La insólita explicación de Pablo Guede sobre la recuperación de Nicolás Díaz en Alianza Lima: “Un día bien, dos días mal”

El técnico argentino tocó varios temas relacionado a sus jugadores y lo que viene en la recta final del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

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El entrenador argentino Pablo Guede atendió a los medios de comunicación antes del amistoso entre Alianza Lima y Palestino de Chile y fue consultado sobre el estado físico de Nicolás Díaz, el defensor chileno que arrastra una molestia en el oído que le provoca episodios de mareo y pérdida de equilibrio.

La respuesta del técnico blanquiazul fue tan honesta como inquietante: nadie sabe cuándo estará listo el zaguero. La irregularidad de los síntomas impide al cuerpo técnico establecer un horizonte concreto de cara al regreso a la competencia oficial, previsto frente a Cusco FC.

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Guede también fue consultado sobre su vínculo con el plantel y sobre las expectativas que tiene para los jugadores que regresarán tras cumplir compromisos con la selección peruana.

La lesión que no tiene calendario

Nicolás Díaz continúa con una evolución irregular por la dolencia en el oído que le provoca mareos y pérdida de equilibrio. Pablo Guede reconoció que no existe un plazo definido para su recuperación (Alianza Lima)

La situación de Nicolás Díaz es, en palabras del propio Guede, tan impredecible como frustrante. El defensor viene trabajando de forma intermitente con el grupo, pero cada sesión arroja resultados distintos. “Te voy a contar dentro de mi ignorancia, porque no tengo ni idea cómo es eso. Un día bien, dos días mal. Dos días mal, un día bien. Dos días bien y otro mal, ponele”, graficó el técnico para ilustrar la volatilidad del cuadro clínico a L1 MAX.

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Los ejemplos que ofreció Guede no dejaron margen para el optimismo a corto plazo. El chileno intentó pedalear en bicicleta estática y estuvo a punto de caer por un episodio de vértigo. Luego trotó sin inconvenientes. Más tarde, al participar de un rondo, volvió a perder la estabilidad. La secuencia describe un panorama errático que impide cualquier proyección. “No es quince días, te rompiste, veinte días, estás listo. No, esto es en el día a día de cómo él se va sintiendo”, subrayó el entrenador.

La dolencia del zaguero se originó tras un golpe que recibió durante el partido ante Juan Pablo II y derivó en una afección del oído que le genera mareos, náuseas y desequilibrio. Durante el receso por fecha FIFA, Díaz viajó a Chile para permanecer junto a su familia y continuar el tratamiento médico. Según informó el periodista José Varela, el defensor evolucionó favorablemente y regresó a Lima para sumarse a los trabajos del plantel en Cieneguilla. Sin embargo, el propio Guede dejó en claro que esa mejoría no garantiza su disponibilidad para el encuentro ante Cusco FC, programado para el 11 de octubre.

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El abrazo con Duarte y la imagen pública del DT

El efusivo abrazo entre Pablo Guede y Alejandro Duarte llamó la atención durante la última jornada. El entrenador argentino sostuvo que esa imagen refleja el cariño que mantiene con la mayoría del plantel (Movistar Deportes)

Más allá del parte médico, la conferencia deparó un momento de tono diferente. El periodista le preguntó al técnico por el efusivo abrazo que protagonizó con el futbolista Alejandro Duarte al cierre del último partido, una imagen que llamó la atención por contraste con la figura severa que suele proyectar Guede en los bancos de suplentes.

La respuesta fue directa y sin adornos. “Es el cariño y la relación que yo tengo con la mayoría de los futbolistas”, explicó el entrenador. Cuando el cronista le señaló que esa imagen contradecía la percepción de hombre duro que circula en la prensa, Guede descartó el tema con una sola frase: “Vendan lo que quieran, me da lo mismo. A mí lo que me valoran son los futbolistas”.

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La declaración resume una postura que el técnico argentino ha sostenido a lo largo de su carrera: la relación con el grupo no se construye desde la galería ni se mide en titulares. Para Guede, el respeto y el afecto de sus dirigidos son la única vara que importa, independientemente de cómo lo lean desde afuera.

Sin excusas para los que vuelven de la selección

Jairo Vélez, Marco Guaman y Renzo Garcés regresarán a Alianza Lima tras participar con Perú. Pablo Guede espera que los tres estén disponibles para competir apenas vuelvan a los entrenamientos. (Selección Peruana)

El último bloque de la charla giró en torno a los futbolistas del plantel que participaron en los partidos de la selección peruana durante la fecha FIFA. Jairo Vélez, Marco Huamán y Renzo Garcés tuvieron actuaciones destacadas con la ‘Blanquirroja’, pero Guede dejó en claro que eso no les otorga ningún margen de gracia a la hora de reincorporarse.

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“Tienen que estar preparados para volver y jugar”, afirmó el entrenador sin rodeos. Para reforzar el punto, recurrió a un ejemplo del fútbol internacional: “Paredes terminó una final del mundo después de un mundial y a los cuatro días estaba jugando con Boca. Por lo tanto, no me preocupa”.

La referencia al volante argentino Leandro Paredes es elocuente. Guede no concibe el cansancio acumulado como un argumento válido para resignar rendimiento o disponibilidad. En su esquema, el profesionalismo implica estar listo para competir con independencia del calendario previo. Los seleccionados que regresen a Cieneguilla deberán asumir esa exigencia desde el primer día.

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