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Alineaciones de Perú vs Canadá HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes alista cambios en el combinado nacional para seguir evaluando a sus jugadores. Mientras que Jesse Marsch hará lo suyo para seguir consolidando a su escuadra. Entérate las novedades de los equipos

Alineaciones de Perú vs Canadá para amistoso por fecha FIFA
Alineaciones de Perú vs Canadá para amistoso por fecha FIFA
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Hoy, sábado 3 de octubre, la selección peruana buscará su primer triunfo en la serie de amistosos que disputa en Norteamérica. El rival será Canadá, escuadra que participó en el último Mundial y llegó a los octavos de final.

El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará su tercer compromiso de la gira, luego de los encuentros ante Estados Unidos y México. El duelo servirá para medir la respuesta de la ‘bicolor’ frente a otro equipo mundialista.

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Posible once de la selección peruana

La ‘blanquirroja’ quedó listo para su tercer duelo en su gira por Norteamérica, y Mano Menezes preparó sorpresas en su alineación en busca de probar alternativas y distribuir minutos entre distintos futbolistas. La intención es evaluar opciones antes de los próximos retos del proceso clasificatorio.

La gran novedad sería la reaparición de André Carrillo, la ‘Culebra’ jugará su primer cotejo en la fecha doble, no jugó con Estados Unidos y México por lesión. El mismo DT confirmó que tendrá minutos y todo hace indicar que sería desde la partida.

Una de las dudas es la presencia de Marco Huamán, salió sentido en el choque con los mexicanos y tendría descanso. Su lugar sería tomado por Oliver Sonne. Además, Miguel Araujo y Gianluca Lapadula también podrían volver al arranque.

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- Arquero: Pedro Gallese

- Defensas: Oliver Sonne, Erick Noriega (Miguel Araujo), Renzo Garcés, Marcos López

- Mediocampistas: Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, André Carrillo

- Delanteros: Piero Magallanes, Jairo Vélez, Gianluca Lapadula

Renzo Garcés – Selección Peruana – Perú – deportes – 1 octubre
Renzo Garcés destacó el respaldo de Mano Menezes al plantel de la Selección Peruana y sostuvo que la confianza del técnico fortalece al grupo, incluso cuando los resultados no acompañan. (Selección Peruana)

Posible once de la selección de Canadá

El once titular de la selección de Canadá viene de consolidar una sólida base tras vencer 1-0 a Chile en Toronto el pasado 26 de septiembre. Los canadienses asumieron el control desde el inicio y abrió el marcador a los 12 minutos. Jonathan David aprovechó un rebote en el área luego de que Lawrence Vigouroux rechazara un remate de Cyle Larin. El delantero de Juventus definió con la izquierda.

En el segundo tiempo, Stephen Eustáquio y Liam Millar exigieron al arquero chileno. La ‘roja’ tuvo una ocasión en el tiempo añadido, pero Dayne St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas y aseguró la victoria canadiense.

El director técnico del cuadro norteamericano, Jesse Marsch, mantiene el mismo bloque táctico enfocado en un esquema dinámico (usualmente un 4-4-2 o 4-2-3-1 adaptativo) para el amistoso ante Perú en Montreal.

- Arquero: Dayne St. Clair

- Defensas: Niko Sigur, Luc De Fougerolles, Ralph Priso, Richie Laryea

- Mediocampistas: Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan-Dylan Saliba, Jacob Shaffelburg

- Delanteros: Jonathan David, Cyle Larin

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 Canada coach Jesse Marsch speaks to Jonathan David during the second half hydration break REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - July 4, 2026 Canada coach Jesse Marsch speaks to Jonathan David during the second half hydration break REUTERS/Kai Pfaffenbach

Canales para ver Perú vs Canadá por fecha FIFA

Los hinchas podrán ver el partido de la Selección Peruana por América TV, señal que también estará disponible en línea mediante América tvGO. La propuesta Bicolor+ complementará la cobertura con imágenes exclusivas del combinado nacional.

Para el público canadiense, TSN y One Soccer serán las cadenas habilitadas para emitir el compromiso. Además, Infobae Perú acompañará el desarrollo del encuentro con una narración minuto a minuto de las jugadas principales. Al finalizar el duelo, el portal publicará un video con el resumen de lo ocurrido. Así, los seguidores contarán con alternativas digitales e informativas para no perder ningún detalle del amistoso.

Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.
Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.

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