Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado confirmó los equipos que competirán desde el 24 de octubre. El campeón ascenderá a la Liga 3 y el subcampeón irá a la Etapa Departamental de la Copa Perú. (Tradición Copera)

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La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA), órgano dependiente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), oficializó la nómina de los 25 clubes habilitados para disputar el Campeonato Nacional Tradición Copera 2026. La primera fecha se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de octubre en diferentes puntos del territorio nacional.

El certamen está concebido para poner en valor la historia, la identidad y la trayectoria de instituciones representativas del fútbol aficionado peruano, muchas de las cuales tuvieron protagonismo en distintas etapas del balompié nacional y ahora tendrán la posibilidad de medirse en una competencia de alcance nacional organizada bajo los estándares de la FPF.

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Los 25 clubes que integran la competencia

La LINFA oficializó a los 25 clubes que participarán en el Campeonato Nacional Tradición Copera 2026, con instituciones de reconocida trayectoria como Deportivo Municipal, Coronel Bolognesi y José Gálvez FBC. (Tradición Copera)

La LINFA notificó de manera oficial a cada institución admitida mediante oficios formales en los que confirmó su participación. El comunicado enviado a los clubes señala: “La Liga Nacional de Fútbol Aficionado - LINFA tiene el agrado de comunicar a su institución que ha sido admitida a participar en el Campeonato Nacional Tradición Copera 2026. Esta admisión reconoce a su institución como parte de los clubes que integrarán esta edición, concebida para poner en valor la historia, identidad, trayectoria y permanencia del fútbol aficionado peruano”.

Entre los nombres de mayor peso histórico figuran Deportivo Municipal, Coronel Bolognesi, Walter Ormeño, José Gálvez FBC, León de Huánuco, Ciclista Lima, Octavio Espinoza y Sportivo Huracán de Arequipa. A ellos se suman Domingo Dianderas, Colegio Comercio, Dos de Mayo, Maristas, UNISPA, Bagua FC, San Martín Occidente, Social Venus, Sport Áncash, Regatas Lima, Miguel Grau de Abancay, Sport River, Salinas de Cusco, Municipal de Chacos, Defensor Lima, San Marcos y Atlético Huracán, completando así el cuadro de participantes.

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Para formalizar la inscripción, cada club deberá remitir la documentación requerida antes del 28 de setiembre de 2026, fecha límite establecida por la organización. El proceso contempla la verificación de requisitos administrativos, deportivos, económicos y operativos fijados por LINFA.

Cuatro grupos y una fase eliminatoria de ida y vuelta

El Campeonato Nacional Tradición Copera 2026 tendrá cuatro grupos y una etapa eliminatoria con partidos de ida y vuelta. La competencia se desarrollará entre octubre de 2026 y enero de 2027. (Tradición Copera)

La fase de grupos se extenderá del 24 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027, con los 25 equipos distribuidos en cuatro zonas. Una vez concluida esa etapa, el torneo avanzará hacia instancias eliminatorias —cuartos de final, semifinales y final— que se disputarán en duelos de ida y vuelta.

El Grupo 1 reúne a Bagua FC, Sport Áncash, Miguel Grau de Abancay, Dos de Mayo de Cajabamba, San Martín Occidente y Sport River.

El Grupo 2 agrupa a Defensor Lima, Social Venus, Maristas, San Marcos, Walter Ormeño, Deportivo Municipal y Octavio Espinoza.

En el Grupo 3 compiten Sportivo Huracán Arequipa, UNISPA, Salinas de Cusco, Municipal de Chacos, Atlético Huracán y Coronel Bolognesi.

Finalmente, el Grupo 4 está integrado por Colegio Comercio, José Gálvez FBC, Ciclista Lima, Regatas Lima, León de Huánuco y Domingo Dianderas.

La distribución busca reunir a clubes de distintas regiones del país en cada zona, lo que garantiza encuentros entre instituciones con arraigo en localidades alejadas entre sí y fortalece el carácter federal del certamen.

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Un ascenso en juego como principal incentivo deportivo

El torneo tendrá un premio deportivo más allá del reconocimiento histórico: el ganador obtendrá un cupo en la Liga 3 y el segundo lugar podrá disputar la Etapa Departamental de la Copa Perú. (Tradición Copera)

Más allá del valor simbólico de la competencia, el Tradición Copera 2026 ofrece premios concretos en términos deportivos. El club que se consagre campeón obtendrá el ascenso directo a la Liga 3, tercer escalón del fútbol organizado en el Perú. El subcampeón, por su parte, conseguirá el derecho de incorporarse a la Etapa Departamental de la Copa Perú correspondiente a su liga de origen.

Ese incentivo convierte al torneo en algo más que un homenaje a la tradición: es una ventana real hacia la competencia profesional para instituciones que, en muchos casos, llevan años alejadas de los circuitos nacionales. La LINFA expresó en sus comunicaciones oficiales que confía en que la participación de estos clubes “contribuirá a fortalecer el carácter nacional e histórico de Tradición Copera 2026”, un certamen que apunta a convertirse en referencia dentro del calendario del fútbol aficionado peruano.

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