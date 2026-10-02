Candidatos a la alcaldía de Punta Negra 2026: quiénes postulan, sus partidos y trayectoria política

La sede de la Municipalidad Distrital de Punta Negra alberga la gestión local del distrito que elegirá nuevas autoridades edilicias.

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Los vecinos de Punta Negra acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir al alcalde y al concejo municipal que gobernarán el distrito durante el periodo 2027-2030. La relación actualizada registra siete candidatos a alcalde, aunque ocho organizaciones políticas participan en la elección distrital.

La diferencia responde a la situación de Fe en el Perú, que aparece sin candidato a alcalde y mantiene únicamente su lista de regidores, encabezada por Ángel Rubén Loza Escobar. Por ello, esta agrupación no debe contabilizarse como una octava candidatura al sillón municipal.

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Lista completa de candidatos a alcalde de Punta Negra y sus partidos políticos

La oferta electoral en Punta Negra reúne a siete postulantes a la alcaldía distrital, cada uno respaldado por una organización política distinta. La lista permite ver de forma rápida quiénes compiten por el cargo y bajo qué agrupación participan en las Elecciones Municipales 2026.

Mónica Alicia Huyhua Limachi — Acción Popular

Javier Vicente Bustamante Villafuerte — Partido Aprista Peruano

Luis Lizandro Alvitez Asalde — Partido Democrático Somos Perú

Miguel Ángel Saman Ballarta — Frente de la Esperanza 2021

José Rubén Delgado Heredia — Perú Moderno

Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz — Progresemos

Josué Jefferson de la Torre Bramón — Renovación Popular

Fe en el Perú participa con una lista de regidores, pero sin candidato inscrito al cargo de alcalde.

Hay postulantes que ya compitieron por el cargo en elecciones anteriores, un exalcalde, un actual regidor, aspirantes sin experiencia previa en cargos de elección popular y una candidata vinculada familiarmente con la actual gestión.

Mónica Alicia Huyhua Limachi — Acción Popular

Mónica Alicia Huyhua Limachi postula a la alcaldía del distrito de Punta Negra por el partido Acción Popular en las Elecciones Municipales 2026.

Mónica Alicia Huyhua Limachi, de Acción Popular, es la candidata más joven en la contienda por Punta Negra. Tiene 24 años y, según la información de su hoja de vida electoral recogida por Perú21, no declaró estudios técnicos ni universitarios y consignó como actividad económica la conducción de una bodega.

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Su candidatura también tiene un componente familiar dentro de la política distrital. Es hija del actual alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026. El burgomaestre integra ahora la lista de Acción Popular encabezada por su hija como candidato a regidor. La relación familiar ha sido objeto de cuestionamientos políticos, aunque Mónica Huyhua participa como candidata inscrita por derecho propio.

Javier Vicente Bustamante Villafuerte — Partido Aprista Peruano

Javier Vicente Bustamante Villafuerte es candidato a la alcaldía del distrito de Punta Negra por el Partido Aprista Peruano en las elecciones municipales.

Javier Vicente Bustamante Villafuerte, candidato del Partido Aprista Peruano, tiene 57 años, nació en Punta Negra y declaró ante el JNE que también reside en el distrito. En su hoja de vida no registra estudios técnicos ni universitarios. Como experiencia laboral consignó trabajos de electricidad, mantenimiento y gestión realizados entre 2015 y 2022 para la Municipalidad Distrital de San Antonio, en Cañete, en calidad de proveedor. a

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En su declaración jurada no consignó cargos partidarios ni cargos obtenidos mediante elección popular y tampoco declaró sentencias penales firmes ni fallos relacionados con obligaciones familiares, contractuales, laborales o violencia familiar. Entre sus bienes muebles registró dos vehículos, uno de los cuales señaló haber vendido durante 2026, mientras que el segundo fue adquirido en abril del mismo año.

Luis Lizandro Alvitez Asalde — Somos Perú

Luis Lizandro Alvitez Asalde postula a la alcaldía del distrito de Punta Negra por el Partido Democrático Somos Perú en las elecciones municipales de 2026.

Luis Lizandro Alvitez Asalde, candidato del Partido Democrático Somos Perú, tiene 40 años y es cirujano dentista. Según la declaración jurada que presentó ante el JNE, obtuvo el grado de bachiller en Estomatología en 2021 y el título profesional de cirujano dentista en 2022 en la Universidad Privada Juan Pablo II. Desde ese año declaró ejercer su profesión de manera independiente en Pucusana.

