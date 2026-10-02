Lista de candidatos a la alcaldía de Ate en las Elecciones municipales 2026: estos son los 21 postulantes

Un ciudadano deposita su voto en un ánfora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales junto a la delimitación del distrito de Ate en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ate se prepara para elegir a su próxima autoridad municipal en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre. En estos comicios, los vecinos deberán escoger al alcalde distrital y a los integrantes del concejo municipal que asumirán la conducción de la jurisdicción durante el próximo periodo. El distrito cuenta con aproximadamente 716.859 habitantes, según cifras oficiales informadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Entre los principales desafíos que enfrenta Ate se encuentran la inseguridad ciudadana y la extorsión, el congestionamiento vehicular y la informalidad en el transporte, además de problemas relacionados con la contaminación ambiental, la acumulación de residuos y el acceso a servicios básicos. Los robos y asaltos, el cobro de cupos y la demanda de mayor patrullaje forman parte de las preocupaciones de los vecinos, mientras que la Carretera Central concentra algunos de los principales problemas de movilidad.

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¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Ate?

Son 21 candidatos los que buscan llegar a la Alcaldía de Ate en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sus propuestas incluyen diferentes alternativas para atender los principales problemas del distrito. La seguridad ciudadana es uno de los temas que concentra mayor atención, con planes que plantean desde la ampliación de la videovigilancia hasta la incorporación de inteligencia artificial, drones, botones de pánico y patrullaje integrado con la Policía Nacional.

Acción Popular: Walter Jesús Rivera Guerra

El excongresista Walter Jesús Rivera Guerra presenta su candidatura a la alcaldía del distrito de Ate.

Walter Jesús Rivera Guerra postula por Acción Popular.

Entre sus propuestas plantea reforzar la seguridad ciudadana mediante un sistema integrado de serenazgo, videovigilancia conectada con la Policía y juntas vecinales. También propone recuperar losas deportivas y parques, ampliar programas para jóvenes y crear un Centro Municipal de Atención a la Mujer. En servicios públicos, plantea ampliar el acceso al agua y saneamiento, modernizar la gestión de residuos, recuperar áreas verdes y ejecutar obras para reducir riesgos en laderas.

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Ahora Nación: Luis Eusebio Poma Tacuri

Luis Eusebio Poma Tacuri presenta su candidatura a la alcaldía del distrito de Ate con la organización política Ahora Nación.

Luis Eusebio Poma Tacuri postula por Ahora Nación.

Su propuesta de seguridad contempla la creación de un Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) y la instalación de cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial y lectura de placas. También plantea dividir el Serenazgo en subcuadrantes y fortalecer las juntas vecinales. En el ámbito económico, propone enfrentar el comercio informal mediante la formalización y reubicación de comerciantes en nuevos mercados, acompañada de capacitación.

Alianza Electoral Venceremos: Arturo Jonell Peña Sánchez

Arturo Jonell Peña Sánchez postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Arturo Jonell Peña Sánchez postula por Alianza Electoral Venceremos.

Plantea fortalecer la seguridad ciudadana mediante la profesionalización del Serenazgo, mayor equipamiento, patrullaje integrado y tecnología de vigilancia, como cámaras, una central de monitoreo y botones de pánico. En desarrollo económico, propone crear una red de ferias itinerantes y un Centro Municipal de Desarrollo Productivo y Emprendimiento para capacitar a emprendedores en gestión, marketing digital y comercio electrónico.

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Avanza País: Manuel Gaudencio Vidal Camargo

Manuel Gaudencio Vidal Camargo postula a la alcaldía de Ate junto a su hijo y actual alcalde Franco Vidal en la lista del partido Avanza País.

Manuel Gaudencio Vidal Camargo postula por Avanza País.

Entre sus principales propuestas figura profundizar el uso de tecnología para combatir la delincuencia mediante cámaras de videovigilancia, drones y patrullaje integrado entre el Serenazgo y la Policía. También plantea mejorar el alumbrado público en zonas críticas. Para los jóvenes, propone capacitación técnico-productiva, una bolsa de trabajo digital y programas de emprendimiento y formalización.

FREPAP: Misael Meneses Flores

Misael Meneses Flores postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Misael Meneses Flores postula por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

Su plan plantea modernizar el sistema de seguridad mediante una central de monitoreo con inteligencia artificial, ampliar la videovigilancia, instalar alarmas vecinales y fortalecer el patrullaje integrado. En materia económica, propone crear un Centro Municipal de Empleo y Oportunidades Laborales, una bolsa de trabajo distrital y programas de primer empleo e inserción laboral, además de fortalecer el desarrollo empresarial.

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Juntos por el Perú: Oscar Ramírez Rojas

Oscar Ramírez postula a la alcaldía del distrito de Ate en representación de la agrupación política Juntos por el Perú.

