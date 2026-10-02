Perú

Señor de los Milagros: Las medidas de seguridad para el primer recorrido este sábado 3 de octubre

La Hermandad de las Nazarenas coordina con la PNP, Bomberos, SAMU, Ministerio de Salud y Municipalidad de Lima para atender emergencias durante la procesión. El recorrido concluirá en la iglesia de Las Nazarenas

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)
La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)
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El primer recorrido procesional del Señor de los Milagros contará con un plan de seguridad y atención médica coordinado entre la Hermandad de las Nazarenas, la Policía Nacional del Perú (PNP), los Bomberos , personal del Ministerio de Salud (Minsa) y la Municipalidad de Lima. La organización prevé vallas para ordenar el ingreso al santuario, cuadrillas de emergencia y ambulancias ubicadas en puntos definidos de la ruta.

José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, explicó que el anda ingresará a la iglesia de Las Nazarenas cerca de las 7:30 u 8:00 p. m., donde permanecerá en el altar mayor tras finalizar el recorrido.

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“Llegamos a Tacna. En Tacna seguimos de frente y entramos acá a la Iglesia de las Nazarenas alrededor de las 7:30, 8:00 de la noche, en donde ya estará siempre el Señor de los Milagros en el altar mayor de la iglesia”, señaló a Exitosa Noticias.

Vallas, cuadrillas y ambulancias para responder ante emergencias

La Hermandad informó que el acceso al templo estará delimitado para facilitar el ingreso y salida de los fieles por ambas puertas. La medida busca ordenar el tránsito de personas durante las jornadas procesionales de octubre.

El operativo contempla la participación de instituciones públicas y privadas que apoyarán la seguridad y atención de los asistentes.

Venimos trabajando desde hace meses con todas las instituciones que nos apoyan como son bombero, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Iris, SAMU, Municipalidad de Lima, Serenazgo”, afirmó. El objetivo es atender con rapidez situaciones de salud que puedan presentarse durante el desplazamiento del anda.

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La primera respuesta ante un desvanecimiento u otra emergencia recaerá en la cuadrilla 16 de emergencia de la Hermandad. Si el caso requiere atención especializada, el paciente será trasladado en ambulancia a uno de los hospitales cercanos.

“Si es necesario derivarla a un hospital, se le traslada en una ambulancia que están ya posicionadas en un lugar previamente establecido y son derivados a los hospitales más cercanos para su pronta atención”, explicó Toledo.

Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
Primera salida: será el sábado 3 de octubre, desde el Monasterio de las Nazarenas al mediodía, con recorrido por Emancipación, Chancay, Callao y Tacna. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

Hermandad espera un encuentro entre el Cristo Moreno y el papa León XIV

La llegada del papa León XIV al Perú ha generado expectativa entre los integrantes de la Hermandad y los fieles. Toledo señaló que existe el deseo de que el pontífice pueda encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros durante su visita a Lima.

Es lo que todos queremos. Hay la posibilidad, queremos que se encuentre”, declaró. Recordó que León XIV ya tuvo vínculos con esta devoción durante su actividad pastoral, al bendecir la imagen en Roma, celebrar una misa en su honor y cargar el anda en Chiclayo.

El mayordomo planteó que el anda y los sagrados lienzos podrían estar presentes en una misa presidida por el pontífice. “Sería lindo que estando acá en Lima, en la misa que presida con todos los peruanos, esté presente el anda y los sagrados lienzos del Señor de los Milagros”, sostuvo.

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