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Alvitez no declaró cargos partidarios ni cargos obtenidos mediante elección popular, tampoco sentencias penales firmes o resoluciones relacionadas con obligaciones familiares, contractuales, laborales o violencia familiar. Para 2025 reportó S/31.955 de ingresos brutos por el ejercicio individual de su profesión, además de dos terrenos y una participación equivalente al 20% del capital directo de Clínica Alerta 365 SAC.

Miguel Ángel Saman Ballarta — Frente de la Esperanza 2021

Miguel Ángel Saman Ballarta compite como candidato del Frente de la Esperanza 2021 a la alcaldía del distrito peruano de Punta Negra.

Miguel Ángel Saman Ballarta, candidato del Frente de la Esperanza 2021, ya ha buscado anteriormente la alcaldía de Punta Negra. Participó en las elecciones municipales de 2018 y volvió a competir en 2022, cuando también postuló por el Frente de la Esperanza. En aquella elección declaró estudios en Administración Bancaria.

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Su trayectoria incluye investigaciones y sanciones administrativas relacionadas con procesos electorales anteriores. En 2018 fue detenido durante una investigación fiscal en la que se le atribuyó una presunta vinculación con la organización denominada “Los Charlys del Sur”. Además, la ONPE lo sancionó por incumplimientos vinculados con la presentación de información financiera de sus campañas municipales de 2018 y 2022.

José Rubén Delgado Heredia — Perú Moderno

José Rubén Delgado Heredia postula como candidato del partido Perú Moderno a la alcaldía del distrito de Punta Negra para las elecciones municipales de 2026.

José Rubén Delgado Heredia, candidato de Perú Moderno, ya fue elegido alcalde de Punta Negra en los comicios de 2018. Asumió el gobierno municipal en 2019, aunque posteriormente su gestión quedó afectada por un proceso penal que derivó en medidas judiciales en su contra.

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En febrero de 2021 fue capturado durante un megaoperativo y el Ministerio Público le atribuyó presuntamente encabezar una organización denominada “La Jauría del Sur”, investigada por delitos de organización criminal y contra la administración pública. En febrero de 2022, la Fiscalía informó que el Poder Judicial prolongó por diez meses la prisión preventiva que cumplía dentro de ese proceso.

Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz — Progresemos

Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz postula a la alcaldía del distrito de Punta Negra por el partido político Progresemos en las Elecciones Municipales 2026 en Perú.

Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz, de Progresemos, llega a la elección desde el propio concejo distrital. Es regidor de Punta Negra para el periodo 2023-2026, cargo para el que recibió la credencial del JNE luego de las elecciones municipales de 2022.

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Para participar en los comicios de este año, el concejo municipal aprobó su licencia entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Durante su periodo como regidor ha presentado pedidos de información y fiscalización sobre inmuebles municipales, contratos, alquileres, funcionarios y otros asuntos de la administración distrital, según acuerdos publicados por la propia municipalidad. En su hoja de vida electoral consigna una sentencia por desobediencia a la autoridad correspondiente a 2014, con pena suspendida.

Josué Jefferson de la Torre Bramón — Renovación Popular

Josué Jefferson de la Torre Bramón postula a la alcaldía del distrito de Punta Negra por el partido Renovación Popular en las Elecciones Municipales 2026.

Josué Jefferson de la Torre Bramón, abogado y candidato de Renovación Popular, ya postuló a la alcaldía de Punta Negra en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 por la misma organización política. En aquel proceso fue uno de los siete aspirantes inscritos para dirigir el distrito.

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De la Torre también ha desarrollado una trayectoria en la administración pública municipal de Lima. En 2025 ejercía como gerente de Asuntos Legales de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) y documentos institucionales de marzo de 2026 lo identifican como gerente general de la empresa municipal.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Los electores pueden revisar las declaraciones juradas de hoja de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, documentos que contienen información sobre formación académica, experiencia laboral, trayectoria política, ingresos, bienes y sentencias declaradas por cada postulante.

También se pueden consultar los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas para conocer los principales problemas identificados en Punta Negra y las medidas que plantean ejecutar durante el próximo periodo municipal.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Punta Negra?

El próximo alcalde encabezará la Municipalidad Distrital de Punta Negra durante el periodo 2027-2030 y, junto con el concejo municipal, estará a cargo de la gestión de servicios locales, desarrollo urbano, limpieza pública, fiscalización, mantenimiento de espacios públicos y administración de los recursos municipales, dentro de las competencias establecidas para los gobiernos locales.

En seguridad ciudadana, la municipalidad administra el serenazgo y participa en tareas de prevención y coordinación, mientras que la investigación de delitos y las funciones policiales corresponden a la Policía Nacional y al Ministerio Público.