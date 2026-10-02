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Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

El Tercer Juzgado Civil de Puno ordenó a la Federación ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional a favor del ‘poderoso del sur’. Con esta decisión, Juliaca volverá a la máxima categoría del fútbol peruano

Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF y Binacional jugará la Liga 1 2027.
Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF y Binacional jugará la Liga 1 2027.
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Buenas noticias para Juliaca. El Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundado el pedido de inejecutabilidad presentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ordenó cumplir la resolución del Tribunal Constitucional. Así, Deportivo Binacional volverá a disputar la Liga 1 en la temporada 2027.

Poder Judicial exigió que la Federación cumpla con la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional.
Poder Judicial exigió que la Federación cumpla con la resolución del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional.

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