Perú

Chofer casi atropella a un policía para escapar de un operativo en Cajamarca, pero termina detenido

El efectivo sacó su arma de fuego ante la peligrosa maniobra del conductor, quien trasladaba pasajeros desde Cajamarca hacia Ciudad de Dios sin contar con la habilitación correspondiente

Las imágenes muestran el momento en que el conductor avanza con su vehículo durante la intervención de la SUTRAN y se acerca peligrosamente a un efectivo policial. El agente saca su arma de fuego para detener la maniobra y el chofer termina siendo trasladado a una comisaría. Fuente: TV Perú Noticias
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Un conductor intentó atropellar a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo de fiscalización en Cajamarca. El chofer avanzó con su vehículo hacia el efectivo cuando los agentes intentaban intervenirlo, por lo que el policía sacó su arma de fuego para detener la peligrosa maniobra.

El hecho ocurrió cuando inspectores de la SUTRAN realizaban un control en los exteriores de un terminal terrestre autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La unidad trasladaba pasajeros desde Cajamarca hacia Ciudad de Dios, en La Libertad, pero no contaba con la habilitación necesaria para brindar este servicio, según informó Carlos Bruzo, vocero de la entidad, a TV Perú Noticias.

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Tras el incidente, el conductor fue trasladado por los efectivos policiales a una comisaría. SUTRAN también le impuso un acta de control por la infracción detectada y anunció acciones penales mediante su procuraduría pública por la conducta registrada durante la intervención.

Dos tomas de un agente policial con casco apoyando las manos sobre la parte delantera de un automóvil negro
Un agente de la Policía Nacional del Perú interviene un vehículo informal cuyo conductor intentó embestirlo durante un control de transporte en Cajamarca. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Conductor intentó evadir la fiscalización y casi embistió a un policía

Las imágenes difundidas por TV Perú Noticias muestran el momento en que los inspectores intervienen el vehículo durante el operativo. Ante la presencia de los fiscalizadores, el conductor intentó evitar el control y realizó maniobras para continuar su recorrido.

Según lo señalado durante el reporte, el chofer cerró la ventana del vehículo y se negó inicialmente a atender la intervención. Luego avanzó con la unidad, pese a la presencia de los agentes y del personal policial que participaba en el operativo.

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La maniobra generó una situación de peligro para uno de los efectivos. El vehículo avanzó hacia el policía y estuvo cerca de embestirlo, por lo que el agente sacó su arma de fuego para controlar la situación y evitar que el conductor continuara con la acción.

“Este conductor hace maniobras evasivas para poder escaparse, para poder evadir su responsabilidad”, declaró Carlos Bruzo a TV Perú Noticias. El vocero de SUTRAN advirtió que una conducta de este tipo podía poner en riesgo tanto a los pasajeros como a los inspectores y policías que participaban en la intervención.

Vista del interior de un auto con su conductor y vista exterior de una camioneta negra rodeada por agentes de policía en una calle
Agentes de la Policía Nacional y de la Sutran intervienen a un conductor de transporte informal en Cajamarca. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Vehículo trasladaba pasajeros de Cajamarca a La Libertad sin autorización

El origen del operativo estuvo relacionado con la prestación de un servicio de transporte de pasajeros sin la habilitación correspondiente. Según Bruzo, la unidad intervenida trasladaba personas desde Cajamarca hasta Ciudad de Dios, en La Libertad, a cambio de un pago.

El vocero explicó que los inspectores detectaron el vehículo en los exteriores de un terminal terrestre autorizado por el MTC. La unidad, según la información proporcionada por SUTRAN, no contaba con autorización para realizar un servicio de ámbito nacional.

Ante esta infracción, la entidad impuso un acta de control de código F1, cuyo monto equivale a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). También corresponden medidas preventivas como el internamiento del vehículo en un depósito, el retiro de las placas de rodaje o la retención de la licencia de conducir, según el caso.

Bruzo señaló que la intervención no quedó únicamente en el ámbito administrativo. “A través de nuestra procuraduría pública realizamos denuncias penales al Ministerio Público”, indicó a TV Perú Noticias. Añadió que SUTRAN presentó más de 5.000 denuncias penales desde 2020, de las cuales 240 correspondieron a casos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Un agente de policía con chaleco reflectante verde y casco blanco se coloca frente a un automóvil oscuro en una calle
Un agente de la Policía Nacional del Perú interviene un vehículo informal frente a un terminal en Cajamarca luego de que el conductor intentara embestirlo. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Conductor fue trasladado a una comisaría tras el operativo

Tras la intervención, el conductor fue llevado por los policías a una comisaría, mientras SUTRAN inició las acciones administrativas y penales correspondientes. La entidad también informó que este tipo de operativos se desarrolla de manera articulada con la Policía Nacional.

De acuerdo con el vocero, SUTRAN cuenta con más de 950 inspectores desplegados en puntos estratégicos de la red vial nacional y en zonas donde se detectan paraderos informales. La institución mantiene presencia en 24 regiones del país.

En lo que va del año, SUTRAN realizó más de 5.500 operativos focalizados contra el servicio de transporte no autorizado e impuso más de 2.600 actas de control de código F1, según las cifras proporcionadas por Bruzo durante la entrevista.

La entidad también recordó que los ciudadanos pueden reportar incidencias relacionadas con el transporte mediante el FiscaFono, línea de WhatsApp 999 382 606, donde se pueden enviar fotografías y videos. Además, cuenta con la línea de emergencias 0800-12345, disponible las 24 horas.

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