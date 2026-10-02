Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

El cómico Melcochita, junto a su hija Susan Villanueva, se presenta en el set de Magaly Medina para denunciar con pruebas la irresponsabilidad de su pareja, Monserrat Seminario, quien no estaría llevando a sus hijas al colegio, poniendo en riesgo su educación. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación entre Melcochita y sus hijas volvió a generar atención luego de que el cómico revelara públicamente el resultado de una prueba de ADN realizada a sus dos menores. El humorista confirmó que ambas dieron positivo como sus hijas biológicas, aunque reconoció que una de ellas todavía no lleva su apellido. Tras conocerse esta información, Monserrat Seminario, madre de las menores, decidió pronunciarse sobre el vínculo que actualmente tendría el artista con ellas.

El tema fue abordado en ‘América Hoy’, programa que difundió las declaraciones de Monserrat sobre la relación entre el cómico y las niñas. Según la versión de la madre, el comportamiento de Melcochita habría cambiado después de que se conocieran los resultados del examen. La mujer sostuvo que el artista ya no compartiría con las menores el mismo tiempo que antes y cuestionó que algunos planes que, según afirmó, les habría prometido terminaran sin concretarse.

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Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.

La situación habría generado ilusión en las niñas, de acuerdo con el relato de Monserrat, quien expresó su molestia por lo que considera un cambio en la actitud del humorista. Sus declaraciones pusieron nuevamente sobre la mesa la situación familiar de Pablo Villanueva, nombre real de Melcochita, y el vínculo que mantiene con sus hijas.

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.

Monserrat Seminario cuestiona los planes que Melcochita tendría con sus hijas

Según lo expuesto en ‘América Hoy’, Monserrat Seminario afirmó que Melcochita habría dejado de compartir con las menores el mismo tiempo de antes. La madre aseguró que el cómico habría realizado promesas o planteado determinados planes que finalmente no se concretaron, algo que, según su versión, terminó afectando emocionalmente a las niñas.

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La mujer explicó que las menores pueden ilusionarse cuando reciben una invitación o escuchan que realizarán alguna actividad junto a su padre. Sin embargo, afirmó que posteriormente esos planes no siempre se cumplen.

“Cuando los ilusionan, los dejan alborotados, listos y después les dice ‘no, ya no vas a ir’, quédate con tu mamá. Solamente las llevó a comer al Chalán y tuvieron que regresarse mis hijas porque tenían que irse a Máncora, a disfrutar la vida, y mis hijas qué”, expresó.

Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat también habló de Constanza, la hija mayor de Melcochita

La situación, según Monserrat Seminario, no se limitaría a María Esperanza y Cecilia, las dos menores a quienes se realizó la prueba de ADN. La mujer también se refirió a Constanza, la hija mayor, y sostuvo que existirían dificultades para que ella pueda compartir tiempo con Pablo Villanueva.

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De acuerdo con sus declaraciones, Constanza vive en Lima y estaría relativamente cerca de la vivienda del humorista. Sin embargo, Monserrat afirmó que esto no se traduciría necesariamente en encuentros entre padre e hija.

“Con él no se puede hablar, no se puede conversar, pasa todos los días abajo y no es capaz de ver a su hija acá. No viene a visitar a su propia sangre”, agregó Monserrat al referirse al vínculo entre el cómico y su hija mayor.

Filtran impactantes videos de Monserrat Seminario y Magaly Medina lanza fuerte crítica. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita confirmó que sus dos hijas dieron positivo en la prueba de ADN

La polémica comenzó luego de la aparición de Melcochita en el podcast de Magaly Medina, donde el cómico decidió abordar directamente el tema de sus hijas y la prueba de ADN.

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Durante la conversación, el humorista confirmó que había sometido a sus dos hijas menores a un examen para determinar si efectivamente eran sus descendientes biológicas. El resultado, según reveló, fue positivo para ambas.

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.

Sin embargo, el artista también reconoció que existe una diferencia entre las dos situaciones. Aunque el resultado confirmó su paternidad, explicó que una de las menores todavía no lleva su apellido.

“No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también”, reveló el sonero.

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.

Melcochita también habló de Constanza y explicó por qué la considera su hija

Durante su conversación con Magaly Medina, Melcochita también hizo referencia a Constanza, la hija mayor. En este caso, el cómico explicó que la considera su hija pese a que, según contó, no existe coincidencia de ADN entre ambos.

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La razón, de acuerdo con su propio relato, es el vínculo que construyó con ella desde pequeña. Melcochita afirmó que la crió y que además la reconoció legalmente como su hija.

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.

La prueba de ADN no puso fin a las diferencias familiares

La revelación de los resultados de la prueba de ADN parecía destinada a aclarar una parte de la situación familiar de Melcochita. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Monserrat Seminario muestran que el resultado del examen no habría solucionado las diferencias existentes entre los adultos involucrados.

El humorista confirmó que María Esperanza y Cecilia son sus hijas biológicas, pero también reconoció que una de ellas todavía no lleva su apellido. Paralelamente, Monserrat sostiene que la relación cotidiana entre el artista y las menores no sería como ella esperaba.

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Monserrat Seminario arremete contra Melcochita tras prueba de ADN a sus hijas: “Con él no se puede hablar”. Captura: Magaly Medina.