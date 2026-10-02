Perú

JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

En su último acuerdo, el tribunal electoral también fijó el 28 de octubre como plazo máximo para el recuento de votos regionales y estableció el 29 de noviembre como fecha de una eventual segunda vuelta

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) requirió al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de candidatos, servidores de los organismos electorales, miembros de mesa y ciudadanía en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La disposición forma parte del acuerdo del Pleno adoptado el 30 de setiembre, que además fijó plazos y fechas clave para el cierre del proceso electoral.

El organismo electoral solicitó que las regiones policiales del país verifiquen la cobertura existente y adopten medidas de prevención y protección en los Jurados Electorales Especiales (JEE), las oficinas desconcentradas del JNE y las oficinas descentralizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a nivel nacional, antes, durante y después de la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El Pleno también requirió al Ministerio Público que, en el marco de sus competencias, fortalezca las acciones preventivas y adopte las medidas que correspondan frente a hechos que pudieran constituir ilícitos o afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

El acuerdo responde en parte al Mapa de Riesgos Electorales (MRE) elaborado por la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, que identificó riesgos vinculados al Fenómeno del Niño, la conflictividad electoral y la criminalidad en distintas zonas del territorio nacional.

Dos páginas de un documento impreso con el escudo de Perú y texto en español titulado Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Un documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones de Perú detalla los acuerdos del pleno sobre plazos y medidas operativas para el proceso electoral de 2026.

Fechas límite

El Pleno del JNE fijó el 28 de octubre como fecha límite para que los JEE realicen las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales. Asimismo, estableció el 29 de noviembre como fecha para una eventual Segunda Elección Regional, en las circunscripciones en las que ninguna fórmula obtenga al menos el 30% de los votos válidos. Para ello, el organismo solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente.

PUBLICIDAD

El acuerdo también requirió a la ONPE que informe con celeridad a los JEE sobre las actas extraviadas y siniestradas, y pidió coordinar el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de material electoral en aquellas zonas donde la afectación de las vías de comunicación por el Fenómeno del Niño, o situaciones de conflictividad electoral y criminalidad, dificulte el desplazamiento regular.

Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE
Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE

Finalmente, el Pleno habilitó los sábados, domingos y feriados a partir de la suscripción del acuerdo para las actuaciones jurisdiccionales y administrativas a cargo del JNE y de los JEE vinculadas con la resolución de actas observadas, el recuento de votos y la proclamación de resultados. En ese sentido, fijó que el cómputo de plazos se realizará en días calendario por todo concepto, a nivel jurisdiccional y administrativo, con el fin de cumplir con los hitos del cronograma electoral.

El acuerdo fue remitido a la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y los JEE de las ERM 2026.

El documento fue firmado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, y los magistrados Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzell.

Temas Relacionados

JNEElecciones Regionales y Municipales 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cooperación para ejecutar

El país acumula análisis del Banco Mundial, BID, FMI y OCDE, pero enfrenta obstáculos para elevar la productividad, reducir la informalidad cercana al 70% y ejecutar políticas públicas en los territorios

Cooperación para ejecutar

Papa León XIV dormirá en el obispado de Chiclayo durante su visita del 13 y 14 de noviembre

Defensa Civil realizará una inspección de oficio en la sede religiosa antes de la llegada del sumo pontífice

Papa León XIV dormirá en el obispado de Chiclayo durante su visita del 13 y 14 de noviembre

DIRIS Lima Sur amplía a 11 puntos de atención para la Prestación Económica de Sepelio del SIS

El apoyo económico se solicita sin costo dentro de los doce meses posteriores al deceso y queda habilitado aproximadamente 90 días tras su aprobación, para cobrarse en el Banco de la Nación

DIRIS Lima Sur amplía a 11 puntos de atención para la Prestación Económica de Sepelio del SIS

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Las ‘pumas’ iniciarán su camino en el torneo internacional: debutarán frente Gerdau Minas con el debut de Aixa Vigil. Fluminense y Brasília Vôlei harán lo suyo en la jornada inaugural

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral para que vote este domingo

Candidatos a la alcaldía de Barranco: conoce la lista completa y el partido por el que postula cada candidato en las Elecciones 2026

Conoce a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

Carloncho se defiende tras ser acusado de malos tratos por Gianina Portugal y admite episodio que ella relató: “Eso sí pasó”

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

Chris Soifer volvió a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años: así fue su reaparición en el reality

DEPORTES

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026

Entradas del Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental