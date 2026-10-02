Perú

Candidatos a la alcaldía de Pachacámac: lista de postulantes para las elecciones de este 4 de octubre

Ocho postulantes compiten por la alcaldía distrital en los comicios del domingo 4 de octubre. La jornada electoral se realizará de 7:00 a 17:00 y los vecinos pueden consultar su local de votación antes de asistir a sufragar

Pachacámac - Lima - aniversario - turismo - Perú - historias
 (munipachacamac.gob.pe)
Guardar

Los vecinos de Pachacámac acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a sus autoridades regionales y municipales. En el distrito, la votación definirá al próximo alcalde distrital y a los regidores que integrarán el concejo municipal durante el periodo 2027-2030. La jornada electoral está prevista entre las 7:00 y las 17:00, siempre que las mesas se hayan instalado.

Los electores pueden verificar su local de votación, mesa, número de orden y una eventual designación como miembro de mesa en la plataforma de consulta electoral de la ONPE, con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El alcalde distrital representa a la municipalidad, ejecuta el presupuesto y los acuerdos del concejo, administra los servicios locales y dirige las políticas vinculadas con seguridad ciudadana, limpieza pública, obras, desarrollo urbano y programas sociales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda confirmar el local antes de acudir, ya que podría haber cambios por motivos excepcionales.

PUBLICIDAD

Héctor Javier Quispe Salvador, Renovación Popular

Héctor Javier Quispe Salvador postula por Renovación Popular. En su declaración jurada consignó experiencia como abogado independiente en Pachacámac y como conciliador del Centro de Conciliación Extrajudicial Manchay Paz. También declaró estudios universitarios y de posgrado.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Hector Javier Quispe Salvador - JNE

Luis Fernando Moreno Córdova, Partido SíCreo

Luis Fernando Moreno Córdova es el candidato del Partido SíCreo. En su hoja de vida declaró que trabaja como asesor comercial en Metro Gas del Perú E.I.R.L. y que antes ocupó una función similar en Fonbienes Perú Empresa Administradora de Fondos Colectivos S.A. Además, registró experiencia como coordinador general de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Luis Fernando Moreno Cordova - JNE

Javier Fernando Ramírez Guerra Guerra, Partido Popular Cristiano

Javier Fernando Ramírez Guerra Guerra postula por el Partido Popular Cristiano (PPC). Según su declaración, se desempeña como gerente general de Maurtua Asociados Abogados S.A.C., cargo que consignó desde 2007. El documento también registra estudios universitarios.

PUBLICIDAD

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Javier Fernando Ramirez Guerra Guerra - JNE

Jorge Alexander Ardiles Quin, Partido Morado

Jorge Alexander Ardiles Quin representa al Partido Morado en Pachacámac. En su hoja de vida declaró experiencia laboral como coordinador de transporte en Transportes 77 S.A. y registró estudios universitarios.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Jorge Alexander Ardiles Quin - JNE

Pedro Quispe Galdos, Avanza País

Pedro Quispe Galdos postula por Avanza País - Partido de Integración Social. De acuerdo con la información presentada, figura como gerente general de Q&Q Technical Service S.A.C., empresa ubicada en Pachacámac. Su declaración también incluye estudios técnicos y no universitarios.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Pedro Quispe Galdos - JNE

Giancarlos Enrique Zárate Quispe, Frente de la Esperanza 2021

Giancarlos Enrique Zárate Quispe es el candidato del Frente de la Esperanza 2021. En su declaración jurada indicó que trabaja como abogado en la Municipalidad de Villa María del Triunfo desde 2023 y que prestó asistencia técnica para la Municipalidad Metropolitana de Lima. El documento registra que nació y reside en Lurín, aunque su postulación corresponde a la alcaldía distrital de Pachacámac.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Giancarlos Enrique Zarate Quispe - JNE

Guillermo Elvis Pomez Cano, Somos Perú

Guillermo Elvis Pomez Cano postula por el Partido Democrático Somos Perú. Su hoja de vida consigna que fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac entre 2019 y 2022. También declaró experiencia como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de cargos en el sector privado, entre ellos el de gerente general de Guiliz Capital S.A.C.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Guillermo Elvis Pomez Cano - JNE

Johnny Walter Auris Olivares, Partido Cívico Obras

Johnny Walter Auris Olivares representa al Partido Cívico Obras. En la declaración presentada ante las autoridades electorales señaló que trabaja como docente auxiliar de educación en la institución educativa N.° 7102 San Francisco de Asís, en Los Huertos de Manchay. También indicó que trabajó en 2025 en el Centro de Educación Básica Alternativa César Vallejo, en Pasco, y consignó estudios universitarios.

Candidato a la alcaldía de Pachacámac
Johnny Walter Auris Olivares - JNE

Temas Relacionados

peru-noticiasElecciones 2026PachacámacElecciones regionales y municipales 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BVL supera los 60.000 puntos: bolsa limeña abrió al alza junto a Wall Street

La plaza bursátil local registró avances en sus principales índices, mientras los mercados estadounidenses reaccionaron positivamente a los últimos datos de empleo y a una menor expectativa de alzas en las tasas de interés

BVL supera los 60.000 puntos: bolsa limeña abrió al alza junto a Wall Street

Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

El Tercer Juzgado Civil de Puno ordenó a la Federación ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional a favor del ‘poderoso del sur’. Con esta decisión, Juliaca volverá a la máxima categoría del fútbol peruano

Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ inició su programa con un baile al ritmo de la nueva canción de Thalía y el clip terminó en las redes oficiales de la cantante mexicana.

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

La joven conocida como Amber acusó públicamente a Jeremy Iturri de un supuesto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Señor de los Milagros: Las medidas de seguridad para el primer recorrido este sábado 3 de octubre

La Hermandad de las Nazarenas coordina con la PNP, Bomberos, SAMU, Ministerio de Salud y Municipalidad de Lima para atender emergencias durante la procesión. El recorrido concluirá en la iglesia de Las Nazarenas

Señor de los Milagros: Las medidas de seguridad para el primer recorrido este sábado 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lista de candidatos a gobernador regional de Puno en las Elecciones 2026: los perfiles de todos los postulantes

Lista de candidatos a gobernador regional de Puno en las Elecciones 2026: los perfiles de todos los postulantes

Candidatos a la alcaldía de Punta Hermosa: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga critica que Carlos Bruce acuda a la OEA, pese a que Renovación Popular hizo lo mismo en 2021

Rafael López Aliaga afirma que podría presentarse en las Elecciones 2030 para un tercer periodo como alcalde

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

Integrante de Corazón Serrano cumplirá su sueño de ver a BTS: Milagritos Díaz contó que le dieron un día libre para asistir al concierto

DEPORTES

Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

Deportivo Binacional volverá a la Liga 1 en el 2027: Poder Judicial declaró infundada la apelación de la FPF

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”