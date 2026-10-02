Efemérides hoy 2 de octubre: coronación de la Virgen del Rosario y el accidente de Aeroperú que marcaron al Perú

Símbolos patrios, religiosos y de la aviación peruana conmemoran hitos de la historia nacional frente al mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 2 de octubre concentra en Perú una serie de hechos históricos, religiosos y sociales que abarcan desde la resistencia durante la Guerra del Pacífico hasta una de las tragedias aéreas más recordadas del país. La fecha reúne la muerte del coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, la coronación canónica de la Virgen del Rosario en Lima y el accidente del vuelo 603 de Aeroperú, ocurrido en 1996.

El calendario también incorpora dos conmemoraciones de alcance internacional. Por un lado, el Día Internacional de la No Violencia, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi. Por otro, el Día Mundial de los Animales de Granja, una campaña que busca visibilizar las condiciones de los animales criados para la producción de alimentos.

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La coincidencia de estas fechas coloca en una misma jornada referencias a la memoria militar, la devoción católica, la seguridad aérea, la resolución pacífica de los conflictos y el debate sobre los sistemas de producción animal. Cada episodio ocurrió en contextos distintos, aunque todos mantienen presencia en la memoria colectiva peruana e internacional.

Una corona dorada, un rosario y una maqueta de Aeroperú reposan sobre un altar de mármol en una iglesia de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gregorio Albarracín murió en Saucini durante la resistencia peruana

Gregorio Albarracín Lanchipa nació el 30 de mayo de 1817 en Tacna y desarrolló una trayectoria militar vinculada con varios de los conflictos del siglo XIX. Participó en la guerra entre Perú y Bolivia de 1842, intervino en las guerras civiles y combatió durante la Guerra del Pacífico, en el período de ocupación chilena de parte del territorio peruano.

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Gregorio Albarracín, el "Centauro de las Vilcas", murió en combate el 2 de octubre de 1882, resistiendo hasta el final en la Guerra del Pacífico. Su valentía sigue siendo un ejemplo de heroísmo peruano. (Andina)

El coronel murió el 2 de octubre de 1882 en Saucini, en la provincia de Tarata, tras enfrentarse a una tropa chilena junto a un pequeño grupo de guerrilleros. Su figura quedó asociada a la resistencia organizada en la zona sur del país después de la batalla del Alto de la Alianza y de la posterior ocupación de Tacna.

Desde su infancia como arriero, Gregorio Albarracín encontró su verdadero destino como guerrero, destacando por su coraje y liderazgo en las guerras civiles que sacudieron al Perú en el siglo XIX. (BNP)

La tradición lo recuerda como “El Centauro de las Vilcas”, sobrenombre relacionado con su capacidad como jinete y con el uso de ramas de vilca como asta para izar la bandera peruana en territorios ocupados. Albarracín también ejerció funciones civiles y militares, entre ellas las de subprefecto. Sus restos fueron trasladados a Lima y permanecen en la Cripta de los Héroes, en el Cementerio Presbítero Maestro.

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La vida de Albarracín terminó en 1882, defendiendo su patria hasta el último aliento en la Batalla de Saucini. Su legado sigue vivo en el recuerdo de su inquebrantable lucha por Perú. (BNP)

La Virgen del Rosario fue coronada en la Catedral de Lima en 1927

El 2 de octubre de 1927, la Catedral de Lima albergó la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia fue presidida por el entonces arzobispo de Lima, Emilio Lissón y Chávez, y reunió a autoridades religiosas, miembros del gobierno y representantes de distintos sectores de la sociedad peruana.

virgen Nuestra Señora del Rosario

El presidente Augusto B. Leguía asistió al acto junto con ministros y obispos. Durante la celebración, la imagen recibió una corona como expresión del reconocimiento de su lugar en la devoción católica peruana. La Virgen del Rosario fue presentada como Reina del Cielo y como una referencia espiritual para el país.

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virgen Nuestra Señora del Rosario

La coronación reafirmó la condición de la Virgen del Rosario como patrona de Lima y del Perú, una devoción con siglos de presencia en la capital. La ceremonia de 1927 quedó registrada como uno de los principales actos religiosos de ese período y reforzó el vínculo entre las celebraciones católicas y la identidad pública de la ciudad.

virgen Nuestra Señora del Rosario

El vuelo 603 de Aeroperú cayó al mar con 70 personas a bordo

La madrugada del 2 de octubre de 1996, el vuelo 603 de Aeroperú, que cubría la ruta entre Lima y Santiago de Chile, cayó al océano Pacífico poco después de despegar del aeropuerto Jorge Chávez. El Boeing 757-23A transportaba a 61 pasajeros y nueve tripulantes. Las 70 personas a bordo murieron.

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La tragedia del vuelo 603 no solo fue responsabilidad de Aeroperú. Boeing fue criticado por no capacitar a los pilotos en procedimientos críticos que pudieron haber evitado el accidente. (La Tercera)

La aeronave presentó problemas de lectura de velocidad y altitud desde los primeros minutos del vuelo. La tripulación declaró una emergencia e intentó regresar a Lima, pero recibió información contradictoria a través de los instrumentos de la cabina. El avión impactó contra el mar después de cerca de 29 minutos de vuelo, a unos 89 kilómetros de la costa.

La noche del 2 de octubre de 1996, el vuelo 603 de AeroPerú se estrelló en el mar. La tragedia aérea, causada por un fallo técnico, cobró la vida de todos los ocupantes y marcó un antes y después. (Andina)

La investigación estableció que personal de mantenimiento había cubierto con cinta adhesiva los puertos estáticos de la aeronave durante tareas de limpieza y pulido. La cinta no fue retirada antes del despegue y provocó lecturas erróneas en instrumentos esenciales. El accidente derivó en recomendaciones para reemplazar ese tipo de protección por cubiertas visibles con advertencias para el personal de mantenimiento.

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Mientras los pilotos del vuelo 603 intentaban entender su posición, el avión descendía hacia el mar. El último sonido capturado en cabina fue el grito desesperado de los capitanes antes del impacto. (Renato Salzinger)

Otros eventos importantes del 2 de octubre

El 2 de octubre también coincide con el nacimiento de Gandhi, ocurrido en 1869. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró en 2007 el Día Internacional de la No Violencia, que promueve la educación, la tolerancia, el diálogo y el rechazo a las agresiones como herramientas para afrontar conflictos e injusticias.

La fecha es, además, el Día Mundial de los Animales de Granja, impulsado desde 1983 por FARM. La organización, que ha utilizado las denominaciones Farm Animal Rights Movement y Farm Animal Reform Movement, dedica la jornada a denunciar las condiciones de los animales criados para consumo. La campaña incluye referencias a los sistemas industriales de producción de carne, huevos y leche, y plantea el debate sobre el trato de los animales destinados a la alimentación humana.

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