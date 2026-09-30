¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?: la dura sanción que deberá cumplir en su regreso a la Liga 1

¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?

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Fabián Bustos regresará a Universitario de Deportes para iniciar un segundo ciclo como director técnico, tras la salida de Héctor Cúper y el acuerdo alcanzado con la administración crema. El argentino volverá al club después de un año y cinco meses. No obstante, su eventual presentación en el banquillo estará condicionada por una sanción disciplinaria.

El técnico arrastra un castigo que no lo dejará dirigir a la ‘U’ desde la cancha. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol le impuso cuatro fechas de suspensión por un festejo hacia la hinchada de Alianza Lima durante el clásico del Torneo Apertura 2025. El encuentro que originó la medida se jugó el 5 de abril.

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¿Cuándo se cumplirá la sanción de Fabián Bustos?

El técnico argentino deberá cumplir las tres fechas pendientes de la sanción que recibió antes de dejar el país. Solo cumplió un partido del castigo, ya que poco después aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay y se desvinculó del fútbol peruano.

La medida disciplinaria queda registrada a nombre del profesional y no pierde vigencia cuando un entrenador cambia de club o sale del Perú. Por ese motivo, el regreso de Fabián Bustos a la ‘U’ quedaría condicionado desde sus primeros compromisos oficiales.

Tras la salida de Héctor Cúper, el DT volverá al mando de la 'U'. (Modo fútbol)

El entrenador no podría ubicarse en el banco de suplentes en los duelos ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College, correspondientes a las próximas jornadas del Torneo Clausura 2026. Durante ese período, el equipo tendría que ser dirigido por su asistente técnico desde la zona de mando.

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Es decir, el estratega recién podrá estar en el banquillo frente Sport Boys por la fecha 14 del Clausura, donde los ‘cremas’ recibirán a los ‘rosados’ en el estadio Monumental.

Los 7 partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Fabián Bustos iniciará su nuevo ciclo en Universitario de Deportes frente a FBC Melgar, en el reinicio del Torneo Clausura 2026. El técnico argentino tendrá el reto de devolver al equipo crema a la senda de los triunfos.

Tras ese compromiso, el calendario contempla otros seis partidos para la ‘U’: tres como local y tres en condición de visitante. Dos de las salidas serán en el norte del país. El restante encuentro fuera de casa se jugará en la altura de Huancayo.

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Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (sábado 10 de octubre / 19:00 horas / estadio Monumental)

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 15:30 horas / estadio Mansiche)

Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / visita)

Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD Huancayo)

El debate en Juego Cruzado expuso la tensión entre escuchar a los aficionados y conservar autonomía institucional, un escenario que Fleischman considera determinante para la gestión de los clubes grandes. (Universitario de Deportes)

El regreso de Fabián Bustos en Universitario

El regreso de Fabián Bustos a Universitario de Deportes representa la vuelta de un entrenador que conoce las exigencias del plantel y el funcionamiento interno del club. Esa familiaridad evitaría un período de adaptación en un momento decisivo del Torneo Clausura 2026.

El equipo crema se encuentra a dos puntos de Deportivo Garcilaso en la tabla de posiciones. Dentro de la ‘U’ confían en que el argentino pueda recuperar la mejor versión del grupo para pelear por el certamen.

Bustos quedó ligado a la historia del club tras obtener el título nacional durante el año del centenario. En su primer ciclo dirigió 49 partidos, con 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Luego de su salida en abril de 2025, el cordobés tuvo pasos por Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia. Dejó al conjunto colombiano a inicios de septiembre de este año.

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Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Héctor Cúper: su estilo de juego, números y relación con los jugadores 'cremas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)