DIRIS Lima Sur amplía a 11 puntos de atención para la Prestación Económica de Sepelio del SIS

Un féretro de madera oscura con arreglos florales se sitúa en una sala de velatorio, con el logo del Seguro Integral de Salud visible en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS Lima Sur) amplió a 11 el número de puntos de atención destinados a la Prestación Económica de Sepelio (PES) del Seguro Integral de Salud (SIS), con el objetivo de facilitar el trámite a los familiares de asegurados fallecidos en la zona sur de Lima. La medida, anunciada el 30 de setiembre, busca reducir los tiempos de espera y acercar el servicio a la población de los trece distritos que integran la jurisdicción sanitaria.

La PES otorga un monto de 1.000 soles a los deudos de un asegurado SIS que contaba con afiliación activa al momento de su fallecimiento. El beneficio cubre gastos vinculados a servicios funerarios y puede solicitarse en cualquier establecimiento de salud habilitado dentro del plazo de doce meses posteriores al deceso.

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La jurisdicción de DIRIS Lima Sur abarca los distritos de Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. La entidad administra dos hospitales y más de 130 establecimientos de salud de primer nivel, entre centros y puestos de salud.

Relatives and friends attend the funeral of journalist and regional government candidate Susy Aponte Polo, known as "La China Polo," who was killed by a gunman during a campaign event in Caraz, Ancash region, on September 19, in Lima, Peru, September 21, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

El trámite es gratuito y puede iniciarse de manera presencial en el establecimiento donde falleció el asegurado, en el más cercano al lugar del deceso o en aquel donde estuviera adscrito. Según la información disponible en el portal institucional de DIRIS Lima Sur, la ampliación de la red de atención responde a la necesidad de descongestionar los centros con mayor demanda y de garantizar una cobertura más homogénea en todo el territorio bajo su administración.

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Qué documentos se necesitan para el trámite

Para acceder al beneficio, el solicitante debe ser mayor de edad y presentar su DNI o carné de extranjería. También debe entregar el acta de defunción del asegurado fallecido, emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y un comprobante de pago que acredite los gastos realizados por el sepelio.

Ese comprobante debe consignar los nombres completos del solicitante y del asegurado fallecido, el concepto de los gastos —referido a servicios funerarios— y el importe pagado en soles. El documento debe ser legible y no presentar borrones ni enmendaduras, de acuerdo con los requisitos establecidos por el SIS. En zonas rurales donde el proveedor del servicio no emite comprobante de pago formal, se acepta un recibo que incluya el número de DNI de quien prestó el servicio.

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Una mano firma un documento con el membrete del Congreso del Perú junto a billetes de soles peruanos y un arreglo floral funerario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solicitante debe además proporcionar un número de celular y una dirección de correo electrónico activos, a través de los cuales recibirá las notificaciones sobre el estado de su solicitud y, posteriormente, el aviso de disponibilidad del pago.

Cómo se tramita la solicitud en los puntos habilitados

El proceso comienza cuando el familiar se acerca a uno de los puntos de atención con la documentación completa. El registrador del establecimiento de salud ingresa la información en el aplicativo digital Estamos para Ti, desarrollado por el SIS para la gestión de este tipo de prestaciones.

Durante la presentación de la solicitud, el sistema verifica la identidad del solicitante a través de Reniec o de la Superintendencia Nacional de Migraciones, según corresponda. Una vez completado el registro, el trámite se firma mediante los mecanismos de identificación digital habilitados por el organismo electoral.

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Una infografía del Seguro Integral de Salud (SIS) de Perú presenta el apoyo económico de S/ 1.000 para cubrir gastos de sepelio de asegurados fallecidos. (Foto: SIS / Facebook)

Tras la aprobación de la solicitud, el monto queda disponible en un plazo aproximado de 90 días. El beneficiario recibe un mensaje de texto o un correo electrónico que confirma que el pago está listo para ser cobrado en cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional, con la sola presentación del DNI o carné de extranjería.

Plazos y vigencia del beneficio

El monto reconocido por la PES permanece disponible para su cobro durante doce meses desde la fecha en que se habilita el pago. Si el beneficiario no realiza el retiro dentro de ese período, el beneficio queda sujeto a las disposiciones administrativas del SIS para su recuperación o reprogramación.

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El plazo para presentar la solicitud también es de doce meses, contados desde el día siguiente a la fecha de fallecimiento registrada en Reniec. Las solicitudes ingresadas hasta el 30 de junio de 2024 se tramitaron bajo una normativa anterior, la Resolución Jefatural N.° 119-2019-SIS, que reguló la versión previa de la prestación, conocida como PES Regular.

La actual versión de la Prestación Económica de Sepelio entró en vigencia el 2 de abril de 2025 y reemplazó los esquemas específicos que regían para los planes SIS Para Todos y SIS Microempresa, cuyos beneficios de sepelio mantuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

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