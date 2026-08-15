La Sub 19 de Perú pierde a otra figura: Ariana Vásquez será operada tras sufrir una lesión

Ariana Vásquez será operada tras sufrir una lesión. Crédito: FPV

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La selección peruana Sub 19 afronta una nueva preocupación de cara a sus próximos desafíos internacionales. Ariana Vásquez, capitana del combinado nacional y una de las piezas importantes del plantel, deberá pasar por una intervención quirúrgica luego de una evaluación médica especializada, según informó oficialmente su club, Atlético Atenea.

A través de un comunicado, el cuadro de las ‘diosas’ confirmó la situación de la voleibolista de 17 años y señaló que iniciará un proceso de recuperación con el respaldo de toda la institución.

“Desde el Club Atlético Atenea informamos que nuestra jugadora Ariana Vásquez Guzmán iniciará un proceso de recuperación tras una evaluación médica especializada que determinó la necesidad de una intervención quirúrgica”, comunicó el club.

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El equipo que compite en la máxima categoría del vóley peruano aseguró que acompañará a la capitana de la selección nacional sub 19 durante todo el proceso, tanto en el aspecto humano como deportivo y profesional. La institución también destacó el respaldo que recibirá de sus compañeras, cuerpo técnico y directiva.

“Confiamos plenamente en su fortaleza, disciplina y determinación para afrontar este desafío y regresar más fuerte a las canchas”, agregó el club en su comunicado, en el que también agradeció las muestras de apoyo recibidas por la deportista.

Comunicado de Atlético Atenea sobre la lesión de Ariana Vásquez. Crédito: Prensa club

La lesión representa un duro golpe para Ariana Vásquez, quien venía trabajando con la selección peruana Sub 19 con miras a los próximos compromisos de la categoría. Ahora, la joven voleibolista deberá concentrarse en su recuperación antes de pensar en su regreso a la competencia oficial.

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Segunda baja importante para la Sub 19

La lesión de Ariana Vásquez representa un nuevo golpe para la selección peruana Sub 19, que continúa con sus trabajos en la Videna con miras al Campeonato Sudamericano de la categoría. La capitana deberá someterse a una intervención quirúrgica y tendrá que iniciar un importante proceso de recuperación.

La noticia llega en una etapa trascendental para el combinado nacional, que viene preparando su participación en el torneo continental juvenil. Vásquez era una de las jugadoras consideradas dentro del plantel y su ausencia obligará al comando técnico a evaluar alternativas para cubrir su ausencia durante las próximas semanas de trabajo.

Además, la capitana se suma a Gianella Chanca como una de las bajas importantes que ha sufrido el equipo. La voleibolista de Rebaza Acosta también atraviesa un largo proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en la Copa Latina, por lo que ambas jugadoras no estarían disponibles para la competencia continental.

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La joven 'matadorcita' tuvo que ser retirada del campo en camilla tras sentirse muy adolorida. (Video: Latina)

Perú se prepara para el Sudamericano Sub 19

El Campeonato Sudamericano Sub 19 Femenino de Voleibol 2026 está previsto para desarrollarse del 5 al 12 de octubre en Maracaibo, Venezuela. La competencia será determinante para las aspiraciones de Perú, ya que estarán en juego los cupos de clasificación al Mundial de la categoría.

El equipo nacional buscará llegar en las mejores condiciones al certamen y pelear por uno de los boletos disponibles. Para ello, el cuerpo técnico continuará trabajando en la Videna y deberá encontrar soluciones ante las ausencias de Vásquez y Chanca.

Por su parte, Atlético Atenea confirmó que acompañará a Ariana durante todo su proceso de recuperación y destacó el respaldo que recibirá de sus compañeras, cuerpo técnico y directiva. Ahora, la capitana tendrá como principal objetivo superar la operación y avanzar progresivamente hasta conseguir su esperado regreso a las canchas.

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