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Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

El exfutbolista aseguró que si el ‘Orejas’ vuelve a su mejor desempeño, será titular en el equipo de Fabián Bustos: “Le ha dado mucho al fútbol y a la ‘U’”

El exfutbolista se refirió al desempeño del 'Orejas' en Universitario de Deportes. (Denganche)
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Edison Flores es uno de los jugadores cuestionados en Universitario de Deportes debido al discreto nivel que viene mostrando en la temporada. El ‘Orejas’ perdió la titularidad y los hinchas empiezan a exigir que mejore su rendimiento en la recta final del Torneo Clausura 2026.

Es una incertidumbre si con la llegada de Fabián Bustos volverá a tener protagonismo e la ‘U’ en el reinicio de la Liga 1. Sin embargo, Mauro Cantoro confía que el atacante mejorará futbolísticamente y advirtió que podría ganar los lugares de Lisandro Alzugaray y el ‘Tunche’ Rivera.

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“Si él levanta un poco su nivel, rápido se los come Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera. Te digo por el peso que tiene, por quién es, porque cuando empieza a hacer tres goles seguidos, vamos a empezar: volvió el Flores de antes a la selección, ya se los come a esos dos seguro. Lo digo en lo personal, no digo que pase. Amo al ‘Tunche’, me encanta como jugador. Estamos hablando de un personaje, de Flores, que le ha dado mucho al fútbol y a la ‘U’. Un pibe de la casa, un pibe que llegó a la selección, y creo que si levanta su nivel, empieza a meter tres o cuatro partidos con este tipo que se ve que lo quiere; sí se la juega mano a mano rápido”, apuntó el exfutbolista en Desmarcados.

Edison Flores jugó 9 minutos en el Universitario vs Los Chankas. - créditos: Jesús Núñez
Edison Flores jugó 9 minutos en el Universitario vs Los Chankas. - créditos: Jesús Núñez

La firme postura de Fabián Bustos sobre Edison Flores, Andy Polo y Aldo Corzo

Fabián Bustos destacó el liderazgo de Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores durante su presentación en Universitario de Deportes. El entrenador los definió como referentes de jerarquía y valoró su trayectoria en la institución crema.

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Sobre el popular ‘Muelitas’, el DT remarcó su condición de capitán histórico, pese a que ha tenido menos participación por la competencia interna. “Aldo es el capitán histórico de la institución y obviamente ha tenido menos minutos porque la competencia está brava y sus compañeros están muy bien”, declaró.

El técnico sostuvo que el defensor puede aportar incluso cuando no le toque jugar. “Es un líder. Entonces, sin haber hablado, sé cómo va a estar empujando en querer jugar, y cuando no le toque, poder ayudar”, añadió.

El entrenador argentino ha sacado pecho por la jerarquía de los pilares del tricampeonato. | VIDEO: L1MAX

Bustos también se refirió a Polo y Flores, a quienes consideró dos capitanes con una historia extensa en Universitario. Ambos se formaron en el club, fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20 y lograron tres títulos nacionales.

“Andy y el ‘Orejas’ son dos capitanes de la institución. Con una historia grande en el club”, señaló el entrenador, quien aseguró que aprecia a ambos futbolistas y confía en sus condiciones.

Los 7 partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (sábado 10 de octubre / 19:00 horas / estadio Monumental)
  • Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 15:30 horas / estadio Mansiche)
  • Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / visita)
  • Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (programación por confirmar / estadio Monumental)
  • Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD Huancayo)
Dos futbolistas del club Universitario de Deportes celebran con los brazos abiertos sobre el terreno de juego frente a la tribuna
El delantero Gianluca Lapadula festeja una de sus anotaciones con Universitario de Deportes durante un partido de la Liga 1. (ITEA Sport / Liga 1)

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