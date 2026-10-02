Candidatos a la alcaldía de Pachacámac: lista de postulantes para las elecciones de este 4 de octubre

(munipachacamac.gob.pe)

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Los vecinos de Pachacámac acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a sus autoridades regionales y municipales. En el distrito, la votación definirá al próximo alcalde distrital y a los regidores que integrarán el concejo municipal durante el periodo 2027-2030. La jornada electoral está prevista entre las 7:00 y las 17:00, siempre que las mesas se hayan instalado.

Los electores pueden verificar su local de votación, mesa, número de orden y una eventual designación como miembro de mesa en la plataforma de consulta electoral de la ONPE, con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El alcalde distrital representa a la municipalidad, ejecuta el presupuesto y los acuerdos del concejo, administra los servicios locales y dirige las políticas vinculadas con seguridad ciudadana, limpieza pública, obras, desarrollo urbano y programas sociales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda confirmar el local antes de acudir, ya que podría haber cambios por motivos excepcionales.

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Héctor Javier Quispe Salvador, Renovación Popular

Héctor Javier Quispe Salvador postula por Renovación Popular. En su declaración jurada consignó experiencia como abogado independiente en Pachacámac y como conciliador del Centro de Conciliación Extrajudicial Manchay Paz. También declaró estudios universitarios y de posgrado.

Hector Javier Quispe Salvador - JNE

Luis Fernando Moreno Córdova, Partido SíCreo

Luis Fernando Moreno Córdova es el candidato del Partido SíCreo. En su hoja de vida declaró que trabaja como asesor comercial en Metro Gas del Perú E.I.R.L. y que antes ocupó una función similar en Fonbienes Perú Empresa Administradora de Fondos Colectivos S.A. Además, registró experiencia como coordinador general de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

Luis Fernando Moreno Cordova - JNE

Javier Fernando Ramírez Guerra Guerra, Partido Popular Cristiano

Javier Fernando Ramírez Guerra Guerra postula por el Partido Popular Cristiano (PPC). Según su declaración, se desempeña como gerente general de Maurtua Asociados Abogados S.A.C., cargo que consignó desde 2007. El documento también registra estudios universitarios.

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Javier Fernando Ramirez Guerra Guerra - JNE

Jorge Alexander Ardiles Quin, Partido Morado

Jorge Alexander Ardiles Quin representa al Partido Morado en Pachacámac. En su hoja de vida declaró experiencia laboral como coordinador de transporte en Transportes 77 S.A. y registró estudios universitarios.

Jorge Alexander Ardiles Quin - JNE

Pedro Quispe Galdos, Avanza País

Pedro Quispe Galdos postula por Avanza País - Partido de Integración Social. De acuerdo con la información presentada, figura como gerente general de Q&Q Technical Service S.A.C., empresa ubicada en Pachacámac. Su declaración también incluye estudios técnicos y no universitarios.

Pedro Quispe Galdos - JNE

Giancarlos Enrique Zárate Quispe, Frente de la Esperanza 2021

Giancarlos Enrique Zárate Quispe es el candidato del Frente de la Esperanza 2021. En su declaración jurada indicó que trabaja como abogado en la Municipalidad de Villa María del Triunfo desde 2023 y que prestó asistencia técnica para la Municipalidad Metropolitana de Lima. El documento registra que nació y reside en Lurín, aunque su postulación corresponde a la alcaldía distrital de Pachacámac.

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Giancarlos Enrique Zarate Quispe - JNE

Guillermo Elvis Pomez Cano, Somos Perú

Guillermo Elvis Pomez Cano postula por el Partido Democrático Somos Perú. Su hoja de vida consigna que fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac entre 2019 y 2022. También declaró experiencia como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de cargos en el sector privado, entre ellos el de gerente general de Guiliz Capital S.A.C.

Guillermo Elvis Pomez Cano - JNE

Johnny Walter Auris Olivares, Partido Cívico Obras

Johnny Walter Auris Olivares representa al Partido Cívico Obras. En la declaración presentada ante las autoridades electorales señaló que trabaja como docente auxiliar de educación en la institución educativa N.° 7102 San Francisco de Asís, en Los Huertos de Manchay. También indicó que trabajó en 2025 en el Centro de Educación Básica Alternativa César Vallejo, en Pasco, y consignó estudios universitarios.

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Johnny Walter Auris Olivares - JNE