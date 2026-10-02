Carloncho se defiende tras ser acusado de malos tratos por Gianina Portugal y admite episodio que ella relató: “Eso sí pasó”

La comunicadora aseguró que su renuncia no se produjo por un solo incidente y recordó un episodio ocurrido durante una grabación de Año Nuevo. El locutor explicó cómo fue el hecho desde su perspectiva. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

El conflicto entre Carloncho y Gianina Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que el locutor fuera abordado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ y decidiera pronunciarse sobre las acusaciones realizadas por su excompañera de radio. La comunicadora había relatado diferentes situaciones que, según afirmó, la hicieron sentir incómoda y humillada durante su paso por radio Moda, mientras que el conductor explicó su versión sobre uno de los episodios mencionados.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia surgió después de que Gianina Portugal hablara públicamente sobre las razones que la llevaron a alejarse de la emisora. La locutora aseguró que su decisión no estuvo relacionada con un único hecho, sino con una serie de situaciones que, desde su perspectiva, terminaron afectando su experiencia laboral. Entre los episodios que recordó mencionó uno ocurrido aproximadamente dos años atrás, durante una grabación especial por Año Nuevo.

PUBLICIDAD

Carloncho, por su parte, aclaró que Portugal no trabaja directamente en su programa, aunque ambos comparten la misma emisora. Según explicó, los encuentros entre ambos se producían, entre otras circunstancias, durante los cambios de turno de los sábados. Precisamente, uno de esos momentos fue mencionado por el conductor cuando fue consultado por las declaraciones de la comunicadora.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

Carloncho reconoce uno de los episodios relatados por Gianina Portugal

Al ser abordado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Carloncho explicó que existe un episodio que efectivamente ocurrió, aunque sostuvo que su intención y la manera en que Gianina Portugal habría recibido sus palabras pueden ser dos cosas diferentes. “Yo, por ejemplo, puedo decir... no soy consciente que te lo estoy diciendo algo a ti... eso sí pasó. Quiero aclarar que ella no trabaja conmigo, o sea, compartimos el medio, pero ella no trabaja en el programa”, manifestó el locutor.

PUBLICIDAD

Con esta precisión, Carloncho hizo referencia a la relación laboral que mantenían dentro de la emisora. Según su explicación, ambos coincidían en determinadas circunstancias, pero Portugal no formaba parte de su equipo directo. El conductor también relató qué ocurrió durante uno de los cambios de turno. De acuerdo con su versión, había advertido varias marcas de sudor en el espacio que utilizaban y decidió hacer una observación para que el lugar quedara limpio antes de continuar con la jornada.

“Los sábados le doy el cambio de turno, entonces todos los sábados le encontré con huellas de sudor, pero eran muchas y le dije: ‘Mira, acá hemos puesto un alcohol y son todas estas huellas que quedan, por fa le echamos’”, explicó. Para Carloncho, el comentario fue realizado con una intención práctica relacionada con la limpieza del espacio. Sin embargo, reconoció que desconoce cuál fue la interpretación que Portugal hizo de esa situación y de la relación que ambos mantenían dentro de la radio.

PUBLICIDAD

“Yo le hablo amablemente, ya como ella lo haya tomado no sé... ahora, la convivencia dentro de las personas, les puedes caer o no. Ella puede tener una percepción, ella puede pensar... ella debe haber notado una distancia en mí y yo también en ella”, precisó.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

Gianina Portugal acusa a Carloncho de hacer sentir mal a trabajadores

Las declaraciones de Carloncho se producen después de que Gianina Portugal expusiera públicamente su versión sobre el ambiente laboral que habría experimentado en radio Moda. En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la comunicadora afirmó que había decidido hablar porque, según aseguró, no estaba dispuesta a permitir que determinadas actitudes continuaran afectándola.

“Cualquier problema, él va a tratar de minimizarlo. No es sorpresa para nadie que a la gente que trabaja ahí, de alguna u otra manera, nos hace sentir mal, nos trata de humillar. Y yo no voy a permitir que nadie me humille. No lo voy a permitir”, indicó Gianina Portugal. La locutora dejó claro que, desde su perspectiva, lo ocurrido no podía reducirse a una sola situación. Por ello, cuando explicó las razones de su renuncia, decidió recordar un episodio que habría ocurrido aproximadamente dos años atrás y que involucró a varios trabajadores de la emisora.

PUBLICIDAD

“En realidad, mi renuncia es por varias cosas. Te voy a poner tan solo un ejemplo: hace 2 años, aproximadamente, estábamos en la cabina todos haciendo un programa grabado para Año Nuevo, sacando las canciones más chéveres de la radio”, relató Portugal.

Según su testimonio, durante aquella jornada se produjo una distracción dentro de la cabina. La comunicadora afirmó que la reacción de Carloncho habría sido lanzar algunos objetos que se encontraban en el lugar y dirigirse de manera ofensiva hacia quienes estaban presentes.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

El episodio de los audífonos y el micrófono que recordó la locutora

Portugal explicó que en aquella ocasión se encontraban varias compañeras junto a un hombre dentro de la cabina. Aunque reconoció que no recuerda exactamente qué originó la distracción, aseguró que sí tiene presente la reacción que atribuye al conductor.

PUBLICIDAD

“Y estábamos con varias compañeras, todas éramos mujeres y había un chico. Creo que uno u otro se distrajo un poco, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero sí me acuerdo exactamente la reacción, que fue tirar los audífonos, tirar el micro y mentarnos la madre a todos”, afirmó.

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

Gianina Portugal rompió en llanto al hablar de su salida de radio Moda

La situación también tuvo un componente emocional para Gianina Portugal. Durante sus declaraciones, la comunicadora no pudo contener las lágrimas al explicar lo que significa para ella abandonar la emisora y afrontar un escenario laboral incierto.

“Te juro que no sé qué hacer. Porque yo ni siquiera me estoy yendo a otra radio ni nada por el estilo, porque el señor se va a llenar la boca hablando, ¿no? Yo me estoy yendo a la nada, a la nada me estoy yendo”, expresó entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.

Portugal explicó de esta manera que su salida de radio Moda no estaba acompañada de un nuevo proyecto radial que le permitiera continuar inmediatamente con su carrera. Según sus propias palabras, la decisión implicaba empezar nuevamente sin tener asegurado un nuevo espacio laboral.

La comunicadora, quien también tuvo un podcast en el que entrevistó a diferentes figuras de la farándula, aprovechó ese momento para defender el camino que ha construido profesionalmente y destacar el esfuerzo que, según afirmó, le ha permitido conseguir las oportunidades que tuvo.

“Y todo lo poco o mucho que he construido es en base a mi esfuerzo, porque es mi trabajo y nadie me lo ha regalado. Me la vengo luchando desde chibola sin hacer daño a nadie, sin tener escándalos ni nada por el estilo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.