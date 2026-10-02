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Preparador físico de Héctor Cúper revela el gesto del DT argentino con Universitario: “El club iba a estar mejor sin nosotros”

Zacarías Gaggero se refirió a su salida de la ‘U’ y elogió el profesionalismo de Gianluca Lapadula en la interna

Zacarías Gaggero contó cómo fue la salida del experimentado entrenador de la 'U'. Créditos: Competencia TV.
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Héctor Cúper dejó Universitario de Deportes tras la derrota ante Deportivo Garcilaso. Con él también se desvinculó su preparador físico, Zacarías Gaggero, quien, antes de salir del Perú, dejó sentidas declaraciones y reveló el gesto que tuvo el experimentado técnico con el club ‘crema’.

Si lo supiera, lo habría cambiado. Pero es fútbol. Uno trabaja de una manera y quizá va a otro club, hace lo mismo y no sale exactamente igual. Son palabras del míster, no mías: es la primera vez en su vida que le hacen 16 goles en 10 partidos con un equipo. Tratamos de solucionarlo y dimos lo mejor de nosotros, pero a veces no sale”, declaró en diálogo con Competencia TV.

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Luego, Gaggero reveló la postura que adoptó Cúper cuando Universitario evaluó su salida tras la goleada sufrida en Cusco. “Él, sobre todo, tuvo la grandeza de entender que, si el club iba a estar mejor sin nosotros, era sin nosotros. Si hubiera sabido qué cambiar para arreglarlo, me quedaba”, expresó.

El preparador físico también se refirió a los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto pedido del plantel para la salida del entrenador argentino. “Lo de las redes lo sabíamos. Habíamos tenido alguna reunión en la que nos pidieron evaluar cómo nos sentíamos y si se podía seguir o no. Pero trabajamos cada día como si fuera el último. Entro a la cancha y doy lo mejor de mí, como cada jugador, sin pensar si me voy a quedar los 18 meses. No hay mucho para analizar: si no salió, no salió”, sostuvo.

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Zacarías Gaggero, preparador físico, reveló el gesto de Héctor Cúper con Universitario tras su salida.
Zacarías Gaggero, preparador físico, reveló el gesto de Héctor Cúper con Universitario tras su salida.

Preparador físico de Cúper elogió a Gianluca Lapadula

Por otro lado, Zacarías Gaggero destacó el profesionalismo de Gianluca Lapadula durante su etapa en Universitario. El preparador físico de Cúper contó que el delantero peruano solía llegar antes que él a los entrenamientos en Campo Mar.

“Es un señor profesional que no me tocó tener, así que soy el agradecido. Llegaba al entrenamiento y él ya estaba entrenando. Te mata. No le gané nunca: siempre estaba antes, siempre predispuesto al trabajo y siempre escuchándome. La ‘U’ tiene un profesional extraordinario”, sentenció.

Zacarías Gaggero se refirió al profesionalismo del delantero peruano en Universitario. Créditos: Competencia TV.

Su confianza en la obtención del tetracampeonato de Universitario

Finalmente, Zacarías Gaggero resaltó las condiciones de trabajo que encontró en Universitario y valoró al personal que acompaña al primer equipo. Para el preparador físico de Héctor Cúper, ese entorno contribuye a que el club funcione como una familia.

“Excelente, nada para decir. Es una institución modelo. Quizá ustedes no lo pueden percibir porque es difícil de comparar, pero tienes todas las comodidades. El personal que trabaja es extraordinario: Alfio, quien me acompaña en la preparación física; Eric, entrenador de arqueros; los cocineros y quienes cortan el pasto. Son personas dispuestas. Un día los reuní y les dije que queríamos hacerles un regalo, porque no salen en la foto del gol, pero hacían muy fácil nuestra semana. La ‘U’ es una familia de verdad. Estoy totalmente agradecido”, expresó.

En ese contexto, Gaggero aseguró que Universitario podrá alcanzar su objetivo deportivo, pese a que él no continuará en el proceso. “Lo vamos a lograr. Me tocó pasar y no quedarme a levantar la copa, pero lo vamos a lograr. Hay mucha presión. No sabría decir si es lo único, entre tantas cosas de las que los cuerpos técnicos nos podemos hacer cargo, que salgan bien o no. No quiero decir que sea solo la presión, pero es un momento pesado para el club. Es la gloria y cuesta; hay que darlo todo”, afirmó.

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