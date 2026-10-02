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Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El conjunto ‘llanero’ intentará conseguir su primer triunfo en la gira asiática cuando se enfrente al elenco surcoreano. Conoce los detalles de la contienda

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur por amistoso FIFA 2026.
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Venezuela y Corea del Sur se medirán hoy, viernes 2 de octubre, en el Ulsan Munsu Football Stadium, en un amistoso que pondrá frente a frente a dos equipos con necesidades distintas. Para la ‘vinotinto’ será la segunda prueba de su gira asiática, mientras que el seleccionado local buscará corregir los problemas expuestos en su última presentación.

El encuentro permitirá al elenco sudamericano evaluar su reacción tras la derrota por 2-1 ante Japón. El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo mostró pasajes competitivos y llegó a estar en ventaja, pero no pudo sostener el resultado.

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La delegación venezolana afronta el compromiso con ausencias relevantes. Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino no integran la convocatoria por decisión técnica. A esas decisiones se suman dos bajas por lesión: David Martínez y Telasco Segovia.

El DT del cuadro ‘llanero’ consideró que Corea del Sur cuenta con condiciones para competir en una Copa del Mundo y destacó la capacidad individual de sus jugadores. De la misma manera, remarcó que el amistoso permitirá conocer el nivel actual de su equipo y probar respuestas según el desarrollo del juego.

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur por amistoso por fecha FIFA 2026

El Venezuela vs Corea del Sur se desarrollará en el Ulsan Munsu Football Stadium, en un amistoso de fecha FIFA. El partido se transmitirá por Televen en el país ‘llanero’. En tanto, en suelo surcoreano estará disponible a través de TV Chosun, tvN y Coupang Play.

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Venezuela cayó ante Japón en amistoso jugado en Hiroshima. - créditos: EFE
Venezuela cayó ante Japón en amistoso jugado en Hiroshima. - créditos: EFE

El conjunto asiático llegará con el impulso de un triunfo y el golpe de una derrota. Bajo la conducción interina del español Roberto Moreno, Corea del Sur venció 3-0 a Ecuador el 24 de septiembre, pero cuatro días más tarde cayó 4-1 frente a Uruguay.

La diferencia entre esas actuaciones dejó interrogantes en el equipo local, sobre todo en la zona media y en la fase defensiva. La agencia Yonhap señaló que Moreno deberá definir cómo reordenar el mediocampo tras los inconvenientes que sufrió su selección frente a la presión uruguaya.

El posible regreso de Hwang In-beom aparece como uno de los aspectos a seguir. El mediocampista se perdió los dos amistosos anteriores por su condición física, aunque el entrenador había anticipado que podía estar disponible para enfrentar a Venezuela.

Moreno reconoció que el resultado ante Uruguay obligó a revisar errores colectivos. “Tenemos que prepararnos bien para que no se repitan malos resultados”, afirmó el técnico español antes del partido, según recogió Maeil Business.

Venezuela vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Venezuela: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luís Balbo, Marco Libra, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., David Martínez, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Baek Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Kyu-sung. DT: Robert Moreno

Horarios del Venezuela vs Corea del Sur por amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro entre Venezuela y Corea del Sur comenzará a las 06:00 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 07:00 horas.

En Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, el partido arrancará a las 08:00 horas. En México, será a las 05:00 horas; en España, a las 13:00 horas; y en Corea del Sur, a las 20:00 horas.

Último partido

Las selecciones de Venezuela y Corea del Sur solo se han visto las caras en una ocasión en la historia del fútbol internacional. Este encuentro se dio el 5 de setiembre del 2014 en un amistoso disputado en el estadio Bucheon Stadium.

Los surcorenos se impusieron por 3-1 con el doblete de Dong-gook Lee y el gol de Myung-joo Lee. Mario Rondón anotó para la ‘vinotinto’.

En amistoso en 2014, Venezuela perdió por 3-1 contra Corea del Sur. - créditos: AFP
En amistoso en 2014, Venezuela perdió por 3-1 contra Corea del Sur. - créditos: AFP

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