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Nolberto Solano culmina su travesía en la Copa FIFA ASEAN 2026 con Pakistán: eliminación en Fase de Grupos con rendimiento creciente

Los ‘halcones’ dejan el evento asiático con la frente en alto. En tres partidos disputados registraron un empate y dos derrotas. A partir de la segunda fecha demostraron su mejor rostro. El ‘Maestrito’ quedó conforme con la competitividad, aunque quiere más

Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF
Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF
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Pakistán ha dicho adiós a la Copa FIFA ASEAN 2026 con la frente en el alto. El partido que consumó su eliminación fue ante Vietnam, en el marco de la última fecha del Grupo B División I. El resultado acabó 4-2 en contra para la tropa envalentonada de Nolberto Solano, que se marcha con la frente en alto.

Los primeros compases del lance demostraron una mejora importante para los ‘halcones’, que dominaron las acciones con un buen trato de balón, algo que no solía ser habitual en el seleccionado nacional y que se le debe atribuir a la mano de ‘Nobby’, quien hecha las sumas y restas viene realizando un recorrido óptimo en el banquillo.

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Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF
Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF

Producto de ese control sobre el verde, Pakistán se adelantó en el tanteador a través de una anotación firmada por Mohib Ullah (31’). Poco tiempo antes, se dio el primer aviso importante de los de Solano de cara a portería con un tiro de Abdul Samad.

Aunque Vietnam se veía amenazado logró rehacerse muy rápido. Nada más arrancando el complemento encontró la igualada parcial de la mano de Long Hai Nguyen (50’) y de ahí llegaron las dianas que encarrilaron la remontada frente a un oponente más que alicaído.

Los 'halcones' cerraron su participación en el evento asiático tras caer 4-2 a manos de Vietnam. | VIDEO: FIFA

Duc Hoang Nguyen (58’) y Bac Dinh Nguyen (80’) concretaron la reversión del electrónico, dejando el camino listo para acceder a la siguiente instancia, aunque Pakistán se resistió a ceder y recortó el margen gracias a Ali Khan (88’).

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Parecía que los ‘halcones’ iban a tomar vuelo entrando a la reposición del partido. Era lógico porque su carácter era más que indomable. Sin embargo, Vietnam volvió a hacerse sentir y restableció su ventaja con la anotación definitiva de Hoang Minh Williams (90’+1), logrando así la victoria que condujo a los suyos a la lucha por una medalla en el certamen FIFA.

Pakistán se despidió de la Copa FIFA ASEAN 2026 con una derrota 4-2 a manos de Vietnam. - Crédito: AFP
Pakistán se despidió de la Copa FIFA ASEAN 2026 con una derrota 4-2 a manos de Vietnam. - Crédito: AFP

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