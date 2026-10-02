El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos los demás murieran”

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El capitán de Flydubai, Smit Machchhar, relató desde un hospital de Abu Dabi que, tras recibir varias puñaladas de su copiloto y caer al suelo de la cabina, logró levantarse porque entendió que los pasajeros podían morir si no recuperaba el control del vuelo.

“Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, le dijo Machchhar al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada difundida este viernes por canales de televisión. El piloto, con la cabeza vendada y tubos en la nariz, se quebró al recordar el ataque.

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“Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida.”, afirmó.

Machchhar, oriundo de Mumbai, sufrió heridas graves durante el episodio del miércoles. De acuerdo con testigos y autoridades israelíes, abrió la puerta de la cabina cuando el Boeing 737 entró en un descenso pronunciado, lo que permitió que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. El avión, que transportaba a 182 personas desde Dubái hacia Tel Aviv, desvió su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Machchhar señaló que comprendió que el avión perdía altura y que debía llegar hasta la puerta para permitir el ingreso de pasajeros y tripulantes. “Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, relató.

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El piloto indio Smit Machchhar, a quien los líderes de Israel e India aclamaron como un héroe por salvar a los pasajeros tras ser apuñalado por su compañero en un presunto intento de estrellar un avión de Flydubai el miércoles, sonríe en un lugar no identificado en esta imagen distribuida sin fecha el 30 de septiembre de 2026 (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Imagen distribuida a través de REUTERS)

El capitán indicó que el agresor continuaba golpeándolo cuando logró abrir la puerta. Varios pasajeros ingresaron entonces a la cabina y redujeron al atacante. “Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron”, dijo Machchhar. “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que el sospechoso, un ciudadano omaní, fue detenido en Arabia Saudita y quedó bajo interrogatorio.

Machchhar recordó que, durante el ataque, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó ante Modi.

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El piloto trabaja en Flydubai desde hace cerca de cuatro años. Antes integró durante 11 años la aerolínea india de bajo costo SpiceJet, donde ocupó los cargos de comandante superior y capitán instructor de línea. En esa empresa acumuló más de 9.750 horas de vuelo.

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