A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Perú enfrenta a Canadá por tercera fecha de ventana FIFA 2026. - Crédito: AFP

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Este sábado 3 de octubre, Perú vuelve al ruedo. Después de un empate, algo revitalizante, frente a México, la ‘bicolor’ afrontará un partido de mayor rigor contra Canadá, en la ciudad de Montreal. El entrenador Mano Menezes sabe que el examinatorio demandará mucho esfuerzo y para ello presentará la mejor oncena posible.

A qué hora juega Perú vs Canadá, amistoso por fecha FIFA 2026

El cotejo, que forma parte de la tercera presentación de la gira por Norteamérica, empezará a las 13:00 horas de Perú. El escenario que albergará el choque será el Saputo Stadium, ubicado en la ciudad de Montreal.

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Para los aficionados de otros países de Sudamérica, el encuentro comenzará a las 13:00 horas en Colombia y Ecuador, a las 14:00 horas en Bolivia y Venezuela, y a las 15:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En España, el duelo se podrá seguir desde las 20:00 horas.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Hora: 1:00 p. m. (Perú)

Estadio: Saputo Stadium

Ciudad: Montreal, Canadá

Competencia: amistoso internacional por fecha FIFA

Perú se enfrentará a Canadá por la fecha FIFA 2026.

Canal TV del Perú vs Canadá por amistoso internacional FIFA 2026

El enfrentamiento podrá seguir en tiempo real a través de América TV y su plataforma digital América tvGO. De igual manera, ha surgido el nuevo espacio denominado Bicolor +, que se encarga de la divulgación exclusiva de imágenes de la disciplina nacional.

En la frecuencia canadiense, mientras tanto, las opciones a sintonizar son TSN y One Soccer. Conviene mencionar que la website Infobae Perú realizará una cobertura integral con un minuto a minuto, que detallará las mejores acciones y contendrá un video resumen tras la finalización.

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Así llega Perú al amistoso internacional FIFA 2026

La selección peruana viene cumpliendo una serie de partidos de carácter amistoso en Norteamérica con la única consigna de hallar a los futbolistas ideales que puedan conformar el plantel definitivo que dirá presente en las Eliminatorias CONMEBOL 2030. Las últimas evaluaciones aún no arrojan conclusiones totales para Mano Menezes.

El primer partido de la actual ventana FIFA fue un quebradero de cabeza para Perú al ser humillado por 4-1 a manos de Estados Unidos, rival que con un ritmo atronador lo pasó encima en juego, nivel y contundencia. Días más tarde, la ‘bicolor’ se rehizo parcialmente al empatar 1-1 frente a México con una nueva anotación de Jairo Vélez.

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Erick Noriega, el segundo de la izquierda, abroquelado de Oslimg Mora, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún. - Crédito: ITEA

Así llega Canadá al amistoso internacional FIFA 2026

Canadá después de imponerse por 1-0 a Chile en un amistoso jugado en Toronto. El conjunto de Jesse Marsch tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 12 minutos, cuando Jonathan David recogió un rebote dentro del área.

El atacante de Juventus definió con la izquierda tras un remate de Cyle Larin que Lawrence Vigouroux había rechazado. En el complemento, Stephen Eustáquio y Liam Millar pusieron a prueba al arquero. Chile tuvo opción final: Dayne St. Clair detuvo en el añadido un cabezazo de Francisco Salinas y selló el triunfo.

Alineaciones probables del Perú vs Canadá por amistoso internacional FIFA

- Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Oslimg Mora; Jairo Vélez, Gianluca Lapadula, Piero Magallanes.

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- Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan.