarlo, el escenario vuelve a ser el que dejó la eliminación: esperar hasta el 2027 para reiniciar la competencia desde la Liga Distrital de San Borja.
En paralelo, desde la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) ya adelantaron que el torneo Tradición Copera cambiará de nombre. Mientras tanto, se mantiene la expectativa por la convocatoria de otros equipos de fuerte identificación popular. En una lista tentativa aparecen clubes como Octavio Espinosa de Ica, FBC Aurora de Arequipa, León de Huánuco, Sportivo Huracán de Arequipa, Alfonso Ugarte de Chiclín y Walter Ormeño de Cañete, entre otros.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Erick Noriega, expulsado en eliminación de Gremio ante Bolívar, por play-offs de Copa Sudamericana 2026, tras una trifulca
El futbolista peruano, que hace no mucho había regresado a la dinámica del ‘tricolor’, vio la tarjeta roja a los 90′+2 después de que fuera provocado por dos oponentes
Simone Biles será la gran invitada en la ceremonia de encendido de reloj de los Juegos Panamericanos de Lima 2027
La ganadora de 11 medallas olímpicas se hará presente en la Plaza Mayor en el inicio de la cuenta regresiva del certamen que acogerá la capital limeña en un año
Juan Pablo Varillas vs Timofey Skatov: día, hora y canal TV del duelo por el pase a las semifinales en San Marino
El tenista peruano llega motivado tras vencer a Francesco Maestrelli (149 ATP) en una batalla de más de tres horas y ahora buscará instalarse entre los cuatro mejores del torneo. Revisa todos los detalles
Paolo Guerrero apoya a árbitros peruanos en medio de los reclamos de Alianza Lima: “A veces hay errores humanos que son normales”
Lejos de unirse a la ola de críticas contra los colegiados nacionales, el artillero ‘blanquiazul’ ha marcado distancia de esa postura y respaldó a los jueces
Sebastián Aranda, presente en la mayor hazaña del FK Auda: histórica clasificación a tercera ronda de la Conference League
El peruano viene confirmando su proyección en Letonia. Recientemente, participó en la gran gesta de su club, que se llevó por delante al Steaua Bucarest por un escandaloso 7-3 en llave global
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD