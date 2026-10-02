Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

Buenas noticias para Juliaca. El Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundado el pedido de inejecutabilidad presentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ordenó cumplir la resolución del Tribunal Constitucional . Así, Deportivo Binacional volverá a disputar la Liga 1 en la temporada 2027.

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