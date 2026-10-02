Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

Las imágenes de Mario Hart y Shirley Arica dentro de una camioneta generaron rumores de romance. El piloto decidió aclarar qué ocurrió aquella noche y qué siente por la influencer. Captura: Magaly TV La Firme.

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Mario Hart decidió pronunciarse sobre las imágenes en las que fue captado junto a Shirley Arica durante una salida nocturna, luego de que las escenas generaran especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. El piloto fue abordado por un reportero de ‘Amor y fuego’ y respondió de manera directa a las preguntas sobre la naturaleza de su vínculo con la influencer, dejando claro que, por ahora, no existe un romance entre ellos.

La aparición de ambos ocurrió en un contexto en el que Mario Hart se encuentra soltero tras su separación de Korina Rivadeneira, con quien tiene hijos. Las imágenes difundidas por el programa de espectáculos mostraron al piloto y a la conocida como ‘Chica Realidad’ compartiendo una noche junto a otras personas, aunque posteriormente ambos permanecieron solos durante algunos minutos dentro de una camioneta.

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Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

La escena fue suficiente para despertar la curiosidad de los seguidores de ambos personajes. Sin embargo, Mario Hart explicó que el encuentro no tuvo las características de una cita y precisó que aquella noche estuvieron acompañados por otras personas.

Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

Mario Hart explica qué ocurrió durante su salida con Shirley Arica

Las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’ registraron a Mario Hart y Shirley Arica cuando salían de un local nocturno acompañados por otras dos personas. El grupo subió a una camioneta negra y emprendió el recorrido para dejar a cada uno de los acompañantes en sus respectivos domicilios.

Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

Después de que sus amigos descendieran del vehículo, el piloto y la influencer permanecieron durante algunos minutos dentro de la unidad. De acuerdo con las imágenes emitidas por el programa, transcurrieron más de diez minutos antes de que Mario Hart bajara de la camioneta. Poco después, Shirley Arica también descendió.

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Ambos se despidieron con un beso en la mejilla, una escena que rápidamente llamó la atención debido a la reciente soltería del piloto y a la conocida exposición mediática de la influencer. La situación abrió la posibilidad de que entre ellos pudiera existir algo más que una amistad.

Ante la consulta del reportero de ‘Amor y fuego’, Mario Hart se encargó de aclarar que la salida se produjo junto a un grupo de amigos y no como un encuentro privado entre él y Shirley. “Ah, eso fue el ante fin, hace dos fines de semana. (¿Habría algo más que amistad?) No, no, salimos en grupo con Lucianita, Israel”, respondió el piloto.

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Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

Mario Hart reconoce una conexión con Shirley Arica

Aunque negó que exista actualmente un romance, Mario Hart sí reconoció que existe una buena química con Shirley Arica. El piloto fue consultado específicamente sobre si descartaba sentir algún tipo de interés por la influencer. Su respuesta estuvo relacionada con un proyecto en el que ambos participaron anteriormente y que habría permitido que desarrollaran una mayor cercanía.

“(¿Descartas que haya un interés en ella?) No, hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más. De ahí salimos en grupo con los chicos”, explicó.

Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

De esta manera, el exparticipante de programas de entretenimiento reconoció que existe una afinidad entre ambos, pero marcó distancia de las especulaciones que apuntaban hacia un posible romance. Según sus propias declaraciones, la conexión surgió durante la realización del pódcast de Shirley Arica, espacio en el que tuvieron la oportunidad de compartir y conocerse más.

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Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

La separación de Korina Rivadeneira y la posibilidad de rehacer sus vidas

Las preguntas sobre Shirley Arica también llegaron en un momento particular para Mario Hart debido a su separación de Korina Rivadeneira. La expareja ha hablado públicamente sobre la nueva etapa que atraviesan y sobre la posibilidad de que cada uno pueda conocer a otras personas.

Korina Rivadeneira había señalado que no tendría inconvenientes si Mario Hart decide iniciar una nueva relación. Al ser consultado sobre este punto, el piloto sostuvo que ambos tienen una posición similar respecto a la posibilidad de rehacer sus vidas. “Pensamos igual, estamos bastante claros los dos. Somos jóvenes y creo que ella también tiene derecho a rehacer su vida como yo”, declaró Mario Hart a ‘Amor y fuego’.

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Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.

¿Mario Hart le contaría a Korina Rivadeneira si inicia una relación?

Además de preguntarle por Shirley Arica, el reportero de ‘Amor y fuego’ quiso conocer cómo manejaría Mario Hart una eventual nueva relación respecto a Korina Rivadeneira. En particular, le consultó si tendría la consideración de comunicarle a su expareja que está conociendo a otra persona.

La respuesta del piloto estuvo marcada por una diferencia entre una simple amistad y una relación que pueda adquirir mayor importancia.

“(Si empiezas a conocer a alguien, ¿tenías la cortesía de comentárselo a Korina?) Sí, si es algo serio y algo que creo va más que una amistad. Obviamente se lo comentaría”, afirmó.

Mario Hart dejó así establecido que no considera necesario comunicar cada amistad o acercamiento personal a Korina Rivadeneira, pero sí lo haría si la situación evoluciona hacia una relación seria

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Mario Hart niega romance con Shirley Arica y cuenta cómo nació su cercanía con la influencer. Captura: Amor y Fuego.