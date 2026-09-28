Papa León XIV se reunirá con 30 mil jóvenes en el Estadio Monumental de Ate: conoce cuándo será el encuentro y cómo participar

El Papa León XIV se reunirá con más de 30 mil jóvenes en el Estadio Monumental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más esperados en Lima, donde el pontífice se reunirá con miles de jóvenes en el Estadio Monumental de Ate. La actividad, programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, será una vigilia de oración que incluirá expresiones artísticas, dinámicas y testimonios de vida.

De acuerdo con la información difundida por el Arzobispado de Lima, se habilitará una convocatoria abierta para que aproximadamente 30.000 jóvenes puedan participar de este encuentro con el Santo Padre. La inscripción estará dirigida a personas de entre 16 y 35 años, quienes deberán estar atentas a los próximos anuncios sobre el procedimiento para asegurar su asistencia.

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El anuncio fue realizado por el sacerdote Yadir Candela, representante del Arzobispado de Lima, en declaraciones a RPP. Según explicó, el recinto deportivo tiene capacidad para recibir alrededor de 60.000 asistentes durante la jornada. La mitad de este aforo será destinada a delegaciones juveniles procedentes de distintas diócesis del país, mientras que los otros 30.000 espacios serán cubiertos mediante una convocatoria abierta.

La actividad forma parte de la agenda oficial de la visita apostólica de León XIV, quien permanecerá en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Monumental?

La vigilia de oración se realizará el jueves 12 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Monumental de Lima, ubicado en el distrito de Ate. La actividad congregará a jóvenes universitarios, delegaciones de distintas regiones y participantes que accedan mediante la convocatoria abierta.

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Aunque el encuentro estará centrado en la oración y la espiritualidad, no tendrá el formato de una misa tradicional. Según los detalles adelantados por el Arzobispado de Lima, la jornada incluirá diferentes momentos de participación, expresiones artísticas, dinámicas grupales y testimonios de vida.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre el pontífice y las nuevas generaciones, con la participación de jóvenes provenientes de diversas comunidades católicas del país.

El sacerdote Yadir Candela explicó que el estadio se convertirá en un espacio de acogida para los asistentes. En ese sentido, la vigilia no estará limitada a una ceremonia religiosa convencional, sino que incorporará actividades que permitan la participación de los jóvenes durante la jornada.

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Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.

¿Cómo inscribirse para participar en la vigilia con el papa León XIV?

Los jóvenes interesados en asistir deberán estar atentos a los próximos anuncios de la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima, institución encargada de difundir la información relacionada con la convocatoria.

La organización adelantó que los detalles sobre el procedimiento de inscripción serán publicados próximamente en sus plataformas oficiales. Por el momento, se recomienda a los interesados evitar compartir formularios o enlaces que no hayan sido difundidos por los canales institucionales.

Estos son los principales datos que deben tener en cuenta quienes deseen participar:

Edad: convocatoria abierta para jóvenes de 16 a 35 años.

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Estadio Monumental de Ate, Lima.

Actividad: vigilia de oración con el papa León XIV.

Cupos: aproximadamente 30.000 espacios para inscripción abierta.

Inscripción: los detalles serán anunciados por los canales oficiales de la Vicaría de la Juventud y el Arzobispado de Lima.

La convocatoria abierta permitirá que jóvenes que no forman parte de delegaciones diocesanas puedan tener la oportunidad de participar en esta actividad, siempre que cumplan con los requisitos que establezca la organización.

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Santa Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres, Francisco Solano y Juan Macías forman parte de la identidad visual presentada para el viaje apostólico de noviembre| Foto: El Vaticano

¿Qué otras actividades realizará el papa León XIV durante su visita al Perú?

El encuentro con los jóvenes será parte de una jornada pastoral que comenzará desde la mañana del jueves 12 de noviembre en Lima.

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el pontífice iniciará sus actividades a las 9:30 horas con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Posteriormente, a las 10:20 horas, participará en la celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales en la Basílica Catedral de Lima.

A las 11:30 horas, León XIV tendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral. Por la tarde, encabezará la vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental. La jornada concluirá con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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La visita del pontífice continuará el viernes 13 de noviembre en Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa. Allí celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14 participará en actividades religiosas en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. Al día siguiente viajará a Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. Posteriormente, continuará su recorrido hacia Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

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Finalmente, el lunes 16 de noviembre, León XIV celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de participar en la ceremonia de despedida en el Callao y emprender su retorno a Roma.

“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

¿Por qué será especial el encuentro con los jóvenes en Lima?

La vigilia en el Estadio Monumental será uno de los principales espacios de participación juvenil dentro de la agenda peruana del pontífice. La convocatoria contempla tanto a delegaciones organizadas por las diócesis como a jóvenes que podrán solicitar su participación mediante el registro abierto.

El encuentro también se enmarca en el trabajo pastoral que desarrolla la Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima, organismo que articula distintas iniciativas dirigidas a jóvenes, grupos parroquiales y comunidades universitarias.

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El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

Con la expectativa de reunir a decenas de miles de asistentes, la organización deberá comunicar próximamente las condiciones de inscripción y las indicaciones para el ingreso al recinto. Mientras tanto, los interesados pueden seguir las publicaciones del Arzobispado de Lima y de la Vicaría de la Juventud para conocer las novedades sobre la convocatoria.