Integrante de Corazón Serrano cumplirá su sueño de ver a BTS: Milagritos Díaz contó que le dieron un día libre para asistir al concierto

Milagritos Díaz es una de las fans que está a la espera de BTS en Perú

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Milagritos Díaz, integrante de Corazón Serrano, confirmó que asistirá al concierto de BTS en Lima después de recibir un día libre de la agrupación de cumbia. La cantante compartió la noticia en redes sociales y expresó su expectativa ante la posibilidad de ver por primera vez a uno de sus artistas favoritos como espectadora.

La artista señaló que acudirá a la fecha del 9 de octubre en el Estadio San Marcos, donde el grupo surcoreano ofrecerá uno de sus tres conciertos programados en la capital. BTS también se presentará el 7 y el 10 de octubre como parte de su gira mundial “Arirang”.

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“Sí, voy a ir al concierto de BTS. Me dieron permiso un día, pero no importa, yo tengo que estar ahí presente. Voy a ir el 9. El 9 estoy ahí”, dijo Milagritos Díaz en una transmisión dirigida a sus seguidores.

La vocalista de Corazón Serrano reconoció que la salida supondrá una experiencia distinta a sus habituales presentaciones. Aunque está acostumbrada a cantar frente a miles de personas, contó que nunca había asistido como público a un concierto de gran formato de un artista que admira.

“No sé cómo voy a hacer, no lo sé, porque nunca he ido a un concierto y peor en el San Marcos. O sea, no he ido como espectadora a ningún concierto, ningún concierto de un artista favorito mío”, comentó.

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Cantante de Corazón Serrano pidió día libre para poder ir al concierto de BTS. IG

Su primera vez como espectadora

El anuncio de Milagritos Díaz generó reacciones entre los seguidores de la agrupación piurana y del grupo de K-pop. La intérprete compartió su entusiasmo, pero también sus dudas sobre cómo será su ingreso y permanencia en el estadio durante el show.

La artista indicó que el concierto de BTS será su primera experiencia como espectadora en una presentación de esa magnitud. “Sé que no sé ni siquiera cómo voy a reaccionar, si voy a llorar, si me voy a desmayar. No lo sé, pero estoy súper ansiosa”, afirmó.

Díaz no brindó detalles sobre cómo organizará sus actividades con Corazón Serrano antes y después del espectáculo. La agrupación, sin embargo, le concedió un permiso por un día para que pueda asistir a la fecha que eligió.

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La cantante integra una orquesta que mantiene una agenda habitual de conciertos en distintas ciudades del país. Por ello, su ausencia temporal fue recibida por sus seguidores como una muestra de respaldo del grupo hacia una actividad personal de la artista.

El video también abrió un intercambio entre usuarios que le ofrecieron recomendaciones para su primera asistencia a un concierto en el Estadio San Marcos. Entre los comentarios, varios seguidores le sugirieron llegar con anticipación, revisar las rutas de ingreso y llevar solo los objetos permitidos por la organización.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

BTS tendrá tres presentaciones en Lima

El grupo surcoreano llegará a Lima con tres fechas previstas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Los conciertos forman parte de la gira “Arirang”, que marca el regreso de los siete integrantes a los escenarios luego de completar sus compromisos de servicio militar en Corea del Sur.

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Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Las tres fechas programadas para Lima agotaron sus entradas oficiales, según la información difundida sobre la venta de boletos. Las transferencias de entradas se realizan mediante la aplicación Quentro y cada ticket admite una sola transferencia.

El espectáculo reunirá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La visita representa el retorno de BTS a Perú después de varios años y ha movilizado a miles de seguidores de ARMY, nombre con el que se identifica a la comunidad de fanáticos del grupo.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

Las autoridades locales y la producción han difundido un plan de ingreso y salida para las tres jornadas. La recomendación para los asistentes es verificar previamente las puertas asignadas, los horarios de acceso y las restricciones sobre objetos permitidos dentro del recinto.

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El Estadio San Marcos concentra parte de las expectativas por la asistencia prevista en cada presentación. Las fechas de BTS han generado una alta demanda y una intensa actividad en redes sociales, donde los seguidores comparten información sobre accesos, puntos de encuentro y medidas de seguridad.

Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos