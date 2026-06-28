La joven 'matadorcita' tuvo que ser retirada del campo en camilla tras sentirse muy adolorida. (Video: Latina)

La selección peruana sub 19 sufrió un duro golpe durante el encuentro frente a Argentina por la Copa Latina de Vóley 2026. Gianella Chanca, una de las principales figuras del combinado juvenil nacional, sufrió una preocupante lesión en el segundo set y tuvo que abandonar el campo de juego en camilla, generando la inmediata preocupación de sus compañeras, el cuerpo técnico y los aficionados presentes.

La atacante venía siendo una de las jugadoras más destacadas del compromiso e, incluso, se había convertido en la máxima anotadora de Perú hasta ese momento. Sin embargo, una desafortunada acción cambió por completo el desarrollo del partido y dejó en suspenso el estado físico de una de las mayores promesas del voleibol peruano.

PUBLICIDAD

La lesión ocurrió durante un ataque de la selección peruana. Chanca saltó para ejecutar un potente remate, pero al momento de caer apoyó de forma incorrecta una de sus piernas y, aparentemente, sufrió una torcedura en la rodilla. Pese al fuerte impacto, intentó reincorporarse rápidamente para seguir participando del ‘rally’, aunque el intenso dolor le impidió continuar.

La voleibolista permaneció tendida a un costado de la cancha con evidentes gestos de sufrimiento, situación que obligó a la interrupción del encuentro para que pudiera recibir atención médica. Mientras tanto, sus compañeras observaban con preocupación el estado de la joven atacante, consciente de la importancia que tenía dentro del equipo.

PUBLICIDAD

Gianella Chanca sufrió una fuerte lesión y abandonó partido en camilla durante la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: Captura

El cuerpo médico ingresó de inmediato para asistirla, pero los intentos por ponerla nuevamente de pie resultaron infructuosos. La intensidad del dolor era tal que ni siquiera pudo ser trasladada en silla de ruedas. Finalmente, los especialistas optaron por retirarla del escenario deportivo en una camilla, mientras Chanca abandonaba el campo con visibles muestras de dolor y resignación, en una imagen que conmovió a todos los presentes.

Una baja sensible para la selección peruana

La salida de Gianella Chanca representó un duro golpe para Perú, no solo por el impacto anímico que generó dentro del plantel, sino también por su aporte dentro del encuentro. Hasta antes de la lesión, la atacante era la máxima anotadora del combinado nacional y una de las jugadoras que más complicaba a la defensa argentina gracias a su potencia ofensiva.

PUBLICIDAD

Su ausencia obligó al comando técnico a reorganizar el equipo en pleno desarrollo del compromiso, perdiendo a una de sus principales cartas en ataque. Ahora, la mayor incertidumbre gira en torno al diagnóstico médico que determine la gravedad de la lesión y el tiempo que podría permanecer alejada de las canchas.

Una de las grandes promesas del vóley peruano

Gianella Chanca es considerada una de las voleibolistas con mayor proyección del país. Su rendimiento con la selección peruana sub 19 la ha convertido en una pieza clave del proceso juvenil y en una de las jugadoras llamadas a integrar, en el futuro, el equipo absoluto.

Gianella Chanca es una de las figuras de la sub 19 de vóley. Crédito: Volleyball World

Precisamente, la selección sub 19 participa en la Copa Latina de Vóley 2026 en reemplazo de Venezuela, delegación que no pudo asistir al cuadrangular debido a las consecuencias del reciente terremoto que afectó a su país.

PUBLICIDAD

Más allá de este torneo, el principal objetivo del combinado nacional es llegar en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que disputará en los próximos meses y que será determinante para medir el crecimiento de esta generación. La evolución de Chanca será seguida de cerca, ya que su recuperación resulta fundamental para las aspiraciones de Perú en los próximos desafíos internacionales.