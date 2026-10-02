Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

El mensaje de Canchita Centeno en medio de las acusaciones contra Carloncho

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Canchita Centeno se sumó a las críticas contra Carloncho con un video publicado en sus redes sociales, donde cuestionó que la emisora no le renovara el contrato mientras mantiene al locutor, quien enfrenta acusaciones de presunto maltrato laboral por parte de extrabajadoras de radio Moda.

“Aquí completando mi 8vo ciclo de psicología mientras mi exjefe de la radio no me renovó, pero mantiene a Carloncho que es acusado de maltrato laboral más de una vez”, expresó Centeno en el material que compartió con sus seguidores.

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En la descripción del video, la comunicadora dejó otro mensaje que aludió a su salida de la estación: “No sé qué responder cuando me preguntan por qué no estoy en la radio”.

La publicación apareció en medio de la controversia que involucra a Carloncho, cuyo nombre volvió a estar en el centro de cuestionamientos luego de las declaraciones de Gianina Portugal, excompañera de la emisora. La locutora contó experiencias que, según su versión, la hicieron sentir incómoda y humillada durante su etapa en radio Moda.

Centeno no dio detalles sobre las razones de la decisión de la radio ni identificó públicamente a la persona que tomó la medida. Su mensaje, sin embargo, estableció una comparación directa entre su no renovación y la continuidad del conductor en la programación de la emisora.

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Canchita Centeno se pronunció por Carloncho y recordó que no renovaron su contrato

Carloncho se defiende de acusaciones

El conflicto entre Carloncho y Gianina Portugal sumó un nuevo capítulo cuando el conductor fue consultado por las cámaras de Magaly TV La Firme acerca de los señalamientos de su excompañera. El locutor reconoció que ocurrió uno de los episodios relatados por la comunicadora, aunque sostuvo que no tuvo la intención de incomodarla.

Carloncho precisó que Portugal no formaba parte de su equipo de trabajo, pese a que ambos coincidían en la misma radio. Según explicó, tenían contacto durante los cambios de turno de los sábados.

“Ella no trabaja conmigo, o sea, compartimos el medio, pero ella no trabaja en el programa”, dijo el conductor al responder por las acusaciones.

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El locutor se refirió a un episodio vinculado con el espacio que ambos utilizaban en la cabina. De acuerdo con su relato, había encontrado varias huellas de sudor y pidió que se limpiara la superficie antes de iniciar su jornada.

“Los sábados le doy el cambio de turno, entonces todos los sábados le encontré con huellas de sudor, pero eran muchas y le dije: ‘Mira, acá hemos puesto un alcohol y son todas estas huellas que quedan, por fa le echamos’”, explicó.

Carloncho afirmó que hizo el comentario por una cuestión práctica, relacionada con el orden y la limpieza del lugar. También indicó que desconoce cómo Portugal interpretó sus palabras y admitió que existía una distancia entre ambos.

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“Yo le hablo amablemente, ya como ella lo haya tomado no sé”, sostuvo. “Ella puede tener una percepción, ella puede pensar... ella debe haber notado una distancia en mí y yo también en ella”.

Gianina Portugal da detalles de presunto bullying laboral por Carloncho

Gianina Portugal relató un incidente durante una grabación de Año Nuevo

Las declaraciones del conductor surgieron después de que Gianina Portugal expusiera su versión sobre el ambiente laboral que, según dijo, vivió en radio Moda. En una entrevista con Amor y Fuego, la comunicadora afirmó que su salida de la estación no obedeció a un hecho aislado, sino a varias situaciones acumuladas.

“Cualquier problema, él va a tratar de minimizarlo. No es sorpresa para nadie que a la gente que trabaja ahí, de alguna u otra manera, nos hace sentir mal, nos trata de humillar. Y yo no voy a permitir que nadie me humille”, declaró Portugal.

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La locutora recordó una situación que habría ocurrido hace cerca de dos años, durante la grabación de un programa especial por Año Nuevo. Según su testimonio, varias trabajadoras y un compañero se encontraban en la cabina cuando se produjo una distracción.

La locutora Gianina Portugal anunció su renuncia a Radio Moda tras acusar de malos tratos al conductor Carloncho.

Portugal señaló que no recuerda qué originó ese momento, aunque sí dijo tener presente la reacción que atribuye a Carloncho. “Tirar los audífonos, tirar el micro y mentarnos la madre a todos”, afirmó al describir lo ocurrido.

La comunicadora señaló que ese episodio fue uno de los motivos que influyeron en su decisión de alejarse de la radio. Durante la entrevista, se quebró al hablar sobre la incertidumbre que enfrentaba después de su renuncia.

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“Te juro que no sé qué hacer. Porque yo ni siquiera me estoy yendo a otra radio ni nada por el estilo”, expresó entre lágrimas. “Yo me estoy yendo a la nada”.

Portugal defendió el recorrido que construyó en los medios y aseguró que sus oportunidades laborales fueron resultado de su trabajo. “Todo lo poco o mucho que he construido es en base a mi esfuerzo”, manifestó.