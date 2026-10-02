Trenes a Machu Picchu quedaron suspendidos tras accidente entre vagones de Inca Rail y PeruRail en vía de férrea de Ollantaytambo

Se suspende el servicio ferroviario a Machu Picchu. Un comunicado de PeruRail detalla que un incidente en la vía obliga a la paralización de las operaciones. La empresa asegura que no se han registrado daños personales y que informará sobre las reprogramaciones. | Canal N

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La circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue suspendida este 2 de octubre después de un accidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail en el sector de Pampacahua, en la vía del Ferrocarril Sur Oriente. El hecho ocurrió cerca de las 13:25 y dejó sin operación la conexión ferroviaria que utilizan pasajeros y turistas para llegar a Machu Picchu Pueblo.

Ferrocarril Transandino, concesionario de la vía, confirmó que el incidente involucró a dos trenes operados por las mencionadas compañías. Dicha empresa señaló que decidió “suspender temporalmente la circulación de los trenes mientras se hacen las diligencias del caso”.

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Añadió através de un comunicado que, con la información disponible, “no se han reportado personas heridas ni terceros afectados como consecuencia del incidente”.

Suspenden circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo–Machu Picchu tras accidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail en Pampacahua. (Foto: Mi hermoso Valle Sagrado)

PeruRail e Inca Rail anunciaron demoras y reprogramaciones

PeruRail indicó que la suspensión fue ordenada por Ferrocarril Transandino. Según su pronunciamiento escrito, la medida causará “retrasos en algunos de nuestros servicios programados mientras se realizan las acciones necesarias para establecer la circulación ferroviaria”.

La compañía precisó que dará información sobre las reprogramaciones y pidió a los pasajeros consultar sus canales de asistencia. El texto no estableció una hora para el retorno del tránsito en este tramo ferroviario.

Por su parte, Inca Rail comunicó que el concesionario suspendió de manera inmediata las operaciones en la ruta entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo “hasta nuevo aviso”.

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La empresa calificó lo sucedido como un accidente en la vía férrea y señaló que su equipo brindará actualizaciones por sus canales de atención. También dispuso asistencia en sus boleterías de Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu, además de sus líneas telefónicas y canales digitales para los pasajeros afectados por la suspensión.

Ninguno de los tres comunicados precisó cómo se produjo el contacto entre las unidades, si existieron daños materiales ni cuántos servicios quedaron afectados. Tampoco detallaron la cantidad de pasajeros que esperaba viajar en la ruta durante la tarde ni el plazo estimado para liberar la vía y restablecer la circulación de trenes en ese sector de Pampacahua.

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Malestar entre turistas en recurrente por servicio ferroviaria

El tramo suspendido forma parte del acceso ferroviario hacia Machu Picchu. La interrupción obliga a las operadoras a reorganizar salidas y comunicar cambios a quienes tenían viajes previstos. La vía funciona como un corredor entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, por lo que la paralización detiene el paso de las unidades hasta que concluyan las diligencias anunciadas por el concesionario.

Dos días antes del accidente, el experto en turismo Neil Castro Fortón había alertado mediante su cuenta de Facebook sobre los constantes retrasos en los trenes hacia Machupicchu.

“Nadie informa a los pasajeros a qué hora finalmente saldrán los trenes. Miles de personas permanecen en incertidumbre, sin información cierta, sin saber cuándo podrán continuar su viaje”, sostuvo en un comentario previo al hecho de Pampacahua.

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El especialista también afirmó: “Una demora de estas características altera la planificación de miles de visitantes, afecta sus itinerarios, genera conexiones perdidas y deteriora la experiencia de quienes llegan al Cusco para conocer Machupicchu”.