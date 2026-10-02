JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) requirió al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de candidatos, servidores de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La disposición forma parte del acuerdo del Pleno adoptado el 30 de setiembre, que además fijó plazos y fechas clave para el cierre del proceso electoral.

El organismo electoral solicitó que las regiones policiales del país verifiquen la cobertura existente y adopten medidas de prevención y protección en los Jurados Electorales Especiales (JEE), las oficinas desconcentradas del JNE y las oficinas descentralizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a nivel nacional, antes, durante y después de la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El Pleno también requirió al Ministerio Público que, en el marco de sus competencias, fortalezca las acciones preventivas y adopte las medidas que correspondan frente a hechos que pudieran constituir ilícitos o afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El acuerdo responde en parte al Mapa de Riesgos Electorales (MRE) elaborado por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, que identificó riesgos vinculados al Fenómeno del Niño, la conflictividad electoral y la criminalidad en distintas zonas del territorio nacional.

Un documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones de Perú detalla los acuerdos del pleno sobre plazos y medidas operativas para el proceso electoral de 2026.

Fechas límite

El Pleno del JNE fijó el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales. Asimismo, estableció el 29 de noviembre como fecha para una eventual Segunda Elección Regional, en las circunscripciones en las que ninguna fórmula obtenga al menos el 30% de los votos válidos. Para ello, el organismo solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

PUBLICIDAD

El acuerdo también requirió a la ONPE que informe con celeridad a los JEE sobre las actas extraviadas y siniestradas, y pidió coordinar el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de material electoral en aquellas zonas donde la afectación de las vías de comunicación por el Fenómeno del Niño, o situaciones de conflictividad electoral y criminalidad, dificulte el desplazamiento regular.

Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Finalmente, el Pleno habilitó los sábados, domingos y feriados a partir de la suscripción del acuerdo para las actuaciones jurisdiccionales y administrativas a cargo del JNE y de los JEE vinculadas con la resolución de actas observadas, el recuento de votos y la proclamación de resultados. En ese sentido, fijó que el cómputo de plazos se realizará en días calendario por todo concepto, a nivel jurisdiccional y administrativo, con el fin de cumplir con los hitos del cronograma electoral.

PUBLICIDAD

El acuerdo fue remitido a la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y los JEE de las ERM 2026.

El documento fue firmado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, y los magistrados Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzell.