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Mano Menezes tomó drástica decisión para Universitario vs Sport Boys: duelo se jugará previo a la fecha FIFA de noviembre

El organizador de la Liga 1 reprogramó el encuentro para el próximo el miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental por recomendación de la PNP debido a la Procesión del Señor de los Milagros

Mano Menezes tomó drástica decisión para Universitario vs Sport Boys
Mano Menezes tomó drástica decisión para Universitario vs Sport Boys
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Universitario de Deportes vs Sport Boys fue reprogramado por la Liga 1 debido a las dificultades que advirtió la Policía Nacional del Perú (PNP) para desplegar la seguridad necesaria durante la Procesión del Señor de los Milagros.

El encuentro estaba previsto inicialmente para el miércoles 28 de octubre, en coincidencia con la movilización religiosa. La Liga Profesional de Fútbol Peruano comunicó que el duelo se disputará el miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental.

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Mano Menezes y su drástica decisión para Universitario vs Sport Boys

Tras confirmarse la reprogramación del duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys, los hinchas se inquietaron debido a que la nueva fecha coincide con la fecha FIFA de noviembre. La selección peruana afrontará dos nuevos cotejos de cara a las Eliminatorias 2030, y el inicio de la preparación se cruzará con el decisivo choque.

Por ello, se pudo conocer que Mano Menezes tomó una drástica decisión para no perjudicar a los ‘cremas’ y ‘rosados’ en la recta final del Torneo Clausura 2026.

“Ante consultas: La fecha FIFA de noviembre iniciará el 9 y desde la FPF confirman que no convocarán a jugadores de la U o Boys (si así lo señala Mano Menezes) desde antes como se estaba especulando y que se pierdan dicho partido”, informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

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Información sobre Universitario de Deportes vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.
Información sobre Universitario de Deportes vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

El debut en cancha de Fabián Bustos en Universitario

Fabián Bustos cumplirá una sanción de tres fechas sin dirigir a Universitario, luego de regresar al club tras su paso por Olimpia.

El castigo se originó el año pasado, a raíz de unos gestos que realizó durante un clásico frente a Alianza Lima. El entrenador dejó la institución antes de completar la suspensión.

Por esa razón, el DT deberá cumplir ahora las tres jornadas pendientes. El partido ante Sport Boys, programado en el Estadio Monumental tras su reprogramación, marcará su regreso al banco de la ‘U’.

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
El nuevo ciclo de Fabián Bustos comienza con Universitario en la pelea por el Clausura. El argentino tendrá seis partidos por delante y un historial de 29 victorias en 49 encuentros previos con el club (Universitario de Deportes)

Comunicado de la Liga 1 sobre reprogramación

Universitario de Deportes y Sport Boys jugarán el miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, tras la reprogramación confirmada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPF). El encuentro estaba programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre y se disputará a las 20.30.

La modificación respondió a las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) por la Procesión del Señor de los Milagros. En el comunicado difundido el 2 de octubre, la LFPF señaló que el partido “no podrá llevarse a cabo ese día”.

El comunicado de la Liga 1 sobre la programación del partido entre Universitario y Sport Boys.
El comunicado de la Liga 1 sobre la programación del partido entre Universitario y Sport Boys. Crédito: Instagram Liga 1.

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

  • Juan Pablo II vs Sport Huancayo, 15:00 horas, en el estadio Juan Pablo II.

Miércoles 28 de octubre

  • ADT vs Deportivo Moquegua, 11:00 horas, en Unión Tarma.
  • FC Cajamarca vs UTC, 13:15 horas, en Héroes de San Ramón.
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso, 15:30 horas, en Campeones del 36.
  • Cienciano vs Atlético Grau, 19:00 horas, en Inca Garcilaso de la Vega.

Jueves 29 de octubre

  • Los Chankas vs Cusco FC, 13:00 horas, en el estadio Los Chankas.
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima, 15:30 horas, en el Estadio Alberto Gallardo.
  • FBC Melgar vs Comerciantes Unidos, 19:30 horas, en el Monumental de la UNSA.

Miércoles 4 de noviembre

  • Universitario de Deportes vs Sport Boys, 20:30 horas, en el Monumental.
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

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