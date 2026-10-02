Perú

Nueva ola de calor en Lima: alerta roja del Senamhi alcanza a 21 regiones hasta el lunes 5 de octubre

El organismo prevé incremento de temperaturas en la costa y la sierra, con máximas de hasta 35 ℃ en sectores del norte y mayor radiación ultravioleta al mediodía

Una mujer sostiene una botella de agua y se cubre la frente del sol en una plaza con palmeras, edificios históricos y gente al fondo
Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento de la temperatura diurna que afectará a Lima y gran parte del litoral peruano hasta el lunes 5 de octubre.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) prevé que la nueva ola de calor en la capital alcance niveles de moderada a extrema intensidad en la costa, con máximas que en algunos puntos podrían rozar los 35 ℃ durante la jornada.

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La advertencia comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. El aviso también incluye sectores de la sierra, donde se esperan incrementos de moderada a fuerte intensidad.

En su aviso, el Senamhi explicó que habrá “escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”. La institución agregó que se esperan ráfagas de viento de cerca de 40 km/h, sobre todo por la tarde. Estas condiciones elevarán la exposición al sol en horas centrales del día, cuando la cobertura de nubes será menor en la costa.

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Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

Costa norte podría llegar a 35 ℃ durante cuatro días consecutivos

Para el viernes 2 de octubre, la proyección oficial contempla máximas de 24 ℃ a 35 ℃ en la costa norte, de 23 ℃ a 29 ℃ en la costa central y de 22 ℃ a 28 ℃ en la costa sur. En la sierra norte, el rango previsto va de 22 ℃ a 32 ℃. El escenario se mantendrá durante el fin de semana, con variaciones por zonas.

El sábado 3, los registros podrían llegar nuevamente a 35 ℃ en la costa norte. Para la costa central, el pronóstico señala valores entre 24 ℃ y 29 ℃; en el sur costero, entre 22 ℃ y 28 ℃. La sierra norte registraría hasta 32 ℃, mientras que la sierra central tendría máximas de 28 ℃ y la sierra sur, de 26 ℃.

El domingo 4 y el lunes 5 de octubre, el pronóstico del tiempo mantiene rangos similares: entre 24 ℃ y 35 ℃ en el norte costero, entre 23 ℃ y 29 ℃ en la costa central, y entre 22 ℃ y 28 ℃ en el sur. En la sierra norte, las máximas podrían alcanzar 33 ℃. Las zonas central y sur tendrían registros de hasta 28 ℃ y 27 ℃, respectivamente.

Niño Costero coincide con días de sol, lloviznas y ráfagas de viento

El Senamhi no descartó “lluvias dispersas” en la costa norte, pese al aumento previsto de las temperaturas. La entidad atribuyó el patrón a la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) señaló que ese evento podría prolongarse hasta el otoño de 2027. La coincidencia de días soleados, lloviznas breves y mayor calor expresa cambios que no se presentan de la misma forma en todas las regiones.

El aviso meteorológico mantendrá una vigilancia sobre el comportamiento de las temperaturas en costa y sierra hasta el lunes. En Lima, la población afrontará jornadas con menor nubosidad al mediodía y mayor exposición a la radiación ultravioleta.

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