Oscar Ramírez Rojas postula por Juntos por el Perú.

Plantea combatir la inseguridad mediante patrullaje por cuadrantes, cámaras con inteligencia artificial, identificación de placas y botones de pánico, además de integrar los sistemas de videovigilancia municipales, vecinales y comerciales. En salud, propone campañas itinerantes contra la anemia, módulos de orientación psicológica y gestionar un centro especializado para personas con enfermedad renal crónica.

Partido Aprista Peruano: Jaime Bruno Valeriano Codina

El candidato Jaime Valeriano Codina busca la alcaldía del distrito de Ate por el Partido Aprista Peruano para el periodo de 2027 a 2030.

Jaime Bruno Valeriano Codina postula por el Partido Aprista Peruano.

Su propuesta de seguridad contempla fortalecer el Serenazgo, ampliar la videovigilancia y crear un equipo especializado contra el delito. También plantea recuperar el alumbrado público mediante el programa “IlumiATE” y conformar brigadas vecinales. En movilidad, propone descongestionar puntos críticos como Ceres y la entrada a Huachipa, además de reparar vías y mejorar la señalización peatonal.

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Partido Cívico Obras: Miguel Ángel Malma Valverde

El candidato Miguel Ángel Malma Valverde se postula a la alcaldía del distrito de Ate.

Miguel Ángel Malma Valverde postula por el Partido Cívico Obras.

Propone implementar un Centro Inteligente de Seguridad Distrital, ampliar la videovigilancia, utilizar drones y reforzar el patrullaje integrado con la Policía. También plantea instalar puestos de auxilio, alarmas vecinales e iluminación en zonas oscuras. En desarrollo económico, propone crear una bolsa de trabajo y ferias laborales, capacitar a emprendedores y ordenar y formalizar el comercio ambulatorio.

Partido del Buen Gobierno: Enrique Bruno Palma Salinas

Enrique Bruno Palma Salinas postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Enrique Bruno Palma Salinas postula por el Partido del Buen Gobierno.

Entre sus propuestas plantea profesionalizar el Serenazgo, crear bases zonales y ampliar la vigilancia mediante cámaras con reconocimiento facial y de placas y drones. En materia ambiental, propone fortalecer la gestión de residuos y proteger el Bosque Urbano Separadora Industrial, además de plantear medidas relacionadas con el impacto ambiental del Anillo Vial Periférico.

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Partido Democrático Somos Perú: Simón Ortiz Talaverano

Simón Ortiz postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate en las elecciones municipales.

Simón Ortiz Talaverano postula por el Partido Democrático Somos Perú.

Su propuesta de seguridad contempla incrementar y capacitar al personal de Serenazgo, reabrir casetas de vigilancia e instalar cámaras conectadas con la Policía. También plantea incorporar a mototaxistas y agentes de seguridad privada a las acciones preventivas. En infraestructura y movilidad, propone ampliar avenidas, mejorar vías de la Carretera Central, instalar semáforos y puentes peatonales y avanzar en la formalización y titulación de predios.

Partido Frente de la Esperanza 2021: Maidy Marti López Casimiro

Maidy Marti López Casimiro postula a la alcaldía del distrito de Ate.

Maidy Marti López Casimiro postula por el Partido Frente de la Esperanza 2021.

Plantea combatir la delincuencia y la prostitución mediante el fortalecimiento del patrullaje integrado y la profesionalización del Serenazgo. También propone formalizar a vendedores ambulantes y empresas privadas, facilitar licencias y certificados municipales y organizar ferias para conectar a productores agrícolas con consumidores en las siete zonas del distrito.

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Partido Morado: Jorge Antonio Salazar Velásquez

Jorge Antonio Salazar Velásquez postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Jorge Antonio Salazar Velásquez postula por el Partido Morado.

Su propuesta de seguridad contempla crear centros de inteligencia de videovigilancia conectados con la Policía y utilizar drones distribuidos en las siete zonas de Ate. En salud, plantea reactivar y construir policlínicos municipales descentralizados y centros de rehabilitación para niños con autismo.

Partido País para Todos: Carlos Daniel Cuya Ponce

Carlos Daniel Cuya Ponce postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Carlos Daniel Cuya Ponce postula por País para Todos.

Propone combatir la inseguridad mediante el programa “Ate se respeta”, con módulos preventivos, fortalecimiento de las juntas vecinales y videovigilancia coordinada con la Policía. En educación y cultura, plantea gestionar la creación de una institución educativa municipal para estudiantes de secundaria y desarrollar programas de formación, música, reforzamiento académico y apoyo psicológico para niños y adolescentes.

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Partido Patriótico del Perú: Gianmarco Valentín Tobalino Castillo

Gianmarco Valentín Tobalino Castillo se postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate.

Gianmarco Valentín Tobalino Castillo postula por el Partido Patriótico del Perú.

