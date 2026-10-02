Perú

Papa León XIV dormirá en el obispado de Chiclayo durante su visita del 13 y 14 de noviembre

Defensa Civil realizará una inspección de oficio en la sede religiosa antes de la llegada del sumo pontífice

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Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV durante su próxima visita pastoral, prevista para noviembre. El sumo pontífice permanecerá en la ciudad durante dos jornadas y tendrá como lugar de descanso la sede del Obispado, donde pasará las noches del viernes 13 y sábado 14.

En declaraciones a Exitosa, Jesús Yesquén, jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Chiclayo, señaló que la decisión fue comunicada durante una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). El funcionario explicó que se realizarán verificaciones para garantizar las condiciones necesarias antes de la llegada del Santo Padre.

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Inspeccionarán la sede religiosa

Según detalló el funcionario, el líder de la Iglesia católica no será alojado en un hotel durante su permanencia en la localidad. El recinto episcopal será acondicionado bajo una serie de medidas preventivas que estarán a cargo de las autoridades competentes y en coordinación con representantes eclesiásticos.

El retorno de León XIV a Chiclayo tendrá un significado especial por su pasado como obispo de la diócesis entre 2015 y 2023 - Créditos: AFP.
El retorno de León XIV a Chiclayo tendrá un significado especial por su pasado como obispo de la diócesis entre 2015 y 2023 - Créditos: AFP.

La revisión comprenderá diferentes aspectos vinculados con la seguridad de la infraestructura. Entre los puntos que serán evaluados figuran el estado de la edificación, los aforos permitidos, las rutas previstas para los desplazamientos y el funcionamiento del sistema eléctrico.

El responsable de Defensa Civil indicó que la inspección será realizada de oficio y que previamente se establecerán coordinaciones con monseñor. La diligencia busca detectar eventuales riesgos y comprobar que los ambientes destinados a recibir al pontífice cuenten con condiciones adecuadas para su permanencia.

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Coordinaciones antes de noviembre

Yesquén precisó que la fecha de la evaluación todavía debe definirse. Para ello, sostuvo que se efectuarán reuniones con las autoridades religiosas encargadas de la sede ubicada en el centro de Chiclayo.

Las autoridades municipales coordinarán con representantes de la Iglesia las medidas preventivas para la estadía y las actividades de León XIV - Créditos: AFP.
Las autoridades municipales coordinarán con representantes de la Iglesia las medidas preventivas para la estadía y las actividades de León XIV - Créditos: AFP.

Asimismo, señaló que existe una disposición de la alcaldesa y del gerente municipal para que el Centro de Defensa Civil supervise los distintos espacios relacionados con la agenda papal. Estas acciones comprenderán los puntos que recorrerá León XIV durante las actividades previstas en la jurisdicción.

La sede episcopal se encuentra en la cuadra ocho de la calle Elías Aguirre, en pleno centro de la ciudad. Por su ubicación, el inmueble forma parte de los lugares que serán considerados dentro de las medidas preventivas que se implementarán con motivo de la presencia del jefe de la Iglesia católica.

El vínculo de León XIV con Chiclayo

La visita tendrá además un significado particular para los habitantes de esta región debido al vínculo que el actual papa mantiene con la diócesis. Robert Prevost ocupó el cargo de obispo de Chiclayo desde septiembre de 2015 hasta enero de 2023, antes de asumir otras responsabilidades dentro de la Iglesia.

El Obispado de Chiclayo será el lugar donde el sumo pontífice descansará durante las jornadas del viernes 13 y sábado 14 - Créditos: AFP.
El Obispado de Chiclayo será el lugar donde el sumo pontífice descansará durante las jornadas del viernes 13 y sábado 14 - Créditos: AFP.

Durante aquellos años, el religioso desarrolló su labor pastoral en la jurisdicción y tuvo contacto con diversas comunidades de Lambayeque. Su retorno, esta vez como sumo pontífice, ha generado expectativa entre los fieles que esperan participar en las actividades programadas para noviembre.

Mientras avanzan las coordinaciones, las autoridades locales continuarán con la planificación de las medidas de prevención. La inspección permitirá establecer las condiciones del recinto y determinar las acciones necesarias para reducir posibles riesgos durante la estadía del Santo Padre.

La ciudad también comenzó a recibir a creyentes procedentes de distintos lugares interesados en acompañar la visita pastoral. Las instituciones involucradas trabajan en la organización de los espacios y recorridos para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades que encabezará León XIV.

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