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A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026

Tras la derrota con Japón, la ‘vinotinto’ tendrá su segundo duelo de preparación frente los ‘tigres de Asia’ en territorio surcoreano de cara a las Eliminatorias 2030. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur por la fecha FIFA.
A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur por la fecha FIFA.
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Sigue la fecha FIFA y será el turno de Venezuela. La ‘vinotinto’ tendrá su segundo duelo de preparación frente Corea del Sur de cara a las Eliminatorias 2030. La doble jornada no arrancó de la mejor manera debido a la dura caída que los venezolanos sufrieron ante Japón.

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

Venezuela y Corea del Sur se enfrentarán este viernes 2 de octubre en Ulsan Munsu Football Stadium en su segundo duelo por la fecha FIFA. El duelo tendrá distintos horarios según el país desde el que se siga la transmisión. En Perú, Ecuador y Colombia, el partido comenzará a las 06:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos, el inicio está previsto para las 07:00 horas.

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Los aficionados de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay podrán verlo desde las 08.00 horas. En México, el encuentro arrancará a las 05.00 horas. En España, el duelo comenzará a las 13.00. En Corea del Sur, país anfitrión del rival, el pitazo inicial será a las 20.00.

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur por amistoso FIFA 2026.
Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur por amistoso FIFA 2026.

Canal TV de Venezuela vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

Venezuela enfrentará a Corea del Sur este viernes 2 de octubre en un amistoso de fecha FIFA que se disputará en el Ulsan Munsu Football Stadium.

El partido se jugará en territorio surcoreano y permitirá a ambas selecciones medir alternativas durante la jornada internacional.

En Venezuela, la transmisión estará a cargo de Televen. Los seguidores podrán seguir el encuentro a través de esa señal en el país llanero. El público de Corea del Sur contará con tres opciones para ver el amistoso: TV Chosun, tvN y Coupang Play.

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Venezuela cayó ante Japón en amistoso jugado en Hiroshima. - créditos: EFE
Venezuela cayó ante Japón en amistoso jugado en Hiroshima. - créditos: EFE

Así llegan Venezuela y Corea del Sur al amistoso

La selección de Venezuela pondrá a prueba su respuesta ante Corea del Sur, después de la derrota por 2-1 frente a Japón en su anterior presentación. El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo tuvo pasajes competitivos en ese compromiso e incluso logró ponerse en ventaja, aunque no consiguió sostener el resultado.

El amistoso permitirá medir el nivel actual del conjunto venezolano y ensayar variantes de acuerdo con las exigencias que presente el partido. La convocatoria cuenta con ausencias de peso. Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino quedaron fuera por decisión técnica.

David Martínez y Telasco Segovia tampoco estarán disponibles, debido a lesiones. Vizcarrondo destacó las condiciones de Corea del Sur y consideró que el seleccionado asiático tiene recursos para competir en una Copa del Mundo. El técnico también remarcó la capacidad individual de sus jugadores.

Selección de Venezuela – Selección de Japón – Perú – deportes – 27 septiembre
El último duelo entre Venezuela y Japón terminó con una goleada de la Vinotinto por 4-1 en noviembre de 2019. El equipo sudamericano buscará mantener su invicto histórico ante los asiáticos. (AP)

Corea del Sur llegará con resultados dispares a su próximo amistoso, bajo la conducción interina del español Roberto Moreno. El seleccionado asiático venció 3-0 a Ecuador el 24 de septiembre, pero cuatro días después perdió 4-1 frente a Uruguay. La diferencia entre ambas actuaciones dejó dudas sobre el rendimiento del equipo local.

La agencia Yonhap informó que Moreno deberá encontrar una respuesta para reorganizar el mediocampo, luego de los problemas que tuvo su selección ante la presión ejercida por el conjunto uruguayo.

La zona defensiva también quedó bajo observación tras aquella derrota. El cuerpo técnico buscará corregir esos aspectos en la siguiente presentación. Uno de los nombres a seguir será Hwang In-beom. El mediocampista no participó en los dos amistosos anteriores debido a su condición física.

En amistoso en 2014, Venezuela perdió por 3-1 contra Corea del Sur. - créditos: AFP
En amistoso en 2014, Venezuela perdió por 3-1 contra Corea del Sur. - créditos: AFP

Venezuela vs Corea del Sur: posibles alineaciones

- Venezuela: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luís Balbo, Marco Libra, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., David Martínez, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo

- Corea del Sur: Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok, Baek Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Kyu-sung. DT: Robert Moreno

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