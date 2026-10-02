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Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Las ‘pumas’ iniciarán su camino en el torneo internacional: debutarán frente Gerdau Minas con el debut de Aixa Vigil. Fluminense y Brasília Vôlei harán lo suyo en la jornada inaugural

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026
Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026
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Hoy, viernes 2 de octubre, arranca la Copa Brasilia de vóley 2026. Universitario de Deportes, Fluminense, Gerdau Minas y Brasília Vôlei iniciarán el cuadrangular internacional que se jugará en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, con capacidad para 1.200 espectadores.

Las ‘pumas’ debutarán frente Minas en un duelo que genera mucha expectativa porque los hinchas verán por primera vez al nuevo equipo de Paco Hervás con Aixa Vigil, Claudia Palza, Sarah Evaristo como principales novedades.

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Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 con Universitario

Viernes 2 de octubre

  • Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)

Sábado 3 de octubre

  • Partido por el tercer lugar (14:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Final (16:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

Dónde ver las Copa Brasilia de vóley 2026

La transmisión de la Copa Brasilia generó versiones distintas en Perú. En el programa De Una, los periodistas Julio Peña y Daniella Fernández indicaron que el cuadrangular amistoso podría emitirse a través del canal de YouTube de Brasília Vôlei.

La organización del torneo confirmó otra señal para los cuatro partidos: el canal de YouTube de Metrópoles Esportes, un medio brasileño que supera los 200 mil suscriptores.

Canal que transmitirá los amistosos de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.
Canal que transmitirá los amistosos de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.

Las elegidas de Paco Hervás para la Copa Brasilia de vóley 2026

El técnico Paco Hervás llevó a 16 jugadoras a la Copa Brasilia de vóley 2026, aunque una de las incorporaciones para la próxima temporada quedó fuera de la delegación.

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La central Maricarmen Guerrero no viajó a Brasil debido a la lesión que atraviesa. La jugadora permanecerá en Lima junto con las integrantes del elenco de Ate que tampoco integraron el grupo.

Julio Peña informó en el programa De Una que la voleibolista no acompañó al plantel. “Maricarmen Guerrero, uno de los refuerzos de las ‘pumas’, no viajó con el equipo debido a una lesión”, señaló el periodista deportivo. El club espera que la central complete su recuperación y pueda tener minutos en la Noche de las Pumas, prevista para el viernes 9 de octubre.

  • Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.
  • Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.
  • Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte y Claudia Palza.
  • Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.
  • Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.

Las 'pumas' trabajaron en La Videna bajo la dirección de Paco Hervás. Créditos: Universitario.

¿Cuándo será la Noche de las Pumas 2026?

Universitario de Deportes presentará a sus refuerzos en la Noche de las Pumas 2026, el evento con el que el club se reencontrará con su hinchada antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Las novedades del plantel incluyen a Aixa Vigil, Claudia Palza y Maricarmen Guerrero, quienes integran las incorporaciones de la ‘U’ para la nueva campaña.

El equipo crema enfrentará al brasileño Sancor Seguros Vôlei Londrina en el Polideportivo de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 20.00 en Perú.

Universitario jugará frente Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil por la Noche de las Pumas 2026.
Universitario jugará frente Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil por la Noche de las Pumas 2026.

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