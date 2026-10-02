Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Plaza de Armas de Tumbes.

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A medida que se aproxima el proceso electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), el panorama político en el departamento de Tumbes registra una activa participación de agrupaciones locales y nacionales.

Los ciudadanos de esta estratégica región del norte peruano se alistan para elegir a sus nuevas autoridades regionales e integrantes del Consejo Regional para el periodo gubernamental 2027-2030.

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¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de Tumbes en las Elecciones Municipales 2026?

La lista de aspirantes a la gobernación regional de Tumbes incluye a exgobernadores regionales, exalcaldes provinciales, exlegisladores de la República y profesionales de sectores como la medicina, el derecho y la contabilidad.

La diversidad de cuadros políticos combina candidaturas presentadas por partidos nacionales con alianzas y movimientos de alcance regional.

Lista completa de postulantes

Manuel Diego Enrique De Lama Hirsh (Podemos Perú): Médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Técnica de Machala y con estudios de maestría en Gestión Pública por la Universidad Nacional de Tumbes. Ejerció como alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes durante el periodo 2015-2018 bajo el respaldo de Alianza para el Progreso, agrupación a la que renunció para asumir la candidatura a la gobernación regional por el partido Podemos Perú.

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Podemos Perú.

Natalia Natalí Jiménez Velásquez (Partido Político Nacional Perú Libre): Abogada de profesión. Ha cumplido funciones en el sector público desempeñándose como consultora dentro del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aserora en el Congreso de la República y en organismos del sector transportes. Postula al sillón regional como representante oficial de Perú Libre.

Perú Libre.

Manuel Arturo Merino De Lama (Acción Popular): Político y productor agrícola con amplia trayectoria parlamentaria. Representó a Tumbes como congresista de la República en los periodos 2001-2006, 2011-2016 y 2020-2021, llegó a ejercer la presidencia del Congreso de la República y asumió la Jefatura de Estado interina en noviembre de 2020 (renunció a los pocos días ante la muertes ocurridas durante protestas en su contra). Encabeza la lista electoral del partido Acción Popular.

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Acción Popular.

Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz (Fe en el Perú): Médico cirujano graduado de la Universidad Privada San Juan Bautista. En la gestión pública regional se ha desempeñado como director ejecutivo de Salud de las Personas en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, director del Hospital Regional JAMO II-2 y gerente de Inclusión Social en la Municipalidad Provincial de Tumbes. Representa al partido Fe en el Perú.

Fe en el Perú.

Carlos Jimy Silva Mena (Movimiento Regional Renovación Tumbesina): Abogado y político regional que asumió la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Tumbes para el periodo de gestión 2019-2022. Postula a la gobernación regional al frente del movimiento regional Renovación Tumbesina, planteando proyectos de infraestructura y descentralización interna.

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Renovación Tumbesina.

Miguel Luis Castillo Silva (Alianza Electoral Venceremos): Contador público colegiado que registra actividad profesional independiente en la ciudad de Tumbes. Encabeza la postulación al Gobierno Regional de Tumbes impulsado por la coalición política Alianza Electoral Venceremos.

Venceremos.

Wilmer Florentino Dios Benítez (Batalla Perú): Ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Se ha desempeñado como gobernador regional de Tumbes en dos gestiones previas (2007-2010 y 2019-2021). Vuelve a tentar el cargo regional a través del partido Batalla Perú.

Batalla Perú.

Eduardo Zárate Córdova (Partido del Buen Gobierno): Empresario con trayectoria en la administración y gestión del sector privado comercial en el departamento de Tumbes. Postula a la jefatura regional bajo el auspicio del Partido del Buen Gobierno.

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Buen Gobierno.

Raúl Santos Herrera (Partido Político Todo con el Pueblo): Pescador artesanal y postulante al Gobierno Regional de Tumbes representando a Todo con el Pueblo.

Luis Constantino Arévalo Guerrero (Partido Democrático Somos Perú): Candidato a la gobernación regional postulado por la organización política Somos Perú, con propuestas enfáticas en el desarrollo económico fronterizo y el dinamismo productivo local.

Somos Perú.

José Efraín Maza Balladares (Partido Morado): Postulante al Gobierno Regional de Tumbes por el Partido Morado, con un plan enfocado en el fortalecimiento de la institucionalidad pública, el control presupuestal y la transparencia administrativa.

Partido Morado.

Guillermo Félix Ignacio Alegre Mendoza (Partido Aprista Peruano): Dirigente político de la zona que postula al sillón regional como representante del Partido Aprista Peruano (APRA).

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APRA.

Moisés Martín López Olivera (Alianza Regional por el Perú): Exmiembro de Avanza País. Ahora candidato a la gobernación de Tumbes postulando con el respaldo del partido Alianza Regional por el Perú.

Alianza Regional por el Perú

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Para promover el voto informado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone a disposición de la ciudadanía el portal web Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe ) y la Plataforma Electoral del JNE. A través de estas herramientas digitales, los electores pueden ingresar el nombre o número de DNI de cada postulante para revisar detalladamente:

Declaración Jurada de Hoja de Vida: Estudios primarios, secundarios, técnicos y universitarios, experiencia laboral de los últimos diez años, trayectoria en cargos de elección popular e historial de afiliaciones partidarias.

Bienes e ingresos: Declaración jurada de rentas del sector público y privado, propiedades inmuebles y vehículos registrados.

Relación de sentencias: Registro de sentencias condenatorias firmes dictadas por delitos dolosos o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, laborales o contractuales, si las hubiere.

Planes de Gobierno: Documentos completos presentados por cada organización política donde figuran las metas, diagnósticos y propuestas estratégicas propuestas para Tumbes en salud, educación, infraestructura y seguridad regional.

¿Qué funciones tendrá el próximo gobernador de Tumbes?

El ciudadano que resulte electo para asumir la Gobernación Regional de Tumbes en las ERM 2026 ejercerá la titularidad del pliego presupuestal y la representación ejecutiva del departamento. Según la Ley N.° 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), sus responsabilidades primordiales comprenden:

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Dirigir la gestión ejecutiva del Gobierno Regional y promulgar las ordenanzas y acuerdos aprobados por el Consejo Regional. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto institucional, asegurando la inversión en proyectos de infraestructura, saneamiento, conectividad vial e infraestructura hospitalaria. Fomentar las actividades productivas de la región, tales como la pesca, el turismo, la acuicultura y el comercio binacional transfronterizo. Administrar los servicios regionales en materia de salud pública y educación básica regular y superior no universitaria. Presidir el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) y liderar las acciones de prevención, respuesta y mitigación de desastres naturales en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Gobierno Central.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se celebrarán el domingo 4 de octubre de 2026 en todo el territorio nacional, en un horario de votación continuo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para consultar el local de votación asignado y verificar si se fue seleccionado como miembro de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilita su plataforma web oficial (erm2026.onpe.gob.pe). Los pasos para realizar la verificación son:

Ingresar al sitio web oficial de la ONPE para la consulta del padrón electoral. Digitar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Revisar el resultado donde se indicará el nombre y dirección exacta del centro de votación, el número de mesa de sufragio, la fila o pabellón y el aula asignada, así como la condición de miembro de mesa titular o suplente.