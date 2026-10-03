Universitario vs Sport Boys no se jugará a la par de los demás duelos de la fecha 14 del Torneo Clausura: Liga 1 explicó el motivo

Liga 1 detalló el porqué del cambio de horario del partido entre Universitario y Sport Boys por Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

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El partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys fue reprogramado para el miércoles 4 de noviembre. El encuentro, previsto inicialmente para el 28 de octubre, se jugará en el Estadio Monumental de Lima a las 20:30.

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPF) informó que el cambio respondió a coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el comunicado difundido el 2 de octubre, el choque “no podrá llevarse a cabo ese día” por la Procesión del Señor de los Milagros.

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La entidad precisó que la jornada se disputará entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. Esa planificación incluía dos partidos en Lima el miércoles 28, una situación que, de acuerdo con la LFPF, impedía garantizar el operativo de seguridad necesario para el compromiso.

La reprogramación llevará el duelo fuera de la semana regular de la fecha 14. Mientras los demás clubes completarán sus partidos antes del 29 de octubre, ‘cremas’ y ‘rosados’ quedarán pendientes hasta noviembre, con posibles cambios en la lectura de la tabla.

El comunicado de la Liga 1 sobre la programación del partido entre Universitario y Sport Boys. Crédito: Instagram Liga 1.

Universitario y Sport Boys pelean el Clausura

Tras diez fechas, Universitario ocupa el segundo puesto con 20 puntos y Deportivo Garcilaso lidera con 22. Sport Boys aparece octavo, con 18 unidades, dentro de una clasificación comprimida: entre el primero y el undécimo hay seis puntos. Por eso, el resultado tendrá incidencia directa en la pelea.

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Los dirigidos por Carlos Desio afrontarán el cotejo con la posibilidad de acercarse a la zona alta, aunque antes deberán cumplir los encuentros previos del calendario. Universitario, que tendrá partidos antes de recibir al conjunto chalaco, buscará sostener su aspiración de alcanzar el primer lugar.

La resolución se tomó tras las coordinaciones entre la organización y la PNP, según el aviso publicado por la Liga. El texto añadió que las restricciones del calendario obligaron a buscar una nueva fecha, sin alterar el resto de la programación prevista para la jornada.

Nicolás Da Campo fue titular en el duelo ante Universitario en el Callao. Crédito: Liga 1

En el Apertura, ambos equipos empataron 0 a 0 en el Callao. El partido tuvo un condicionante temprano con la expulsión de José Carabalí en Universitario. Sport Boys dispuso de superioridad numérica, pero no logró convertir esa ventaja en un triunfo ante su público.

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El antecedente deja abierta una confrontación en la que ambos necesitan sumar para mantenerse cerca del liderato. La postergación también añadirá una particularidad al tramo final, porque Universitario y Sport Boys conocerán parte de los resultados de la fecha antes de disputar su encuentro.

El miércoles 4 de noviembre, el Monumental albergará un partido pendiente de la fecha 14. La definición del Clausura seguirá su curso, con una tabla apretada y varios puntos decisivos.

Fue empate sin goles en el estadio Miguel Grau del Callao, en un resultado que no le sirve a ninguno - Crédito: L1MAX.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

Juan Pablo II vs Sport Huancayo, 15:00 horas, en el estadio Juan Pablo II.

Miércoles 28 de octubre

ADT vs Deportivo Moquegua, 11:00 horas, en Unión Tarma.

FC Cajamarca vs UTC, 13:15 horas, en Héroes de San Ramón.

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso, 15:30 horas, en Campeones del 36.

Cienciano vs Atlético Grau, 19:00 horas, en Inca Garcilaso de la Vega.

Jueves 29 de octubre

Los Chankas vs Cusco FC, 13:00 horas, en el estadio Los Chankas.

Sporting Cristal vs Alianza Lima, 15:30 horas, en el Estadio Alberto Gallardo.

FBC Melgar vs Comerciantes Unidos, 19:30 horas, en el Monumental de la UNSA.

Miércoles 4 de noviembre

Universitario de Deportes vs Sport Boys, 20:30 horas, en el Monumental U Marathon.

Programación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga 1.