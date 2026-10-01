La emoción de Nolberto Solano por la remontada de Pakistán en la Copa FIFA ASEAN: ahora tiene la mira puesta Vietnam

Nolberto Solano destacó la fortaleza anímica de sus futbolistas tras lograr la igualada ante Filipinas en la Copa FIFA ASEAN 2026, donde Pakistán anotó por primera vez en un evento oficial de la FIFA, y anticipó que el cierre del Grupo B ante Vietnam será el desafío más duro que ha enfrentado como técnico del equipo. (Instagram)

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El seleccionado de Pakistán sumó su primer punto en la Copa FIFA ASEAN 2026 luego de igualar 2-2 ante Filipinas en el estadio Si Jalak Harupat, en un partido en el que llegó a estar dos goles abajo durante el primer tiempo.

El técnico peruano Nolberto Solano valoró el resultado no tanto por el número en el marcador, sino por la actitud que mostraron sus dirigidos para revertir una situación adversa. Los goles convertidos en ese partido son, además, los primeros que anota Pakistán en la historia de los torneos oficiales de la FIFA, un dato que le otorga una dimensión histórica al empate.

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La reacción que enorgullece a Solano

Nolberto Solano ya tiene la mira puesta en Vietnam, rival al que considera uno de los desafíos más exigentes de su etapa con Pakistán. El duelo definirá las opciones del equipo en el Grupo B. (AP)

El encuentro ante Filipinas comenzó de la peor manera posible para los ‘halcones’. Los locales abrieron el marcador por intermedio de Sandro Reyes y, tras un error defensivo que derivó en penal, Bjørn Kristensen convirtió el segundo tanto para dejar a Pakistán en una posición comprometida antes del descanso. Sin embargo, Solano no alteró su compostura desde el banco y realizó ajustes tácticos que transformaron el rumbo del partido.

Al inicio del complemento, Ali Khan descontó para encender la esperanza, y luego Abdul Samad estableció la paridad definitiva. La remontada no llegó a concretarse, pero la imagen que dejó el equipo fue la de un grupo capaz de sobreponerse a la presión y competir de igual a igual contra un rival que los supera en 60 posiciones en el escalafón de la FIFA —Filipinas figura en el puesto 136, mientras que Pakistán ocupa el 198.

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En la conferencia de prensa posterior al partido, Solano fue claro al señalar qué aspecto del juego lo dejó más satisfecho. “Fue difícil al principio, luego marcaron, pero lo más importante es que hoy estoy muy satisfecho con el equipo y su reacción”, afirmó el entrenador. Y agregó: “Sabemos que Filipinas es un equipo duro, y tienen jugadores extraordinarios, muy buenos jugadores y un equipo sólido. Lo más importante es que estoy muy satisfecho con la reacción porque no es fácil ir perdiendo 2-0 y hacia el final, incluso sentimos que podíamos ganar el partido”.

Un debut doloroso que sirvió de lección

La goleada sufrida ante Tailandia marcó el inicio del proceso de Pakistán en el torneo. Solano reconoció las limitaciones del equipo y pidió mejorar para competir ante rivales de mayor nivel. (Instagram)

La actuación ante Filipinas cobró mayor relevancia si se considera el punto de partida del torneo para Pakistán. En la primera fecha, el equipo cayó de manera contundente ante Tailandia, una derrota que expuso las limitaciones de un plantel con escasa experiencia en competencias de este nivel.

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El sistema defensivo planteado inicialmente por Solano —un 5-3-2 pensado para contener los embates tailandeses— funcionó apenas media hora. A los 31 minutos, Teerasak Poeiphimai abrió el marcador tras atrapar un rebote del portero, y diez minutos después Jude Soonsup-Bell amplió la diferencia aprovechando un error en la salida del capitán pakistaní.

El técnico peruano intentó reactivar al equipo con un cambio de esquema hacia un 4-4-2, pero la falta de intérpretes adecuados para ese sistema impidió que la corrección surtiera efecto. Haris Zeb anotó en contra para el tercero, y Poeiphimai cerró la goleada a los 86 minutos. Tras ese golpe, Solano fue directo en su análisis: “Ellos eran un equipo muy bueno. Estas son grandes lecciones. Tenemos que seguir adelante. Si queremos hacerlo mejor en el futuro y ganar en Asia, tenemos que mejorar mucho”.

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El contraste entre esa actuación y lo mostrado ante Filipinas evidenció una evolución en el bloque. Los ingresos desde el banco en el segundo partido dotaron al equipo de mayor creatividad y dinamismo, y la capacidad de reacción demostrada ante los anfitriones fue el argumento más sólido que encontró Solano para sostener su confianza en el proceso.

Vietnam, el examen definitivo

Nolberto Solano ya tiene la mira puesta en Vietnam, rival al que considera uno de los desafíos más exigentes de su etapa con Pakistán. El duelo definirá las opciones del equipo en el Grupo B. (AP)

Con una unidad en su casillero, Pakistán necesita obligatoriamente ganar en la tercera y última fecha del Grupo B para mantenerse con vida en el torneo. Su rival será Vietnam, y Solano no ocultó el peso de ese compromiso. “Se puede ver que Vietnam jugó muy bien... Pero el fútbol siempre está cambiando. Respetamos mucho a Vietnam, sabemos que será uno de los partidos más difíciles que hayamos afrontado”, señaló el peruano.

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La Copa FIFA ASEAN 2026 es un certamen impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de elevar el nivel competitivo de las selecciones menos posicionadas del continente asiático.

Pakistán accedió al torneo gracias al título conseguido en el Torneo Jubileo de Diamante, un logro que puso fin a más de siete décadas sin conquistas en el fútbol nacional. “Pakistán está listo para competir con los grandes. El fútbol pakistaní ha llegado con fuerza al escenario mundial”, expresó Mohsen Gilani, presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán.

En el Grupo B comparten zona con Tailandia, Filipinas y Vietnam. El primero de la serie avanzará a la final, mientras que el escolta disputará el tercer puesto. Para los ‘halcones’, solo la victoria ante Vietnam mantendrá abiertas esas puertas.

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