Entradas del Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental

Entradas del Universitario vs Melgar por Liga 1: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental. Crédito: Teleticket.

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Universitario de Deportes recibirá a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 el sábado 10 de octubre en el estadio Monumental. El encuentro supondrá el regreso oficial de Fabián Bustos al cuadro ’crema’, aunque el técnico argentino no podrá ubicarse en el banquillo por una suspensión que arrastra desde la temporada 2025.

El entrenador deberá cumplir tres fechas más de castigo, por lo que uno de sus colaboradores asumirá las indicaciones desde la zona técnica. El partido será determinante para ambos clubes, que se mantienen cerca de los primeros puestos a falta de siete jornadas para el cierre del certamen.

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Precios de los boletos para el Universitario vs Melgar

Las entradas se venden de manera exclusiva a través de Teleticket. La venta está habilitada para socios crema y adherentes. Los precios son los siguientes:

Norte: S/ 20

Sur Familiar: S/ 20

Oriente: S/ 50

Occidente lateral: S/ 70

Occidente central: S/ 80

Palco Monumental: S/ 150

Butacas Negras Apuesta Total: S/ 350

Experiencia Crema: S/ 700

Universitario recibirá a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X Universitario.

La Experiencia Crema contempla una visita a la estatua de Teodoro Fernández, conocido como Lolo; acceso al Museo Monumental; venta preferencial en Tienda Crema; ingreso a Butaca Negra; una fotografía digital a ras de cancha; un pack de comida; una foto con Garrita y la posibilidad de observar la salida del equipo desde el campo de juego.

Universitario recordó que cada asistente deberá llevar su documento nacional de identidad físico original y una entrada válida. El ingreso se realizará con la lectura del DNI, mecanismo que no reemplaza la presentación del boleto. Las localidades son personales, nominadas e intransferibles, por lo que solo podrá entrar la persona registrada al momento de la compra.

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Universitario vs Melgar: programación y canal TV

El compromiso entre Universitario y Melgar se jugará el sábado 10 de octubre a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami comenzará a las 20:00 horas. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se disputará desde las 21:00 horas.

En España, el duelo iniciará a las 02:00 horas del domingo 11 de octubre. El escenario será el estadio Monumental de Ate, donde los cremas buscarán recuperarse después de su último resultado en el Clausura.

El cuadro arequipeño se impuso 2-1 ante los 'cremas' en la UNSA por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

L1 MAX transmitirá el encuentro por televisión. La señal está disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV. El partido también podrá verse mediante la plataforma L1MAX.com, que cuenta con planes de suscripción mensual.

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Infobae Perú informará sobre la previa, el minuto a minuto, las principales jugadas y las declaraciones de los protagonistas tras el partido.

¿Cómo llegan Universitario y Melgar?

Universitario llegará después de una derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, por la fecha 10 del Clausura. Aldair Salazar abrió el marcador a los seis minutos, Kevin Sandoval amplió la diferencia a los 10 y Agustín González convirtió el tercer tanto a los 19. Facundo Castelli cerró la goleada a los 58 minutos.

El resultado aceleró la salida de Héctor Cúper de la dirección técnica. El argentino dejó el cargo luego de 14 partidos, con siete triunfos, cinco empates y dos derrotas entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Bustos regresará al club que dirigió en 2024, temporada en la que obtuvo el campeonato nacional.

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El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Melgar, dirigido por Miguel Rondelli, igualó 1-1 con Sport Boys en la jornada anterior. Jhonny Vidales adelantó al conjunto arequipeño a los 41 minutos, pero Hernán Da Campo estableció el empate en el tiempo añadido del primer período.

Universitario ocupa el segundo puesto con 20 puntos, mientras que Melgar se encuentra séptimo con 18 unidades. Deportivo Garcilaso lidera la tabla con 22 puntos. La diferencia entre los equipos mantiene abierta la disputa por el Torneo Clausura antes de la reanudación de la competencia.

Ambas escuadras se repartieron los puntos tras 1-1 en la ciudad de Arequipa - Crédito: L1MAX.