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Universitario se estrena en la Copa Brasilia 2026 de vóley: fixture, canal de transmisión, ausencias y todo lo que se sabe del torneo

El equipo de Paco Hervás debutará ante Gerdau Minas este viernes 2 de octubre en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. Conoce todos los detalles de su participación

Universitario se estrenará en la Copa Brasilia de vóley 2026 este viernes 2 de octubre.
Universitario se estrenará en la Copa Brasilia de vóley 2026 este viernes 2 de octubre.
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Falta un día para el debut de Universitario de Deportes en la Copa Brasilia, torneo de preparación con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las ‘pumas’ buscarán llegar por primera vez a la final del certamen nacional. A continuación, todos los detalles del cuadrangular que disputarán en Brasil.

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026

Viernes 2 de octubre

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  • Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)

Sábado 3 de octubre

  • Partido por el tercer lugar (14:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Final (16:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

Canal para ver los partidos de Universitario en la Copa Brasilia

En De Una abordaron las opciones para seguir la Copa Brasilia desde Perú. Los periodistas Julio Peña y Daniella Fernández señalaron que el cuadrangular amistoso sería emitido a través del canal de YouTube de Brasília Vôlei.

No obstante, el club organizador informó que los cuatro encuentros del certamen internacional serán transmitidos por el canal de YouTube de Metrópoles Esportes, medio brasileño que cuenta con más de 200 mil suscriptores.

Las 'pumas' trabajaron en La Videna bajo la dirección de Paco Hervás. Créditos: Universitario.

El plantel de Universitario para la Copa Brasilia

  • Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.
  • Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.
  • Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte y Claudia Palza.
  • Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.
  • Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.

La única baja de Universitario en la Copa Brasilia

Universitario de Deportes ya se encuentra en Brasil para disputar sus primeros partidos internacionales de pretemporada. Las ‘pumas’ participarán en la Copa Brasilia de vóley, que se jugará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

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La delegación, dirigida por Paco Hervás, viajó en las últimas horas. No obstante, una de las incorporaciones para la temporada 2026/2027 quedó fuera del grupo: la central Maricarmen Guerrero no pudo viajar debido a una lesión.

El periodista deportivo Julio Peña informó sobre su ausencia en la última edición del programa De Una. “Universitario viajó ayer a Brasil. Maricarmen Guerrero, uno de los refuerzos de las ‘pumas’, no viajó con el equipo debido a una lesión”, señaló.

Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.
Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.

Guerrero continuará con su recuperación en Lima junto a las demás jugadoras del elenco de Ate que no viajaron a Brasilia. La intención es que llegue en condiciones para disputar algunos minutos durante la Noche de las Pumas, prevista para el viernes 9 de octubre.

La voleibolista de 27 años tampoco participó en los últimos amistosos ante la selección peruana sub-19, disputados en la Videna. La ‘merengue’ realiza trabajos de recuperación con el objetivo de superar la lesión y reincorporarse al grupo.

Los rivales de Universitario

Gerdau Minas y Fluminense son dos de los equipos brasileños que ya se midieron con representantes del vóley peruano. Ambos participaron en la Brasil Cup junto a Alianza Lima, torneo que transmitió América TV. Por ello, Universitario tuvo la oportunidad de analizar sus características antes de los próximos enfrentamientos.

Gerdau Minas destaca por la velocidad y la calidad de su juego. El equipo se consagró campeón de la Brasil Cup tras imponerse por 3-1 a Osasco. Además, cuenta con Thaisa Daher, referente del vóley brasileño y exintegrante de la selección de su país.

Universitario se enfrentará a Gerdau Minas en el inicio de la Copa Brasilia de vóley 2026.
Universitario se enfrentará a Gerdau Minas en el inicio de la Copa Brasilia de vóley 2026.

Fluminense, por su parte, tiene un factor que podría pesar en un eventual cruce con Universitario por el tercer puesto o la final. Su entrenador, Facundo Morando, conoce a buena parte del plantel crema por su reciente etapa al frente de Alianza Lima.

Brasilia Vôlei, anfitrión de la Copa Brasilia, ocupó el décimo lugar en la última temporada de la Superliga y estuvo cerca del descenso. Para la campaña 2026/2027, el club incorporó refuerzos con el objetivo de evitar una situación similar y mejorar su desempeño.

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