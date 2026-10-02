La contundente decisión de la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

Paula decidió guardar silencio sobre la causa contra Joaquín Levinton hasta que sus pruebas ingresen al ámbito judicial (Video: SQP, América TV)

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Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, decidió guardar silencio sobre la causa judicial luego de la renuncia de su abogada, Adela González, a la representación del caso. La determinación se conoció a través de un mensaje publicado en las historias de Instagram de la denunciante, en medio de la repercusión mediática que tomó la causa en los últimos días.

“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió Paula en el comunicado, en el que confirmó además que ya cuenta con nueva asistencia legal para continuar con el proceso.

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González recomendó a la denunciante evitar las entrevistas televisivas mientras completaban las presentaciones en tribunales

La decisión llegó horas después de que González explicara públicamente los motivos de su alejamiento del caso. En diálogo con Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), la letrada remarcó que su estrategia profesional se orientaba a evitar la exposición mediática de la denunciante mientras se completaban las presentaciones judiciales. “En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas”, sostuvo la abogada, quien remarcó su trayectoria de dos décadas en el abordaje de casos de violencia de género.

Según relató González, el quiebre con su entonces clienta se precipitó después de que Paula participara de un programa de televisión mientras la abogada se encontraba en una audiencia judicial. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, explicó la letrada, quien aseguró haberse enterado de esa aparición televisiva recién al finalizar su actividad en tribunales ese mismo día.

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La abogada confirmó que mantuvo una conversación con Paula antes de formalizar su salida del caso. “Sí, lo hablé con ella. Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”, relató González, quien evitó profundizar en otros detalles del intercambio por estar alcanzados por el secreto profesional. La letrada también descartó que su renuncia estuviera vinculada a una disputa con la abogada Ana Rosenfeld, cuyo nombre había circulado como posible incorporación a la defensa de la denunciante.

La abogada Adela González renunció a la representación legal por discrepancias sobre la exposición mediática de la denunciante (Video: SQP, América TV)

Durante la misma entrevista, González brindó precisiones sobre el recorrido judicial del expediente. Explicó que la denuncia original había quedado radicada en el Juzgado N° 50, aunque solicitó su remisión al Juzgado N° 6, donde ya existía una causa anterior vinculada al mismo hecho. De acuerdo con su relato, aquella primera presentación fue archivada después de que Paula no concurriera a ratificarla ni a cumplir con las instancias correspondientes, entre ellas las pericias previstas para este tipo de procesos. “No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, aclaró la abogada, al remarcar que la fiscalía interviniente deberá ahora definir si corresponde reabrir esa investigación.

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En paralelo a los movimientos en el plano legal, la causa sumó un nuevo capítulo mediático a partir de la difusión de conversaciones privadas entre Levinton y la denunciante. El periodista Martín Candalaft mostró en el programa DDM (América TV) una serie de mensajes que, según explicó, el músico incorporará como prueba en el expediente judicial. “Esta es la prueba que va a presentar en la Justicia”, remarcó el panelista al exhibir las capturas de pantalla correspondientes a los intercambios mantenidos por Instagram entre ambos.

La primera denuncia quedó archivada porque la presentación no sumó la ratificación ni las pericias de la denunciante

De acuerdo con el análisis del periodista, los chats mostrarían una insistencia sostenida por parte de Paula para mantener comunicación con el músico a lo largo de varios meses. Entre los mensajes difundidos apareció uno en el que la denunciante le ofrecía a Levinton una propuesta laboral vinculada a una inmobiliaria. “¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco”, escribió, según el material difundido en el ciclo televisivo.

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Candalaft también señaló que buena parte de esas conversaciones no recibían respuesta del músico y remarcó la constancia de los envíos por parte de la denunciante a lo largo del tiempo. “Cuatro meses seguidos donde no paraba de escribirle”, indicó el periodista, quien agregó que entre el material existiría contenido de carácter íntimo enviado por la propia Paula durante ese período de intercambio.

La causa tiene como antecedente una denuncia anterior presentada por Paula contra Levinton, que había sido archivada tras la falta de ratificación de la denunciante. En septiembre de este año, Paula volvió a presentar la denuncia contra el músico, quien negó las acusaciones en su contra y presentó elementos para su defensa ante la Justicia.

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