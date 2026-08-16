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Oliver Sonne debutó como titular con el Burnley en la Championship 2026-27: así le fue al peruano-danés

El lateral completó los 90 minutos en Turf Moor en el arranque de la segunda división inglesa ante el histórico West Ham. La gran reacción de los locales evitó la debacle

Oliver Sonne – Burnley – West Ham – Championship – Perú – deportes – 16 agosto
El equipo de Oliver Sonne perdía por dos tantos ante West Ham, pero reaccionó en el tramo final y encontró la igualdad en Turf Moor con un cierre inesperado (Burnley)
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Oliver Sonne, el lateral derecho de la selección peruana, tuvo su estreno como titular en la Championship con la camiseta del Burnley este domingo 16 de agosto. El defensor peruano-danés disputó el encuentro completo en Turf Moor, donde los ‘clarets’ igualaron 2-2 ante West Ham por la primera jornada de la segunda división inglesa.

Ambos clubes, que descendieron juntos de la Premier League la temporada anterior, arrancaron la competencia con un punto cada uno. El partido terminó con un sabor agridulce para los visitantes, que desperdiciaron una ventaja de dos goles en los minutos finales.

El dominio visitante y la ventaja de West Ham

Oliver Sonne – Burnley – West Ham – Championship – Perú – deportes – 16 agosto
Burnley sufrió durante gran parte del encuentro ante West Ham, que tomó el control desde temprano y amplió su ventaja en el segundo tiempo para quedar a pocos minutos de llevarse los tres puntos. (Burnley)

West Ham tomó el control del encuentro desde los primeros compases. A los 10 minutos, Max Kilman aprovechó una marca laxa de la defensa local para cabecear sin oposición un centro de Bowen y abrir el marcador. Fue el primer tanto del zaguero en 68 presentaciones con la camiseta de los Hammers.

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Los visitantes administraron la ventaja con comodidad durante la mayor parte del primer tiempo y sostuvieron el 1-0 hasta bien entrada la segunda mitad. En el minuto 71, Mohamadou Kante se proyectó por la banda, llegó hasta el fondo y habilitó a Manor Solomon —fichado desde el Tottenham días antes del partido— para que el extremo israelí rematara con potencia y ampliara la diferencia. El tanto del debutante parecía sellar el triunfo visitante.

West Ham no había vuelto a competir en la segunda división inglesa desde 2012, y la actuación durante la mayor parte del partido reflejó esa condición de favorito al ascenso directo.

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El doblete de Flemming que salvó a los ‘clarets’

Oliver Sonne – Burnley – West Ham – Championship – Perú – deportes – 16 agosto
Zian Flemming transformó una tarde adversa en un estreno con sabor a remontada para Burnley: marcó a los 83 y 92 minutos para igualar 2-2 ante West Ham en la Championship. (Burnley)

Zian Flemming fue el hombre que impidió la derrota del Burnley. El delantero neerlandés había tenido una tarde frustrante hasta ese momento: golpeó el poste con un cabezazo en el minuto 62 y fue detenido sobre la línea instantes después. Sin embargo, no abandonó la búsqueda del gol.

En el minuto 83, Ollie Scarles derribó a Marcus Edwards dentro del área y el árbitro señaló el punto de penal. Flemming tomó la pelota, ejecutó con frialdad y descolocó al arquero Hermansen para recortar la diferencia. El tanto devolvió la vida al Burnley y transformó el ambiente en Turf Moor.

Dos minutos después del tiempo reglamentario, con el reloj marcando el 92, el balón llegó a Flemming tras una disputa en el área visitante. El neerlandés no dudó y colocó un remate bajo que se coló en el ángulo inferior para el 2-2 definitivo. Fue el noveno de sus 17 disparos en el partido, con cuatro en el arco y cuatro ocasiones claras, según los registros estadísticos del encuentro.

El empate le otorgó al técnico Nicky Hayen su primer punto en un partido de liga al frente del equipo, precisamente el día de su cumpleaños número 46. Además, Burnley evitó su primera derrota en casa en la Championship desde abril de 2023.

Sonne, de regreso a la titularidad en la segunda inglesa

Oliver Sonne – Burnley – West Ham – Championship – Perú – deportes – 16 agosto
El lateral peruano-danés Oliver Sonne volvió a ser titular con Burnley y completó los 90 minutos frente a West Ham, en su estreno liguero tras regresar del préstamo en Sparta Praga. (Burnley)

Para Oliver Sonne, el partido representó un paso concreto en su intento de ganarse un lugar fijo en el once inicial del Burnley. El lateral de 25 años regresó al club en julio tras un préstamo de media temporada en el Sparta Praga de República Checa, donde encontró la regularidad que no había podido alcanzar en su primera etapa con los clarets.

En la pretemporada del Burnley para la campaña 2026-27, Sonne participó en los seis amistosos preparatorios del equipo. Antes de este debut liguero, también había arrancado de titular en la EFL Cup ante Notts County, aunque fue reemplazado al minuto 66 en ese encuentro.

El defensor peruano-danés, nacido en Køge el 10 de noviembre de 2000, es internacional con la selección de Perú desde marzo de 2024. Llegó al Burnley en enero de 2025 procedente del Silkeborg de la Superliga danesa, con contrato hasta 2029. En su primera etapa en el club anotó dos goles en nueve presentaciones entre todas las competencias, pero la competencia con Connor Roberts lo relegó al banco durante buena parte de la temporada.

En esta nueva etapa, con el técnico Hayen al mando y la plantilla en proceso de reconfiguración tras el descenso desde la Premier League, Sonne se postuló con su actuación del domingo como una pieza disponible para el lateral derecho. Completó los 90 minutos con cuatro despejes y cuatro intervenciones defensivas registradas.

Burnley y West Ham volverán a la acción en la segunda jornada del Championship con un punto en el bolsillo y la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol inglés.

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