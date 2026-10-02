Perú

La "Economía Naranja" como motor del desarrollo y educación

Los análisis citados de ODI para 2025 sitúan a este ecosistema de cultura y conocimiento como la quinta mayor producción mundial si fuera considerado un país, según el volumen de su actividad

Una mujer con traje azul sostiene un cubo transparente con circuitos digitales y monedas flotantes mientras una persona joven trabaja a su lado.
Una ejecutiva sostiene una estructura digital de inteligencia artificial con gráficos de crecimiento y monedas, junto a un joven colaborador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante décadas, las discusiones sobre el desarrollo económico han girado casi exclusivamente en torno a la industrialización pesada, la extracción de recursos naturales y la manufactura tradicional. Sin embargo, en el siglo XXI, el activo más valioso y transformador no se encuentra bajo tierra ni en las cadenas de ensamblaje: reside en la imaginación, la cultura y el talento de las personas. La Economía Naranja —aquel ecosistema donde la creatividad y el conocimiento se transforman en bienes y servicios con valor económico y social— ha dejado de ser una promesa abstracta para consolidarse como un motor de desarrollo global.

Las cifras respaldan esta realidad con contundencia. La economía creativa genera aproximadamente 4.3 billones de dólares a escala global y es responsable de más de 50 millones de empleos en todo el mundo. De hecho, si la Economía Naranja fuese considerada un país, representaría la quinta nación más grande del mundo por el volumen de su producción económica. Estas mediciones, respaldadas por análisis como los de ODI (2025), demuestran que las industrias creativas no son solo un pasatiempo o un bien suntuario, sino una fuerza macroeconómica y de empleabilidad de primer orden.

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No obstante, el talento bruto no florece en el vacío. Para transformar las ideas en desarrollo sostenible, la relación entre creatividad y educación debe ser estrecha e indisoluble. La creatividad constituye la materia prima, pero la educación es el catalizador indispensable que la convierte en innovación aplicable, empleo de alta calidad y propiedad intelectual. Un sistema educativo adaptado a las demandas del presente no puede seguir priorizando la memorización pasiva; debe orientarse a desarrollar el pensamiento crítico, estratégico, la originalidad, la conexión global, el sentido de trascendencia, las habilidades digitales y la resolución compleja de problemas desde las etapas más tempranas.

Perfiles de una persona mayor y un joven conectados por un esquema central de nodos, circuitos y símbolos digitales.
Un mapa de nodos luminosos conecta la experiencia tradicional de una persona mayor con la visión digital e inteligencia artificial de un joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La urgencia de esta transformación se refleja con claridad en el mercado laboral actual. Según estudios del Foro Económico Mundial (2025), se prevé un crecimiento del 66% a nivel global en la demanda de pensamiento creativo hacia el 2030, mientras que para América Latina la proyección alcanza un destacado 82% de crecimiento para perfiles analíticos y creativos.

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Educación y Economía Naranja se retroalimentan de manera natural. Cuando una sociedad invierte en formación artística, científica y tecnológica, no solo prepara a sus ciudadanos para empleos resistentes a la automatización, sino que fortalece su identidad cultural y cohesión social. A su vez, un sector creativo dinámico genera demanda constante de profesionales altamente cualificados, creando un círculo virtuoso de prosperidad e inclusión.

El desarrollo económico actual exige diversificar las matrices productivas. En una era marcada por la inteligencia artificial, la empatía, el diseño, la narrativa, la música, el software y las artes representan capacidades intrínsecamente humanas que aportan un valor; es importante precisar que la creatividad va más allá de lo que tradicionalmente se conoce como economía naranja, en el terreno cultural y las artes, un líder creativo aplica la creatividad en cualquier campo de los negocios y la industria, y es allí donde comprendemos la dimensión del recurso más demandado del futuro: la creatividad.

Apostar por la Economía Naranja no es una opción secundaria, sino una urgencia estratégica. Gobiernos, instituciones educativas y el sector privado deben articular políticas que difundan el valor de la creatividad, faciliten la financiación, la protección de los derechos de autor y la infraestructura digital. El reconocimiento de la creatividad humana como el recurso renovable más potente hará posible construir economías más prósperas, equitativas y preparadas para el futuro.

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