Plantea implementar una central inteligente de seguridad, cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento de placas, bases descentralizadas y drones de vigilancia. En desarrollo económico, propone facilitar la formalización de MYPE y comerciantes, crear una ventanilla empresarial digital, impulsar un parque industrial y establecer una bolsa laboral municipal junto con programas de inserción laboral para jóvenes.

Partido Político Perú Primero: Joel José Núñez Mendoza

Joel José Núñez Mendoza postula a la alcaldía del distrito de Ate con la organización política Perú Primero.

Joel José Núñez Mendoza postula por Perú Primero.

Su propuesta de seguridad plantea utilizar cámaras inteligentes, inteligencia artificial, botones de pánico y patrullaje integrado, además de recuperar espacios públicos y fortalecer las juntas vecinales. También propone una transformación digital de la administración municipal mediante una aplicación, expediente electrónico, seguimiento de trámites y un chatbot con inteligencia artificial disponible las 24 horas.

Partido Popular Cristiano: José Luis Hurtado Apaico

José Luis Hurtado encabeza su campaña electoral hacia la alcaldía del distrito de Ate con el lema "Sigamos ideas, no personas".

José Luis Hurtado Apaico postula por el Partido Popular Cristiano.

Entre sus principales propuestas destaca la creación del C5 Ate Seguro, con una amplia red de cámaras con inteligencia artificial y drones de vigilancia. En movilidad, plantea modernizar el sistema semafórico mediante el proyecto “Ola Verde Ate” y formalizar el transporte en mototaxis mediante monitoreo GPS y capacitación. También propone gestionar la conexión vial entre Javier Prado y Ramiro Prialé.

Podemos Perú: Edde Cuellar Alegría

Edde Cuellar postula como candidato a la alcaldía del distrito de Ate en representación del partido político Acción Popular.

Edde Cuellar Alegría postula por Podemos Perú.

Plantea implementar un sistema inteligente de seguridad basado en videovigilancia, reconocimiento facial, monitoreo en tiempo real y patrullaje integrado. En desarrollo económico, propone simplificar los trámites mediante licencias digitales, crear una Bolsa de Trabajo Municipal Digital, capacitar a las MYPE en comercio electrónico y brindar asistencia técnica a emprendedores.

Progresemos: Mel Ian Vilcahuaman Medrano

Mel Ian Vilcahuaman Medrano, candidato a la alcaldía del distrito de Ate, realiza gestos al hablar durante una grabación al aire libre.

Mel Ian Vilcahuaman Medrano postula por Progresemos.

Su propuesta contempla fortalecer la seguridad mediante una central integrada, profesionalización del Serenazgo, patrullaje integrado y ampliación de las cámaras de videovigilancia. En el ámbito económico, plantea crear el programa “Ate Emprende”, organizar ferias productivas y comerciales y poner en funcionamiento una bolsa laboral para conectar a empresas con vecinos.

Renovación Popular Perú: Elizabeth Nancy Cabezas Flores

Elizabeth Nancy Cabezas Flores se presenta como candidata a la alcaldía del distrito de Ate.

Elizabeth Nancy Cabezas Flores postula por Renovación Popular Perú.

Plantea crear centrales de monitoreo inteligente en distintas zonas de Ate, ampliar la videovigilancia con inteligencia artificial y utilizar drones para reforzar la seguridad. En desarrollo económico, propone facilitar la creación de nuevos negocios mediante incentivos, simplificación de trámites y una “Licencia Express en 48 horas” a través de una plataforma digital.

Salvemos al Perú: Rodolfo Roiro Padilla

Rodolfo Roiro promociona su candidatura a la alcaldía del distrito peruano de Ate con la agrupación Salvemos al Perú.

Rodolfo Roiro Padilla postula por Salvemos al Perú.

Su plan contempla ampliar la videovigilancia con inteligencia artificial, incorporar nuevas unidades móviles al Serenazgo y fortalecer el patrullaje coordinado con la Policía y las juntas vecinales. También propone crear una Bolsa Municipal de Trabajo, facilitar la emisión digital de licencias y capacitar a las MYPE en transformación digital y finanzas, además de formalizar y reubicar parte del comercio ambulatorio.

Visión Perú: Netzer Alemao Chávez Flores

Netzer Alemao Chávez Flores postula a la alcaldía del distrito de Ate.

Netzer Alemao Chávez Flores postula por Visión Perú.

Propone fortalecer la seguridad mediante comités distritales integrados por vecinos, autoridades y Policía, además de capacitar al Serenazgo y desarrollar programas de prevención del delito. También plantea crear centros de reinserción social para jóvenes en riesgo. En desarrollo económico, propone ferias laborales, capacitación técnica, incentivos para formalizar microempresas y la creación de polos económicos con mercados, centros de innovación y pequeños parques industriales.