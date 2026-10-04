Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

La atacante de Rebaza Acosta fue consultada antes de viajar a Venezuela por las aspiraciones del equipo de Martín Escudero y las bajas del plantel. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

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La selección peruana afrontará el Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos ausencias que obligan a reorganizar al plantel antes del debut en Maracaibo. Camila Alfaro, jugadora de Rebaza Acosta, reconoció el impacto de ambas bajas y aseguró que el grupo buscará competir también en representación de sus compañeras.

En declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’, Alfaro afirmó que asume la convocatoria con responsabilidad familiar y deportiva. “Es un orgullo para mí y para mi familia. Vengo a darlo todo por Perú y los resultados se verán cuando estemos en Venezuela”, sostuvo. La atacante adelantó que ofrecerá una versión combativa en cada jugada, sin diferenciar la importancia del primer punto respecto del último.

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La ausencia de Chanca y Vásquez todavía forma parte de la conversación interna del equipo. “Creo que todavía no lo superamos, porque ambas son piezas clave dentro del equipo. Estamos procesando lo que ocurrió, pero también daremos todo por ellas”, señaló Alfaro. La voleibolista agregó que conoce el deseo de las dos deportistas de competir en este Sudamericano y prometió que Perú jugará por ellas.

La preparación incluyó una carga física especial para adaptarse a las condiciones de la ciudad venezolana. Alfaro explicó que David Torres, preparador físico de la selección, elevó la exigencia en los entrenamientos por el calor previsto en Maracaibo. “Sabemos que tiene un clima muy exigente, con mucho calor, y nos hemos mentalizado para mantenernos firmes y darlo todo”, manifestó la integrante del conjunto nacional.

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Camila Alfaro se refirió a las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez en la selección peruana Sub 19. Crédito: Difusión.

La meta declarada por Alfaro es obtener el título regional, aunque ubicó la clasificación entre las prioridades inmediatas. El torneo repartirá tres plazas para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. “Debemos avanzar paso a paso, pero este torneo representa una etapa importante hacia mi meta final”, indicó.

¿Cuándo debuta Perú en el Sudamericano Sub 19?

Perú iniciará su recorrido este miércoles 7 de octubre frente a Chile, a las 17:00 horas peruanas, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. El encuentro abrirá la participación del equipo dirigido por Martín Escudero en el Grupo A, que completan Venezuela y Uruguay. La fase inicial concentrará tres partidos en tres días y definirá a los dos semifinalistas de cada zona.

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El Sudamericano reunirá a ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada llave pasarán a las semifinales. Los vencedores de esa ronda obtendrán los dos primeros cupos mundialistas, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto, que concederá la última clasificación disponible.

La selección buscará empezar con un resultado favorable ante Chile para sostener sus opciones en una fase corta. Después afrontará sus duelos ante Venezuela y Uruguay, con el objetivo de llegar a las semifinales y mantenerse en la disputa por uno de los tres cupos hacia el Mundial de 2027 de la categoría.

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Fixture de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Federación de Venezuela de Vóley.

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero confirmó la nómina de 14 jugadoras que viajarán a Venezuela para representar a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, previsto para octubre en Maracaibo.

La lista incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén; quienes tuvieron experiencia en la competencia mundialista y aparecen como opciones para el torneo regional.

El Sudamericano otorgará tres cupos a la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. El seleccionado peruano buscará obtener una de esas plazas con la delegación que definió el entrenador nacional.

- Antonella Tello

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)