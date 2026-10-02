¿Se podrá votar con DNI vencido en las elecciones regionales y municipales?

Un reporte informativo aborda los aspectos clave para las elecciones regionales y municipales. Se detalla la validez del DNI caducado para emitir el voto, el proceso de duplicado exprés en Reniec y las funciones de los miembros de mesa convocados por la ONPE. Asimismo, se mencionan los horarios de atención, las multas por inasistencia y las restricciones electorales como la ley seca.

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Los electores de las elecciones regionales y municipales del domingo podrán emitir su voto, aunque su Documento Nacional de Identidad (DNI) esté vencido. La autorización alcanza a los documentos amarillos, azules y electrónicos, una medida que busca evitar que la caducidad, pérdida o robo de la identificación deje a ciudadanos fuera de la jornada electoral.

La posibilidad de sufragar con un DNI caduco también se aplicará a quienes hayan extraviado su documento vigente, siempre que conserven una versión anterior. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó esta alternativa para facilitar la participación de los electores que no lograron renovar o recuperar su identificación antes de los comicios.

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Antes de trasladarse al local asignado, los ciudadanos deberán consultar dónde les corresponde votar. La verificación previa permitirá conocer el distrito, el centro de sufragio y el número de mesa, además de reducir demoras durante las primeras horas de la jornada. La votación comenzará a las 7:00 y concluirá a las 17:00.

Una persona sostiene tres versiones del Documento Nacional de Identidad peruano frente a una mesa de votación equipada con una urna transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cédula no tendrá fotografías y el DNI vencido será válido para sufragar

La cédula de votación que recibirán los electores no incluirá fotografías de los candidatos. Los votantes deberán identificar las organizaciones políticas, listas y símbolos que figuren en el documento antes de marcar su preferencia. Por ese motivo, se recomienda revisar la información electoral con anticipación y evitar decisiones apresuradas en la mesa de sufragio.

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Un ciudadano realiza el trámite de actualización de su documento de identidad antes de la jornada electoral.

El uso del DNI vencido incluye los documentos de color amarillo, azul y electrónico. La medida también contempla a los ciudadanos que posean un DNI antiguo después de sufrir el robo o la pérdida de la versión más reciente. En esos casos, el documento previo servirá para acreditar la identidad ante los miembros de mesa, aun cuando haya superado su fecha de vigencia.

Quienes no tengan una versión anterior del documento podrán solicitar el DNI Express, un duplicado que se tramita por internet y cuya entrega tiene un plazo menor al de otros procedimientos. Las sedes disponibles para este servicio pueden consultarse en la página web y las redes sociales de Reniec. El trámite ofrece una alternativa para quienes necesiten recuperar su identificación antes de acudir a las urnas.

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Un Documento Nacional de Identidad electrónico de Perú ilustra la información sobre la documentación requerida para emitir el voto en los comicios.

Reniec ampliará la atención y los miembros de mesa deberán llegar desde las 6:00

La atención para los trámites vinculados con el DNI se extenderá durante 12 horas, desde las 7:45 hasta las 19:45. El sábado 3, las oficinas atenderán entre las 6:00 y las 18:00. El domingo, día de las elecciones, el horario será de 6:00 a 17:00, en coincidencia con el período previsto para el sufragio.

Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 6:00 para instalar las mesas antes de la apertura de los locales. Su tarea incluye ordenar el material electoral, verificar la documentación, completar las actas y dejar todo preparado para recibir a los primeros electores a partir de las 7:00. La instalación oportuna es clave para que el proceso se desarrolle dentro de los horarios establecidos.

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Cada mesa contará con nueve integrantes, entre titulares y suplentes, responsables de cubrir las distintas funciones previstas durante el día. La ausencia de los ciudadanos designados puede generar una multa de 275 soles, de acuerdo con las reglas aplicables a la jornada. Las autoridades electorales exhortaron a los miembros de mesa a revisar con anticipación su designación y a cumplir con el deber asignado.

El vocero del RENIEC en Perú, Iván Torres, informa que los ciudadanos con el DNI vencido podrán votar en las elecciones regionales y municipales.

Los miembros de mesa recibirán 165 soles y podrán capacitarse de forma virtual

Las personas seleccionadas que aún no completaron la capacitación podrán hacerlo de manera virtual a través de la página oficial de las elecciones regionales y municipales. También estarán disponibles las oficinas descentralizadas y la plataforma capacítate.gob.pe, con contenidos sobre la instalación de las mesas, la identificación de los electores, el llenado de actas y el escrutinio de votos.

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Una miembro de mesa examina documentos de identidad sobre una mesa con material electoral y un ánfora en un centro de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación busca que los integrantes de las mesas conozcan los procedimientos necesarios para resolver incidencias durante el sufragio. Entre las tareas previstas figuran la comprobación de la identidad del votante, la entrega de la cédula, el control del ánfora y el registro de los resultados al cierre de la jornada. Cada función tiene plazos y requisitos definidos por la organización electoral.

Un elector consulta sus datos de identidad en el sitio web de Reniec mediante un teléfono móvil junto a su documento sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los miembros de mesa recibirán una compensación de 165 soles por cumplir con su labor el domingo. Quienes acrediten la capacitación tendrán derecho, según la ley, a un día libre remunerado y no compensable. Ese descanso deberá otorgarse sin descuento salarial ni obligación de recuperar las horas no trabajadas.

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La campaña electoral también entra en su tramo final. Las manifestaciones políticas y los cierres de campaña podrán realizarse hasta el jueves 1 antes de la medianoche. Después de ese plazo, las organizaciones y candidatos deberán suspender las actividades proselitistas públicas previstas para los últimos días antes de la votación.

Un Documento Nacional de Identidad de Perú ilustra la medida que permite votar con credenciales vencidas durante la jornada electoral.

La denominada ley seca comenzará el sábado 3 a las 8:00 y se mantendrá hasta las 8:00 del lunes. Durante ese período quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La restricción forma parte de las medidas destinadas a preservar el orden durante los comicios y se aplicará hasta el día posterior a la elección.

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