Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

‘Samu’ afirmó que la empresaria ha utilizado a la prensa cuando le convenía y recordó algunos episodios de su vida sentimental. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ coincidió con su postura. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Samuel Suárez decidió responder públicamente a Alejandra Baigorria y cuestionó la manera en que la empresaria ha manejado su relación con los medios de comunicación a lo largo de los años. Desde su podcast ‘Q’Bochinche!’, el periodista recordó distintos momentos de la vida sentimental de la integrante de ‘Esto es guerra’ y sostuvo que buena parte de la exposición que actualmente tiene se debe precisamente a que durante años permitió que el público conociera detalles de sus romances.

El comentario de ‘Samu’ no pasó desapercibido. Sus palabras fueron respaldadas por Magaly Medina, quien también recordó que Baigorria ha obtenido beneficios económicos de algunos momentos de su vida privada y consideró que existe una contradicción entre exponerse públicamente y posteriormente cuestionar a la prensa cuando la información difundida no resulta favorable.

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La discusión se produce en medio de los cuestionamientos hacia la exposición mediática de la modelo, una figura que desde sus primeros años en televisión convirtió distintos aspectos de su vida personal en parte del contenido que seguían los espectadores. Para Samuel Suárez, esa historia explica por qué la empresaria continúa generando interés entre los medios de espectáculos.

Baigorria respaldó a Milett en plena polémica y lanzó un mensaje directo contra Tinelli, destacando que lo que él dejó atrás era valioso y que el tiempo terminará dándole la razón. (Instagram)

Samuel Suárez recuerda cómo Alejandra Baigorria expuso sus romances

Durante su programa, Samuel Suárez fue directo al referirse a la trayectoria mediática de Baigorria. El periodista sostuvo que la exposición de sus relaciones sentimentales no comenzó recientemente, sino desde su aparición en programas de televisión y realities.

“Ale Baigorria, recuerda una cosa. Si hoy hablamos de una Alejandra Baigorria, es porque ha expuesto todas las miserias de sus romances en realities de televisión”, sentenció.

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Alejandra Baigorria y Guty Carrera. (Foto: Difusión)

Con esta frase, el comunicador planteó que el interés de los medios por la vida privada de la empresaria no surgió de manera espontánea, sino que se alimentó durante años de las situaciones personales que ella misma hizo públicas.

Su argumento estuvo relacionado principalmente con los romances que protagonizó durante su etapa televisiva. ‘Samu’ recordó que, desde su ingreso a ‘Combate’, el público pudo conocer diferentes episodios de sus relaciones sentimentales y los conflictos que atravesó con algunas de sus exparejas.

Mario Hart le hace advertencia a Alejandra Baigorria y ella le responde con fuerte comentario.

“Desde Combate le hemos visto con el romance, el piquito, con el este, con el otro, con el Mario Hart, que me engañó, que no me engañó, que salgo a la prensa, que declaro, que mañana conferencia de prensa, que voy a lanzar mi nueva línea, pero vino mi ex a visitarme”, dijo ‘Samu’, haciendo un recuento de las situaciones que, según su perspectiva, contribuyeron a convertir la vida sentimental de Baigorria en contenido televisivo.

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El periodista hizo referencia así a la época en la que la relación de Alejandra Baigorria y Mario Hart se convirtió en uno de los romances más comentados de la televisión peruana. Las declaraciones, rupturas y posteriores apariciones públicas de ambos fueron seguidas por programas de espectáculos y por el público.

Baigorria afirmó que no le interesa comentar sobre el pasado. Resaltó que su prioridad actual es su estabilidad con Said Palao, dejando atrás todo lo que ya no forma parte de su vida. (Facebook: Alejandra Baigorria)

‘Samu’ cuestiona que ahora se reclame a la prensa

Samuel Suárez continuó con su crítica señalando que, desde su perspectiva, la exposición de Baigorria no se limitó a una etapa específica de su carrera. Para el comunicador, durante años la empresaria habría permitido que distintos aspectos de sus relaciones fueran conocidos por el público y, en determinadas ocasiones, incluso habría utilizado esa atención para generar contenido alrededor de sus proyectos.

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‘Samu’ responde a Alejandra Baigorria y Magaly Medina se suma a la crítica: “No te quejes”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todas tus miserias de tus romances las hemos gozado como una novela. Ahora no nos pidas después de haber facturado; que nadie diga nada. En su matrimonio hizo un live y la gente, para ver material exclusivo, tenía que pagar algo. ¿Quién desenmascaró los audios de Guty Carrera?”, cuestionó.

‘Samu’ responde a Alejandra Baigorria y Magaly Medina se suma a la crítica: “No te quejes”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Tú eres feliz con la prensa cuando te conviene”, afirma ‘Samu’

El periodista de ‘Q’Bochinche!’ cerró su intervención con una de las frases más contundentes dirigidas a la empresaria. Samuel Suárez sostuvo que Baigorria habría utilizado la atención de los medios en momentos en los que esta resultaba beneficiosa para ella, pero que su relación con la prensa cambiaría cuando las noticias no fueran favorables.

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“Tú eres feliz con la prensa cuando te conviene, querida. De ti hablamos desde el día uno porque nos has dado contenido diario y ahí no te quejabas”, finalizó.

‘Samu’ responde a Alejandra Baigorria y Magaly Medina se suma a la crítica: “No te quejes”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina respalda los argumentos de Samuel Suárez

Las palabras de Samuel Suárez encontraron eco en Magaly Medina, quien también se pronunció sobre el tema desde su programa. La conductora coincidió con la idea de que Alejandra Baigorria ha construido parte de su exposición pública a partir de aspectos personales que decidió compartir con su audiencia.

‘Samu’ responde a Alejandra Baigorria y Magaly Medina se suma a la crítica: “No te quejes”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó además la relación entre la exposición de la vida privada y la generación de ingresos, haciendo referencia nuevamente al matrimonio de la empresaria.

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“Si quieres exponer todo, no te quejes cuando esa ilusión que creaste alguien lo sopla. Creo que es un buen argumento para pasarle a mi abogado cuando tenga que defenderme en la apelación que ella ha hecho”, sentenció la ‘urraca’.

‘Samu’ responde a Alejandra Baigorria y Magaly Medina se suma a la crítica: “No te quejes”. Captura: Magaly TV La Firme.