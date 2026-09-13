Pablo Guede detalló la ausencia de Nicolás Díaz por lesión en Alianza Lima para el clásico ante Universitario: “Es feo lo que le pasa”

En la antesala del clásico del fútbol peruano, Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, comparte sus sensaciones. Con calma y confianza, habla de la preparación del equipo y del significado especial de dirigir un partido tan importante. - L1 MAX

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Nicolás Díaz quedó fuera del clásico entre Alianza Lima y Universitario pese a que, en un primer momento, su situación parecía favorable tras el golpe que sufrió durante el partido anterior. El defensor chileno padeció una mala caída en Chongoyape y no pudo entrar en la convocatoria para el duelo ante el conjunto ‘crema’.

En la previa del encuentro, Pablo Guede explicó que el problema del zaguero no reviste gravedad, aunque reconoció que los síntomas impiden que esté en condiciones de competir. El técnico de Alianza Lima detalló que la lesión afectó el equilibrio del futbolista y que su evolución no permite establecer una fecha concreta para su regreso.

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“Creo que es bastante jodido porque no es grave, pero es feo lo que le pasa”, sostuvo el entrenador blanquiazul al referirse a la ausencia de Díaz. El chileno había quedado bajo observación luego del golpe sufrido en el compromiso previo, cuando una caída encendió las alertas en el comando técnico y el departamento médico.

La expectativa inicial apuntaba a que el defensor pudiera recuperarse a tiempo para el clásico. Sin embargo, los síntomas persistieron y Guede decidió no incluirlo en la nómina para enfrentar a Universitario. La determinación privó al equipo íntimo de una alternativa en la última línea para uno de los partidos de mayor exigencia del torneo.

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Pablo Guede brindó detalles de la situación física de Nicolás Díaz. Crédito: Liga 1/Alianza Lima.

Pablo Guede explicó que Nicolás Díaz tiene problemas de equilibrio

Guede aclaró que la explicación médica excede sus conocimientos y prefirió trasladar los detalles que recibió de los especialistas. Según indicó, el golpe habría generado una alteración vinculada al oído, que le provoca mareos, náuseas y dificultades para mantener la estabilidad.

“Te voy a hablar con lo que me explicaron los doctores, porque por ahí me puedo equivocar: se le movió un tema del oído. Eso te trae mareo, ganas de vomitar; cuando movés la cabeza, te caés”, expresó el entrenador.

El técnico agregó que Díaz “pierde el equilibrio”, una condición incompatible con las exigencias físicas de un partido de fútbol. Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por no exponerlo en el clásico, a pesar de que la dolencia no fue catalogada como grave.

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La preocupación pasa por la incertidumbre alrededor de los tiempos de recuperación. Guede señaló que el cuadro puede resolverse en pocos días, aunque también podría extenderse durante varias semanas. “No tiene tiempo de recuperación, porque se le puede acomodar a los tres días como hasta dentro de un mes, no sé”, afirmó.

Díaz admitió que las salvadas ante Melgar se celebran como goles, pero aclaró que la satisfacción no fue completa. El equipo blanquiazul quería los tres puntos y el empate dejó una cuenta pendiente. (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui será titular ante Universitario

La baja de Díaz no fue la única novedad en la formación de Alianza Lima. Alessandro Burlamaqui, volante de 24 años, apareció como una de las modificaciones principales en el equipo que Guede preparó para medirse con Universitario.

El mediocampista atravesó un período de adaptación luego de una lesión que le impidió realizar la pretemporada junto al plantel. En los dos partidos más recientes tuvo minutos desde el banco de suplentes y, de acuerdo con el entrenador, aprovechó esas oportunidades para ganarse un lugar entre los titulares.

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“‘Burla’, después de la lesión que tuvo y que no le permitió hacer la pretemporada, estaba trabajando muy bien. Creo que en los últimos dos partidos entró muy bien y se ganó la posibilidad de estar hoy en el once inicial”, explicó Guede.

Alineaciones confirmadas en Alianza Lima vs Universitario por fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.

El entrenador también se mostró conforme con el estado del plantel antes del clásico. “Estoy muy tranquilo. Los chicos están bárbaros, muy bien, con muchas ganas. Uno es un afortunado de poder disputar esta clase de partidos”, declaró.

Alianza Lima afrontará el encuentro sin Nicolás Díaz y con Burlamaqui desde el inicio, dos decisiones que reflejan la necesidad de ajustar la formación para un duelo que puede tener incidencia en la pelea por el campeonato.

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